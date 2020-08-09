Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 августа 2020: продление режима повышенной готовности, очередная смерть врача

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Как сообщает Минздрав Челябинской области, на утро 10 августа 2020 года в регионе зафиксирован 12 714 случаев коронавируса. За прошедшие сутки прирост заболевших составил 93 человека. Покинули больничные палаты 48 южноуральцев, а с начала пандемии — 8697. Под наблюдением врачей остаются 3695 человек.

От COVID-19 за прошедшие сутки умерло 4 человека, у 36-летнего мужчины смерть наступила непосредственно от вируса. Еще у троих человек коронавирус был сопутствующим, а скончались они от других болезней:

— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий — мужчина, 79 лет;

— миелодиспластический синдром, рефрактерная анемия — мужчина, 57 лет;

— болезнь Бехтерева, гипертоническая болезнь — мужчина, 56 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

В МУЗЕИ — МОЖНО

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 23 августа. Вместе с этим сделаны и ослабления. Теперь свою работу могут возобновить музеи, а также организации дополнительного и дополнительного профессионального образования и спортивные секции. Естественно, при четком соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Точную дату открытия музеев обозначит Минкульт. Первый заместитель директора Государственного исторического музея Южного Урала Марина Холина рассказала, что масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции будут под особым контролем. Экскурсии в музее будут, однако максимальное количество единовременных посетителей сократится до пяти человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

УМЕР ЕЩЕ ОДИН ВРАЧ

От коронавирусной инфекции скончался еще один врач. Виктор Николаевич Шевченко работал анестезиологом и реаниматологом в отделении реанимации терапевтического корпуса ГКБ №1. Несколько лет доктор боролся со сложным заболеваниям, при этом помогая своим пациентам. В сентябре этого года ему бы исполнился 71 год.

Виктору Шевченко было 70 лет Фото: администрация Челябинска

Свою карьеру Виктор Николаевич начал в Карабаше — в 1977 году он устроился участковым терапевтом в ЧГКБ №1.

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