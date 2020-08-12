Пиар не удался: челябинский кандидат в депутаты Заксобрания устроился работать в такси, чтобы испытать на себе тяжелые будни водителя

Кандидат в депутаты Законодательного собрания во время поездок на машине носит медицинскую маску. Фото: Партия «Родина»

Челябинский кандидат в депутаты Законодательного собрания от партии «Родина» Сергей Смышляев решил проверить, в каких условиях работают водители Яндекс.Такси. Для этого он зарегистрировался в известном агрегаторе маршрутных перевозок и начал выполнять заказы по развозке жителей города.

Результат Смышляеву не понравился. По его словам, с таксистов берут слишком большой налоговый сбор за сотрудничество с Яндексом. В результате этого, водители должны сидеть за рулем, как минимум 14 часов. А еще им приходится тратить часть заработанных денег на обслуживание автомобиля – бензин, мойка, а для некоторых еще и аренда машины.

Вскоре выяснилось, что проверочных поездок на такси челябинский кандидат в депутаты Законодательного собрания не совершал. Как сообщили в пресс-службе Яндекс.Такси, никаких автомобилей, зарегистрированных на имя Сергея Смышляева, в их базе данных нет.

— В базе данных Яндекс.Такси никогда не были зарегистрированы ни автомобиль марки Lexus LX570, на котором, как утверждается, выполнялись заказы, ни такой водитель. Поэтому заказы пользователей Яндекс.Такси никак не могли передаваться чисто технически, — сообщили в пресс-службе агрегатора перевозок.

В компании подчеркнули. что тарифы в Челябинске существенно не менялись. Однако стоимость поездки формируется не только с учетом тарифов, но и множества других факторов, например, пробок и дорожных заторов.

— В отдельных районах города количество заказов периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная и временная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез. К временному повышению коэффициента может привести погода — например, аномальная жара, а также сильный дождь, ветер, а зимой — снегопад, — объяснили в Яндекс.Такси.

Чтобы узнать, когда повышающий коэффициент в приложении станет меньше, пользователи могут включить уведомления о снижении цен.

Сергей Смышляев уже не в первый раз пытается пробиться в политические элиты Челябинской области. В прошлом году он участвовал в выборах губернатора региона. В них он занял предпоследнее место, набрав 3,27% голосов.

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