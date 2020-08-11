По запросам южноуральцев: передавать показания счетчиков и оплачивать «коммуналку» стало еще проще

Лидер телекоммуникационной отрасли Челябинской области компания «Интерсвязь» продолжает совершенствовать свое мобильное приложение как часть масштабного собственного проекта «Умный город». На этот раз произведена модернизация сервиса, позволяющего оплачивать коммунальные услуги и передавать показания приборов учета потребленных ресурсов.

Напомним, мобильное приложение «Интерсвязь» является одной из ключевых составляющих проекта компании по цифровизации регионов своего присутствия. Десятки сервисов, разработанных и внедренных одним из лидеров IT-сферы Челябинска, делают повседневную жизнь уральцев все более технологичной, комфортной и безопасной.

Особенной популярностью пользуются сервисы, связанные со сферой ЖКХ. Уже несколько лет уральцы оплачивают «коммуналку» и передают показания счетчиков в режиме онлайн, без посредников и посещения точек оплаты. В ответ на запрос пользователей оператор связи модернизировал эту услугу. Ранее в мобильном приложении «Интерсвязь» существовала возможность передачи показаний приборов учета потребленных ресурсов только при условии оплаты услуг, содержащих счетчики. Теперь передавать показания можно без оплаты. Также в разработке находится функция просмотра истории переданных сведений по конкретной услуге.

— Чтобы воспользоваться сервисом необходимо из списка услуг выбрать ту, которая предусматривает наличие приборов учета, значения с которых необходимо передать. Затем заполнить графу с текущими показаниями, дату передачи и подтвердить действие. Перед непосредственной отправкой данных пользователь получит уведомление об их передаче поставщику услуги, — комментирует руководитель группы мобильной разработки Рустам Гумеров. — В отличие от других сервисов приложение «Интерсвязь» позволяет передавать показания без оплаты. Кроме того, мы учли пожелания пользователей, проанализировали принцип работы других сервисов и сделали услугу интуитивно понятной.

В настоящее время передача показаний доступна для мобильных устройств на Android, в ближайших планах — адаптация функции для iOS.

Мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» (18+) установлено на 1.5 млн смартфонов, имеет более десятка полезных социальных сервисов, среди которых, «Умные парковки», «Запись к врачу», «Вывоз мусора», «Оплата коммунальных услуг», «Умные домофоны», «Улицы онлайн», «Транспортная карта» и другие. Оно является частью проекта «Умный город Челябинск» и бесплатно доступно для скачивания в Google play и App store.