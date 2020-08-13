«И вам не стыдно так долго болеть?»: жительницу Миасса с подозрением на коронавирус заставили выйти на работу

Виктория Красильникова слегла с болезнью после семейного праздника. Фото: из личного архива героя публикации.

Май в Челябинской области был очень теплым. Многие тогда начали нарушать карантин: выбирались на улицу и встречались с родными. Казалось, коронавирус уже отступил и пора возвращаться к привычной жизни. Виктория Красильникова из Миасса отправилась на семейный праздник, отойти от которого она не может и по сей день.

«НАЧАЛОСЬ С ПЕРШЕНИЯ В ГОРЛЕ»

— 31 мая мы собрались за чаем: пять взрослых женщин и три ребенка. Все здоровые, без каких-то симптомов. А наутро узнали: у одной из нас на работе с ковид свалились несколько человек. Вопреки заявлениям боссов, что на предприятии соблюдают все меры предосторожности, в масках работали единицы. Сначала вспышка была на заводе, а потом сотрудники понесли инфекцию в семьи родственников и друзей, — рассказывает Виктория.

Через два дня у всех взрослых, побывавших на празднике, запершило в горле и появилась температура, ломота в теле, на третий день пропало обоняние — словом, клиника соответствовала коронавирусу. Заразившую всех племянницу Вики увезли в стационар с пневмонией.

«ЛЕЧИЛИ АРБИДОЛОМ И ГРИППФЕРОНОМ»

— Мы живем с сестрой мужа, которой 68 лет. Она тоже ходила на тот день рождения и заболела. У сестры мужа была высокая температура, общее недомогание, кашель. У меня — температура, учащенный пульс, боли в сердце и в почках, болели даже суставы. Нам диагностировали ОРВИ и две недели лечили арбидолом и гриппфероном. Лучше не становилось, — продолжает Виктория.

Изменить ситуацию помогла смена доктора. Как-то из поликлиники пришла новая врач. Она заметила хрипы в легких обеих женщин и с разницей в одну неделю направила их на компьютерную томографию. Пожилая сестра домой не вернулась — с 25% поражением легких ее тут же положили в больницу. У Виктории ничего подозрительного не нашли.

— Мой результат КТ был готов только в первом часу ночи. Из больницы меня отправили своим ходом домой. Такси на вызов не приезжали. Видимо, знали, что забирать придется ковидных. Только около трех часов ночи подошла одна легковушка. За это время я промерзла и, кажется, получила осложнение на почки. Она болели еще сильнее. Зато тогда, наконец, мне прописали антибиотик, — говорит Виктория.

«СВОЙ ДИАГНОЗ ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮ»

Тест на коронавирус у женщины был отрицательный. И еще спустя три недели врач в поликлинике, несмотря на жалобы пациентки и температуру, закрыла ее больничный: «И вам не стыдно так долго болеть?».

— А у меня до сих пор еще держится температура чуть выше 37. Не проходит одышка. Я сделала УЗИ почек в частном медцентре. Доктор нашёл острый пиелонефрит и, узнав о болях в сердце и суставах, заподозрил полиорганное поражение, — говорит Вика.

На работу в редакцию местной газеты Вика так и не вышла — продолжает трудиться дистанционно.

По ее словам, за лето в семье коронавирусом переболели 12 человек. Положительный тест на корону пришел только пенсионерам. У остальных — результат отрицательный. Но болели все одинаково.

— То ли с тестами что-то не так, то ли с самой болезнью, — удивлена Вика. — Ковид поставили только тем, кто получил положительный результат. У остальных — ОРВИ, бронхит и вирусная пневмония. У меня нашли хронический пиелонефрит, хотя до этого проблем с почками я не знала. В сентябре прошлого года я прошла плановую диспансеризацию, и никаких проблем с почками также не было.

«БЕРЕГИТЕ СЕБЯ — ЗАБОЛЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ»

Женщина признается, что во время болезни ей много раз становилось по-настоящему страшно за жизнь — иногда она задыхалась, очень резко скакало давление или пульс учащался до 140 ударов в минуту. Недавно ученые заявили, что переболевшие коронавирусом могут заразиться им снова. Виктория ждет начала массовой вакцинации, чтобы сделать прививку, так как не хочет пережить то болезненное состояние еще раз.

— Сейчас мне хочется восстановиться, чувствовать себя как раньше. К своему сожалению, я понимаю, что это зависит лишь от меня. Всем близким, друзьям, знакомым и даже незнакомым я говорю: берегите себя. Сейчас это очень важно. Заболеть может каждый, — добавляет Виктория.

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