Молодежный театр готовит четыре премьеры и новые спецпроекты

Нынешний сезон для Молодежного станет юбилейным. К своему 55-летию театр завершает ремонтные работы в зрительской части: светлое фойе, новые удобные кресла, сверкающий паркет из трех пород дерева, новое оборудование — все это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». Но главное — к долгожданной встрече с гостями Молодежный подготовил сразу четыре премьеры.

«Как Слониха упала с неба» (9+) по книге Кейт Ди Камилло, режиссер Иван Пачин (Санкт-Петербург). Необыкновенная история про маленький городок Балтиз и его жителей. Мальчик-сирота Питер пытается разыскать свою давно пропавшую сестренку Адель. Рыночная гадалка предсказывает Питеру воссоединение с сестрой после череды невероятных событий, связанных с бедняжкой Слонихой. И вот, как сумасшедший астероид, с неба обрушивается гигантская слониха, которую случайно сотворил фокусник, задумавший всего-то букет лилий…

«Созвездие Бродячих Котов» (6+) режиссера Юрия Алесина (Москва) по мотивам сказки ДжанниРодари «Уйду к кошкам». Кошкам не нужно ходить в школу или на работу, они делают что хотят. Наверняка каждому иногда хочется попробовать жить как они. Именно это и происходит с синьором Мариконе, почтенным пенсионером, бывшим служащим железной дороги. Спектакль пропитан атмосферой итальянского карнавала с зажигательной музыкой, танцами и песнями.

Еще в прошлом сезоне в театре состоялось два итальянских вечера, посвященных предстоящей премьере. Режиссер с детьми читал малоизвестные «Сказки,у которых три конца» Джанни Родари, а также предлагал юным зрителям попробовать себя в роли артистов.

«Подвиги Геракла» (12+) режиссера Константина Муханова (Москва). История о дерзком и самонадеянном подростке Гере, который убежден, что совершать подвиги легко, и в этой своей уверенности делает много ошибок. На своем полном испытаний пути неудачливый «Геракл» получит, возможно, самый важный опыт в жизни.

В прошлом сезоне организованным группам представили спектакль «в доработке». В начале сезона все зрители смогут увидеть полноценную премьеру. В основе пьесы, специально написанной для Молодежного театра, — реальная история о подвиге, который мог остаться незамеченным.

«Завтра была война» (12+). Повесть Бориса Васильева, инсценировка Екатерины Гуземы, режиссер Александр Черепанов.

В период карантина Молодежный представил онлайн-читку инсценировки, ее и сегодня можно посмотреть в соцсетях театра.

Но и это не все сюрпризы. Отмечать юбилейный сезон планируется с размахом: зрителей ждут экскурсия-променад по театру, творческие встречи с актерами, читки и обсуждение знаковых пьес прошлого столетия, спектакль на основе исторических документов о театре и, конечно, праздничный вечер.Также совсем скоро Молодежный объявит о новом проекте, который предполагает коммуникацию со зрителем — «Мессенджер».

Открытие сезона Молодежный запланировал на сентябрь при условии благополучной эпидемиологической ситуации и снятии карантина.

Напомним, что 55 лет назад, в 1965 году, вышел указ о создании в Челябинске Театра юного зрителя, а 1 января 1966 года в нем состоялся первый спектакль — «Золотой ключик». В 2011 году театр переименован в Молодежный.