Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 августа 2020: смерть медсестры и миллиарды на новую больницу

А ведь по жителям Челябинска и не скажешь, что в регионе действует режим ограничений из-за пандемии коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области с каждым днем сбавляет свои обороты. Как заявил губернатор Алексей Текслер, регион успешно справился с вызовом, которая бросила пандемия. Но напомнил, что нужно и дальше соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 14 августа зарегистрировали 83 новых случаев. Всего в регионе 13060 человека заболели COVID-19, из них 3663 пациентов находятся под наблюдением врачей.

За прошедший день выписали 92 человека. 9060 южноуральцев уже переболели коронавирусом.

За прошедшие сутки, по данным Минздрава, умерли 3 человека. От коронавируса скончалась 61-летняя женщина. А у двух других зараженных COVID-19 стал сопутствующим заболеванием:

— Атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — пациентка, 82 года;

— Ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз — пациентка, 78 лет

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Депутаты Законодательного Собрания региона внесли поправки в бюджет на ближайшие три года. Так на борьбу с коронавирусной инфекцией выделят более 6,5 млрд рублей. Из этих денег 2,5 млрд потратят на строительство новой инфекционной больницы, которая уже будет готова в декабре. А остальная часть средств пойдет на закупку оборудования больницам и на выплаты медперсоналу.

В условиях пандемии коронавируса врачам приходится работать и вечером Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

Коронавирус продолжает уносить жизни медиков. Недавно из-за болезни умерла медсестра «Челябинской областной клинической больницы». Как сообщили в Минздраве региона, погибшая имела стаж работы свыше 30 лет. Отметим, что это уже 10 подтвержденная смерть от нового вируса среди медицинских работников.

Чемпионат России по легкой атлетике, который планируют провести в Челябинске, находится под угрозой срыва. Как сообщают в СМИ, Роспотребнадзор категорически против спортивно-массовых мероприятий на территории региона.

Однако в пресс-службе Минспорта Челябинской области сообщают, что прямых распоряжений о запрете проведения данного чемпионата пока не поступало. В ведомстве говорят лишь о распоряжении губернатора о продлении режима ограничений до 23 августа. После этой даты станет известно, разрешат ли на территории региона проводить спортивно-массовые мероприятия.

Ситуация с проведением в Челябинске соревнований до сих пор не ясна. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Путешествия и деловые поездки могут быть осложнены не только из-за коронавируса, но и по другим причинам. Жители Челябинска продолжают страдать из-за выходок телефонных хулиганов. Аэропорт имени Курчатова был снова «заминирован». В результате этого посетителям воздушной гавани пришлось ждать некоторое время из-за проверок, связанных с поисками взрывных устройств.

припаркованные автомобили МЧС и полиции скоро станут обыденностью для челябинского аэропорта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус заставил многих задуматься о черных днях. Южноуральцы стали чаще откладывать деньги на будущее. Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Центробанка России, с начала 2020 года объем банковских вкладов увеличился на 5,3% и достиг 485 млрд рублей

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк;

— парки и аттракционы;

— музеи;

— организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;

— спортивные секции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 14 августа 2020 года.

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