Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 13 августа 2020: почти 13 тыс. переболевших и как будут работать школы с 1 сентября

Коронавирус в Челябинской области постепенно сходит на нет. За последние несколько дней начало сокращаться соотношение между выздоровевшими и заболевшими.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 13 августа зарегистрировали 86 новых случаев. Всего в регионе 12977 человека заболели COVID-19, из них 3675 пациентов находятся под наблюдением врачей.

За прошедший день выписали 121 человек. 8968 южноуральцев уже переболели коронавирусом.

За прошедшие сутки, по данным Минздрава, умерли четыре человека — COVID-19 был у них сопутствующим заболеванием:

— гипертоническая болезнь, концентрическая гипертрофия миокарда — пациент, 63 года;

— диффузный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий) — пациент, 83 года;

— атеросклеротический порок митрального клапана, гипертоническая болезнь —пациентка, 88 лет;

— аутоиммунная гемолитическая анемия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет — пациентка, 81 год.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Больше никаких дистанционных уроков дома не будет, поэтому родители школьников могут вздохнуть с облегчением. С 1 сентября все школы Челябинской области возобновят свою работу в прежнем режиме. Однако обучение будет проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Обязанность по контролю ляжет на штатных техничек, медиков и учителей. Им придется обеззараживать воздух в помещениях, измерять температуру ученикам и пополнять санитайзеры.

Многие школьники мечтали о продлении дистанционного обучения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также в регионе для работающих пенсионеров продлили электронные больничные до 23 августа. Это сделано для того, чтобы пожилые люди не подхватили вирус и продолжали дальше оставаться на самоизоляции. Отметим, что для оформления и продления листков нетрудоспособности пенсионерам не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов или сведений. За них это сделает работодатель, который должен направить электронные данные в Фонд социального страхования.

Коронавирус в Челябинске

Коронавирус продолжает вносить коррективы в культурную жизнь столицы Южного Урала. Так, финал Кубка мира по художественной фотографии, который запланирован на 15 августа в Челябинске, пройдет в режиме онлайн. Это значит, что для участников и зрителей проведут трансляцию, на которой будут рассмотрены работы и подведены итоги конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала.

Врачи продолжают спасать жизни пациентам с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк;

— парки и аттракционы;

— музеи;

— организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;

— спортивные секции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 13 августа 2020 года.

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