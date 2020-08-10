Политические новости Челябинской области: генерала ФСБ сравнили с вурдалаком, минэкологии против «Яблока», и кого сдал экс-мэр Тефтелев

Область готовится к сентябрьским выборам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С приближением дня выборов политическая жизнь в Челябинской области заметно оживилась. Начинается нешуточная борьба в погоне за избирателями, которая доходит до конфликтов. «Комсомольская правда-Челябинск» собрала самые интересные события за неделю.

«К вам едет губернатор»

Глава региона Алексей Текслер начал вояж по области. Он уже успел посетить Озерск, Нязепетровский и Каслинский районы.

В прошлом году мэр Златоуста подал в отставку после рабочей поездки Текслера. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Для жителей встречи с первыми лицами региона — порой единственная возможность достучаться до власти. Но многие привыкли, что дальше слов дело не идет. Новые поездки и общение с населением завершились очередными обещаниями. Так, в Каслинском районе начнут спасать озеро Аракуль, которое пришло в плачевное состояние из-за откачки воды на хозяйственные нужды. В Нязепетровске взяли на контроль строительство хирургического корпуса, а в Озерске ускорили работы по возведению ледовой академии «Высота». Будем следить за выполнением.

Челябинского генерала ФСБ сравнили с вурдалаком

Страсти вокруг арестованных на Южном Урале нацболов до сих пор не утихают. На прошлой неделе начальника челябинского УФСБ Сергея Сизова сравнили с вурдалаком. Оскорбительный для известного силовика плакат появился на одном из заборов Нижнего Новгорода. В нем говорится, что вскоре Сизов сам понесет наказание за свои действия.

Кроме изображения также написали стихотворение. Фото: НРО ПП «Другая Россия»

Напомним, речь идет о трех арестованных челябинцах. Их обвиняют в продолжении деятельности Национал-большевистской партии (запрещена на территории РФ).

Пикет против выбросов

Чем ближе подходит день выборов в Челябинской области, тем сильнее проявляют свою активность политические партии. Так, «Яблоко» возмутилось из-за превышения количества вредных веществ в атмосфере Челябинска и заявило о необходимости провести пикет. Вскоре в министерстве экологии дали ответ в виде отчета по работе промышленных предприятий Челябинска и Магнитогорска.

На благодатной теме экологии пиар выстраивают многие партии. Так, «Зеленая альтернатива» устроила заплыв на лодках по реке Миасс, чтобы привлечь внимание общественности к загрязненности крупных водоемов Южного Урала.

На сплав по реке Миасс также отправился талисман партии по прозвищу «Ложкин кот». Фото: партия «Зеленая альтернатива»

Бывший мэр Челябинска остается под домашним арестом

Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев, который подозревается во взятках, продолжает работать со следствием. Считается, что особый интерес проявляют к работе бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и экс-начальника ЮУ КЖСИ Натальи Салеевой. В интернете даже появилось фото ходатайства о досудебном заключении о сотрудничестве.

Ну что же, посмотрим, будут ли новые уголовные дела, связанные со строительством конгресс-холла в Челябинске.

Тем временем бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин, осужденный за взяточничество, собирается подать документы на условно-досрочное освобождение. Такая процедура ранее для него была запрещена. Однако Челябинской областной суд решил отменить это постановление по ходатайству адвоката осужденного.

Кстати, бывший вице-губернатор Николай Сандаков, осужденный по обвинению в получении взятки и мошенничестве, после условно-досрочного выхода на свободу побывал в радиостудии «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Истомину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года в конце июня 2017 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Решают лайки

В сфере молодежной политики все внимание приковано к борьбе за пост руководителя управления. Первый вице-губернатор Ирина Гехт на своей страничке в Instagram устроила голосование за кандидатов. Первое место занял Геннадий Буданов — за него проголосовали 648 избирателей. Следом идет Евгений Яковлев с 567 голосами, а тройку лидеров замкнула Наталья Тюрина — 411 голосов.

Итоги голосования будут учитываться при очном собеседовании. После этого губернатор региона примет решение о назначении главы управления молодежной политики.

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