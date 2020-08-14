Строительство дома с компанией «ДомАстрой»: полезные советы от экспертов

Построить свой дом — об этом мечтает почти каждый человек в нашей стране. К сожалению, не все могут себе это позволить. А те, кто могут, зачастую делают это не правильно, что приводит к большим разочарованиям.

Конечно, нельзя обвинять людей незнании, какие правильные шаги необходимо совершать, чтобы построить качественный дом и уложиться в бюджет. А ведь дом, как правило, строят один раз в жизни.

Всегда ли у вас получается, что-то сделать с первого раза?

Специалисты строительной компании «ДомАстрой» рассказали, как они работают с клиентами, чтобы мечта о доме стала реальностью.

Шаг 1. Разговор с менеджером

Многие люди не любят оставлять номер для обратной связи или разговаривать с менеджером по продажам. Да, у менеджера нет навыков инженера-проектировщика или прораба, он не всегда может подсказать, где и какие узлы связи будут использоваться или какой глубины будет выкапываться траншея.

Но менеджер сделает для вас больше, его задача — облегчить вам жизнь, «за ручку» провести по всем этапам строительства.

Для начала менеджер задаст вам вопросы, они помогут выяснить, на каком этапе пути к собственному дому вы находитесь, что хотите получить и насколько реальны ваши желания по отношению к возможностям.

Ведь задача компании «ДомАстрой» — построить вам дом, в который вы сможете заехать и жить в ближайшее время, а не любоваться годами на недострой.

После того, как менеджер узнает необходимую информацию, он принимает решение, с какими специалистами вас необходимо связать в первую очередь. Это может быть инженер-проектировщик, специалист по земельным отношениям, ипотечный или технический специалист.

Шаг 2. Проект дома

Проектирование дома — одно из самых важных мероприятий: на этом этапе вы совместно со специалистами создаете образ будущего жилища: определяетесь с количеством комнат и их расположением. После создания проекта инженер ПТО сможет рассчитать стоимость дома.

С проектировщиком можно встретиться в офисе, а если вы живете далеко, пообщаться по телефону или с помощью мессенджеров (WhatsApp, Skype). На встрече вы рассказываете о своих пожеланиях, далее проектировщик делает планировки дома, и после нескольких правок вы их согласовываете.

Теперь, когда вы убедились надежности и экспертности нашего специалиста, а мы — в ваших серьезных намерениях, заключается договор на проектирование дома, при необходимости, заказывается геология участка, и начинается работа.

Шаг 3. Стоимость дома

Конечно же, ориентировочную стоимость дома вы будете понимать на этапе проектирования, чтобы не допустить ситуации, когда вы заплатили за проект, поняли, что не сможете его реализовать из-за дороговизны, и дом мечты остался только на бумаге.

Однако только после окончательной подготовки проекта наш инженер ПТО сможет рассчитать точную стоимость дома, после обсуждения с вами эта цена будет являться фиксированной и прописанной в договоре.

Во время обсуждения и согласования цены у вас есть возможность изменить цену, заменяя бренды материалов и комплектацию, в которой будет сдан дом. Однако мы не сможем изменить стоимость дома за счет замены каких-либо технических решений, принятых проектировщиком.

Шаг 4. Оплата. Договор. Строительство

После того, как будет готово уведомление о строительстве, согласованы проект дома и смета, можно приступать непосредственно к заключению договора на строительство.

Оплата происходят в несколько этапов: фундамент, стены, крыша. В свою очередь каждый этап разбивается еще на два-три платежа, это делается для вашего удобства, чтобы сотрудничество с нами было комфортным.

По завершении каждого этапа сдается и подписывается акт выполненных работ, после этого оплачивается следующий этап.

Работы производятся нашими бригадами под надзором прораба, инженера и технического директора, закуп и поставку материала обеспечивает специалист по снабжению.

Как видите построить дом не так уж и сложно, если понимать, что нужно делать и доверять компании, в которую обратились. Часто люди приходят к нам с недоверием и ищут подвохи. Мы их понимаем: строительные форумы пестрят сообщениями о компаниях-мошенниках, которые обманули доверчивых заказчиков. Однако зачастую люди сами выбирают ту компанию, которая предлагает самую дешевую цену, так желание сэкономить оборачивается горьким опытом общения с недобросовестными строителями.

К счастью рынок частного домостроения переживает хорошие перемены: добросовестные компании вытесняют тех, кто привык работать только со своей выгодой и в любой момент может бросить работу, не выполнив свои обязательства. И хочется верить, что в ближайшем будущем таких строителей не останется вовсе.

Также мы хотим выразить слова благодарности команде «Комсомольской правды» за возможность рассказать о себе компаниям, которые стремятся изменить строительный рынок в лучшую сторону.

Остались вопросы? Мы всегда оперативно и честно ответим на них.

Команда «ДомАстрой»

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 28;

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