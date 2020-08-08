«Люди стали лучше, деревья зеленее, а Челябинск красивее»: Николай Сандаков о жизни вип-арестанта, экоактивистах и возвращении в политику

В октябре 2018 г. суд приговорил Николая Сандакова к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу 7 млн руб., но в июле 2020 г.он вышел по УДО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывший вице-губернатор Николай Сандаков, осужденный по обвинению в получении взятки и мошенничестве, после условно-досрочного выхода на свободу побывал в радиостудии «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Слушайте в нашем подкасте:

— Как живут высокопоставленные чиновники в «местах не только отдаленных»?

— Почему бывший вице-губернатор не получал «бонусов» за хорошее поведение?

— «В тюрьме шарагу не окончил»: почему Николай Сандаков не доучился на резчика по дереву?

— Что представляли собой принудительные работы?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Абсолютно легально: как вип-осужденный пользовался соцсетями в исправленном центре?

— «Мне стало легче дышать»: как изменился Челябинск и отношение к нему.

— Люди, которые называю себя активистами, либо конъюнктурщики, либо стремятся к маргиналам.

— К какому окружению стремится Николай Сандаков после выхода на свободу?

— О православии головного мозга.

— В чем был промах Дубровского?

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