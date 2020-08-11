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По запросам южноуральцев: передавать показания счетчиков и оплачивать «коммуналку» стало еще проще

Также в разработке находится функция просмотра истории переданных сведений по конкретной услуге
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Лидер телекоммуникационной отрасли Челябинской области компания «Интерсвязь» продолжает совершенствовать свое мобильное приложение как часть масштабного собственного проекта «Умный город». На этот раз произведена модернизация сервиса, позволяющего оплачивать коммунальные услуги и передавать показания приборов учета потребленных ресурсов.

Напомним, мобильное приложение «Интерсвязь» является одной из ключевых составляющих проекта компании по цифровизации регионов своего присутствия. Десятки сервисов, разработанных и внедренных одним из лидеров IT-сферы Челябинска, делают повседневную жизнь уральцев все более технологичной, комфортной и безопасной.

Особенной популярностью пользуются сервисы, связанные со сферой ЖКХ. Уже несколько лет уральцы оплачивают «коммуналку» и передают показания счетчиков в режиме онлайн, без посредников и посещения точек оплаты. В ответ на запрос пользователей оператор связи модернизировал эту услугу. Ранее в мобильном приложении «Интерсвязь» существовала возможность передачи показаний приборов учета потребленных ресурсов только при условии оплаты услуг, содержащих счетчики. Теперь передавать показания можно без оплаты. Также в разработке находится функция просмотра истории переданных сведений по конкретной услуге.

— Чтобы воспользоваться сервисом необходимо из списка услуг выбрать ту, которая предусматривает наличие приборов учета, значения с которых необходимо передать. Затем заполнить графу с текущими показаниями, дату передачи и подтвердить действие. Перед непосредственной отправкой данных пользователь получит уведомление об их передаче поставщику услуги, — комментирует руководитель группы мобильной разработки Рустам Гумеров. — В отличие от других сервисов приложение «Интерсвязь» позволяет передавать показания без оплаты. Кроме того, мы учли пожелания пользователей, проанализировали принцип работы других сервисов и сделали услугу интуитивно понятной.

В настоящее время передача показаний доступна для мобильных устройств на Android, в ближайших планах — адаптация функции для iOS.

Мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» (18+) установлено на 1.5 млн смартфонов, имеет более десятка полезных социальных сервисов, среди которых, «Умные парковки», «Запись к врачу», «Вывоз мусора», «Оплата коммунальных услуг», «Умные домофоны», «Улицы онлайн», «Транспортная карта» и другие. Оно является частью проекта «Умный город Челябинск» и бесплатно доступно для скачивания в Google play и App store.

бизнес-пресс