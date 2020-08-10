Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 11 августа 2020: закрытие ковидных больниц и афиша на День города

Многие челябинцы не соблюдают требования Роспотребнадзора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эпидемия коронавирусной инфекции идет на спад: в Челябинской области несколько дней подряд фиксируется менее ста случаев заболевания. Потому отделения больниц, определенные под госпитальную базу для лечения COVID-19, возвращаются к привычному профилю работы.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 11 августа зарегистрировали 89 новых случаев. Всего в регионе 12803 человека заболели COVID-19, из них 3690 пациентов находятся под наблюдением врачей.

За прошедший день выписали 90 человек. 8787 южноуральцев уже переболели коронавирусом.

Также за сутки погибло четверо заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 41 год: гипертоническая болезнь, концентрическая гипертрофия миокарда;

— пациентка, 56 лет: хронический лейкоз;

— пациентка, 84 года: сахарный диабет с поражением почек, хроническая сердечная недостаточность;

— пациентка, 79 лет: постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет.

Cтатистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области продолжается борьба с коронавирусом. Для региона закупили 90 новых машин скорой помощи, 20 из которых начнут свою работу уже в этом году. При этом уже начали закрываться ковидные отделения. Их снова возвращают для работы с обычными пациентами.

Больных коронавирусом становится меньше с каждым днем Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Трехгорном вспышка заболевания, которую почти подавили, снова набрала силу. Как сообщает пресс-служба ФГПУ «Приборостроительный завод», на предприятии коронавирусом болеет 31 работник (+ 4 новых случая на 10 августа). Сейчас они находятся на лечении, а на территории завода проводится дезинфекция.

Коронавирус может стать источником для творчества. Недавно челябинский художник Альберт Растяпин нарисовал карикатуру, посвященную отдыху в Турции во время пандемии коронавируса. Судя по рисунку, туристов могут ждать неприятные сюрпризы за рубежом.

Автор изображения: Альберт Растяпин

Отдыхать на Южном Урале стало дороже. Недавно объявили, что за въезд на озеро Большие Аллаки требуют 500 рублей с машины. Законность действий уже проводит минэкологии Челябинской области.

Впрочем можно выбрать и другие места для отдыха и путешествий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вспышка COVID-19 в министерстве экологии Челябинской области начала разрастаться. На 10 августа болеет 18 человек, среди которых присутствует Замминистра Виталий Безруков. В помещениях уже проведена санобработка. Роспотребнадзор выясняет, что стало источником заражения.

Некоторым сотрудникам министерства госпитализация не понадобилась. У них болезнь проходит бессимптомно. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинске

Развлекательная жизнб в городе замерла. В мэрии Челябинска пока что не могут решить, как будет проходить День города. Предполагается, что празднование пройдет в онлайн-формате. Скорее всего, его растянут на три-пять дней.

СПРАВКА

В регионе режим ограничений продлен до 23 августа. До сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк;

— парки и аттракционы;

— музеи;

— организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;

— спортивные секции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 11 августа 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru