В Челябинской области возобновят диспансеризацию: с какого числа начнутся осмотры, и когда можно ставить прививки

С сентября в поликлиниках ждут горожан, которые хотят проверить здоровье. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за коронавируса в поликлиниках области свернули профилактическую работу. Больных во время пандемии еще принимали, а тех, кто хочет проверить здоровье или привиться, заставляли сидеть по домам, но теперь в Челябинской области возобновят диспансеризацию. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Рассказываем с какого числа больницы будут проводить профилактические обследования и прививки.

10 августа, понедельник

— начали ставить прививки пожилым людям;

— к приему плановых пациентов вернулись женские консультации;

— возобновлены профилактические осмотры детей до 7 лет;

— снова идет плановая госпитализация в круглосуточные стационары по гинекологии, педиатрии, офтальмологии, терапии, хирургии и отоларингологии.

17 августа, понедельник

Если не будет ухудшения эпидситуации по коронавирусу:

— возобновят госпитализацию в дневные и круглосуточные стационары всех профилей;

— медицинскую реабилитацию взрослых;

— начнут работу выездные консультативные бригады.

1 сентября, вторник

Медики обещают:

— возобновить профосмотры у детей до 17 лет;

— диспансеризацию детей-сирот;

— профосмотры и диспансеризацию взрослых;

— вакцинацию взрослы;

— плановую госпитализацию в пульмонологические отделения.

5 октября, понедельник

Должны открыться геронтологические и паллиативные отделения.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что к нормальной работе возвращаются клиники, где лечили коронавирусных пациентов. Ковидные базы уже свернули Областной перинатальный центр, отделение гинекологии челябинской горбольницы № 1, а также Центр охраны материнства и детства в Магнитогорске.

В ближайшее время их примеру последуют челябинские больницы № 2 и № 11.

Напомним также, что 11 августа вступает в силу закон, дающий право на дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Он положен гражданам старше 40 лет. Рассказываем, как его получить.

Накануне второй волны коронавируса минздрав советует всем россиянам поставить прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Мы узнали, когда они поступят в клиники Челябинской области и для кого будут бесплатными.

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