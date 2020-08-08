Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 9 августа 2020: жалобы в аэропорту, экологи на карантине и хоккей без зрителей

Ограничения в Челябинской области продлены до 23 августа Фото: Алиса ТИТКО

По данным областного минздрава, на утро 9 августа 2020 в Челябинской области 96 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии этот диагноз поставили 12 621 южноуральцам. В настоящее время на лечении находятся 3654 человека. За прошедшие сутки выписаны 166 человек, всего 8649 выздоровевших.

За прошедшие сутки умерло два человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин (ковид сопутствующий):

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — пациент, 74 года;

— острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 65 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинске

Пассажиры задержанного на семь часов рейса Челябинск — Москва пожаловались, что за семь с лишним часов в зале ожидания не проводилась уборка и все сидели без масок. Ответ пресс-службы авиапредприятия сводится к тому, что, если вы не видели уборщиц, это не значит, что их не было. А что касается масок, то о них напоминают постоянно, но, увы, не все внемлют.

Сразу несколько сотрудников Минэкологии Челябинской области заразились COVID-19: пять сотрудников в министерства и двое из подведомственного Центра экологического мониторинга. Всех отправили на самоизоляцию, а у контактных взяли анализы.

Мотивировать себя и делать все возможное даже во время карантина: в День физкультурника мы узнали, как челябинские спортсмены держат себя в форме. Посмотрите на них!

Коронавирус в Магнитогорске

По данным оперштаба на 8 августа, в городе подтверждено восемь новых случаев (всего 1700 случаев). Продолжают 232 человека. 1373 выздоровели и выписаны из больницы. Всего в период пандемии от ковида скончался 21 житель Магнитогорска, еще в 41 случае вирус нового типа стал сопутствующим.

В связи с продлением режима повышенной готовности хоккейный клуб «Металлург» официально заявил, что Мемориал Ромазана пройдет без зрителей на трибунах. Игры будут показаны на официальном канале команды в YouTube.

Администрация Магнитогорска предупредила о проверках на наличие масок в выходные. Отметим, что в городе металлургов достаточно жестко контролируют соблюдение карантинных мер, в отличие от областного центра.

Инфографика: коронавирус74.рф

Что разрешено в Челябинской области?

Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 23 августа. Массовые мероприятия, будь то дискотеки, концерты, киносеансы или соревнования со зрителями.

В регионе могут работать:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк;

— парки и аттракционы;

— музеи;

— организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;

— спортивные секции.

Впрочем, желания выходить из дома стало меньше. МЧС объявило штормовое предупреждение. Синоптики обещают дожди, грозы и град. Берегите себя!

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 9 августа 2020 года.

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