«Кричала и заставляла сидеть в трусах»: в Челябинске учительницу со стажем обвинили в издевательствах над детьми

За полгода работы Наталья Миндолина довела первоклашек до стресса. Фото: личная страница героя в социальных сетях.
Родители второклашек из челябинского лицея № 102 с ужасом ждут возвращения в школу. Слишком много их дети претерпели от первого педагога, пока учились в 1А классе. По их словам, учительница постоянно орала на учеников, оскорбляла и даже заставляла сидеть в трусах, если не успели переодеться после физкультуры.
«ЗАКРОЙ РОТ, БЕСТОЛКОВЫЙ»
В своем первом учителе многие малыши ищут продолжение мамы. Но Наталья Миндолина больше походила на мачеху — кажется, абсолютно все выводило ее из себя. И своих эмоций при этом педагог не скрывала.
— «Закрой свой рот», «поговори мне еще», «че сидишь?», «открой глаза», — приказывала учитель.
— Вы «лентяи», «бесстыжие», «бестолковые», «вы что, глухие?», «мне не нужны такие ученики», — стыдила она детишек.
Причем, как правило, переходила на крик.
По словам родителей, Миндолиной не нравилось все: как ребенок сидит, как поставил ноги, как листает учебник…В качестве наказания педагог заставляла детей подолгу стоять у парты или доски. А если кто-то сидел за партой неправильно, могла подойти и сама грубо выпрямить руки и спину. Также настраивала весь класс против тех, кто отстает, непослушный.
«НЕ УСПЕЛ ПЕРЕОДЕТЬСЯ — СИДИ ЗА ПАРТОЙ В ТРУСАХ»
Больше всего ребятишки боялись перемен после уроков физкультуры. Если кто-то замешкался, не успел переодеться, педагог заставляла садиться за парту в нижнем белье.
Родители рассказали об этом директору.
— Дети находились в постоянном стрессе. Моя дочь плакала и боялась заходить в класс. Мы заметили, что у дочки развился моторный тик — она постоянно щипала верхнюю губу. Педагог рушила детскую психику, — рассказывает одна из мам, подписавшаяся Натальей Стороженко.
«РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ»
В феврале родители написали директору заявление с просьбой поменять педагога. А теперь, в преддверии нового учебного года, распространяют запись с нарезкой из диких криков учителя.
Директор челябинского лицея № 102 Марина Оксенчук призналась КП-Челябинск, что уже слушала эту запись зимой. Она и поставила крест на педагогической карьере учителя.
— В феврале родители разделились на два лагеря. Одни твердили про педагога: «злодейка». Другие говорили: «лучшего учителя нет». Я понимала, что принимать решение нужно быстро и в интересах самих детей. Наталье Алексеевне объявлен выговор, мы фактически отстранили ее от работы с 1А классом, — рассказывает Марина Оксенчук.
Примерно в это же время все школы города закрыли на карантин, который плавно перетек в каникулы и в дистант. На время дистанционного обучения педагогу все-таки разрешили работать с классом.
— В мае мы собирались родителей 1А. Им объяснили, что в сентябре класс возьмет другой педагог. Вопрос это решенный. Почему снова всплыла эта тема, не знаю. Я разговаривала с представителями прокуратуры и городского комитета по делам образования — свежих жалоб туда никто не писал. Видимо, кто-то все еще опасается, что учитель не поменяется, — говорит Марина Оксенчук.
«РАСКАИВАЮСЬ — СОРВАЛАСЬ»
Наталья Миндолина отработала в лицее № 102 всего год. На нее возлагали большие надежды: у педагога первая категория и почти 25 лет педстажа. Теперь ей ищут новую должность, которая исключает контакты с детьми.
— Простите, я сорвалась. Я раскаиваюсь, и такое больше не повторится, — написала Наталья Миндолина в объяснительной.
Мы пытались узнать, поступали ли жалобы на учителя по предыдущему месту работы, но в прогимназии № 90 решили не комментировать эту историю.
В городском комитете по делам образования пояснили, что не будут инициировать проверку, так как конфликт исчерпан, а педагог понесла наказание.
— Информация о нарушении прав детей или ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей в прокуратуру не поступала, поэтому проверка не проводится, — сообщил старший помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Иван Быков.
Несколько лет назад Наталья Миндолина дала интервью городской газете.
— Бывает, ребенка обижают в семье. Мы забываем окружить его теплом и заботой, обнять и лишний раз поцеловать. А ведь дети так сильно в этом нуждаются. И просто льнут к учителю от недостатка душевного тепла, — рассказала тогда педагог журналистам.
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