Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 августа 2020: бомбическая медсестра и как получить кэшбек за тур

Некоторые челябинцы предпочитают отдыхать на природе вдали от мегаполисов, где бушует вирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области начинает слабеть. Об этом говорит статистика за последнюю неделю. Если раньше прирост новых случаев за сутки составлял около 140 человек, то теперь этот показатель держится в среднем на отметке в 90 пациентов.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 12 августа зарегистрировали 88 новых случаев. Всего в регионе 12891 человека заболели COVID-19, из них 3714 пациентов находятся под наблюдением врачей.

За прошедший день выписали 60 человек. 8847 южноуральцев уже переболели коронавирусом.

При этом зафиксирован новый всплеск умерших — четыре человека. Есть те, у кого коронавирус стал основной причиной.

от COVID-19:

— пациент, 68 лет.

от других причин:

— гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, атеросклероз аорты (ковид сопутствующий) — пациент, 48 лет;

— диффузный очаговый кардиосклероз, сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 74 года;

— постинфарктный кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 62 года.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области продолжают развивать туризм в условиях пандемии коронавируса. На территории «Тропы сказок» Серпиевского заказника восстановили скульптуры, поврежденные вандалами в конце весны. Так, починили статую «Аленушки», которая была обезглавлена. А у оленя из сказки «Серебряное копыто» стерли надписи. Теперь эти фигуры могут радовать своим видом посетителей экотропы.

Потребовалось несколько месяцев на ремонт некоторых скульптур. Фото: ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал оказать поддержку горнолыжному курорту «Аджигарак». В ближайшем времени собственнику должны будут предоставить партнера для привлечения инвестиций. А пока это место находится в упадке — у владельцев нет денег на обновление инфраструктуры и на развитие.

Южный Урал подключился к новой программе по возврату денег за путешествия по России. Теперь жители региона могут получить кэшбек за купленные туристические путевки. Их можно приобрести на сайте Мирпутешествий.рф с 21 по 28 августа.

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске наконец открылись музеи, которые ранее не были доступны из-за пандемии коронавируса. Правда, работают они с условием соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Посетителям нужно на входе замерить температуру и надеть медицинскую маску.

Челябинцы уже начали делать коронавирусные селфи в музеях Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Пациенты ковидного отделения горбольницы №9 оставляют «комментарии» прямо на одежде медиков и врачей. Так они выражают свою благодарность за лечение. Носить гордое «звание» бомбической медсестры в жарком костюме хоть и неудобно, но приятно.

Вместо книги отзывов — защитный костюм. Фото: пресс-служба ГКБ №9

Фото: пресс-служба ГКБ №9

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк;

— парки и аттракционы;

— музеи;

— организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;

— спортивные секции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 12 августа 2020 года.

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