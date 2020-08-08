Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 9 августа 2020: жалобы в аэропорту, экологи на карантине и хоккей без зрителей

Ограничения в Челябинской области продлены до 23 августа
Фото: Алиса ТИТКО
По данным областного минздрава, на утро 9 августа 2020 в Челябинской области 96 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии этот диагноз поставили 12 621 южноуральцам. В настоящее время на лечении находятся 3654 человека. За прошедшие сутки выписаны 166 человек, всего 8649 выздоровевших.
За прошедшие сутки умерло два человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин (ковид сопутствующий):
— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — пациент, 74 года;
— острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 65 лет.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Коронавирус в Челябинске
Пассажиры задержанного на семь часов рейса Челябинск — Москва пожаловались, что за семь с лишним часов в зале ожидания не проводилась уборка и все сидели без масок. Ответ пресс-службы авиапредприятия сводится к тому, что, если вы не видели уборщиц, это не значит, что их не было. А что касается масок, то о них напоминают постоянно, но, увы, не все внемлют.
Сразу несколько сотрудников Минэкологии Челябинской области заразились COVID-19: пять сотрудников в министерства и двое из подведомственного Центра экологического мониторинга. Всех отправили на самоизоляцию, а у контактных взяли анализы.
Мотивировать себя и делать все возможное даже во время карантина: в День физкультурника мы узнали, как челябинские спортсмены держат себя в форме. Посмотрите на них!
Коронавирус в Магнитогорске
По данным оперштаба на 8 августа, в городе подтверждено восемь новых случаев (всего 1700 случаев). Продолжают 232 человека. 1373 выздоровели и выписаны из больницы. Всего в период пандемии от ковида скончался 21 житель Магнитогорска, еще в 41 случае вирус нового типа стал сопутствующим.
В связи с продлением режима повышенной готовности хоккейный клуб «Металлург» официально заявил, что Мемориал Ромазана пройдет без зрителей на трибунах. Игры будут показаны на официальном канале команды в YouTube.
Администрация Магнитогорска предупредила о проверках на наличие масок в выходные. Отметим, что в городе металлургов достаточно жестко контролируют соблюдение карантинных мер, в отличие от областного центра.
Инфографика: коронавирус74.рф
Что разрешено в Челябинской области?
Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 23 августа. Массовые мероприятия, будь то дискотеки, концерты, киносеансы или соревнования со зрителями.
В регионе могут работать:
— рестораны, кафе, бары, столовые;
— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
— ТРК;
— фитнес-центры;
— зоопарк;
— парки и аттракционы;
— музеи;
— организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;
— спортивные секции.
Впрочем, желания выходить из дома стало меньше. МЧС объявило штормовое предупреждение. Синоптики обещают дожди, грозы и град. Берегите себя!
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 9 августа 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru