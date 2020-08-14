Продал жилье — поставь в известность коммунальщиков

О продаже квартиры или расселении из аварийного дома собственникам жилья необходимо сообщить в ресурсоснабжающие организации. Это позволит избежать некорректных начислений за электроэнергию, тепло и горячую воду. Информация вносится в базу данных. Лицевой счет переоформляется на нового владельца или полностью ликвидируется. Для этого достаточно направить фото или копию договора купли-продажи в интернет-приемные ООО «Уралэнергосбыт» или ООО «УСТЭК-Челябинск».

Пример из практики. Потребитель продал квартиру и не сообщил об этом. Квитанции за тепло продолжали приходить на его имя. Квартира стояла пустая, оплаты за коммунальные услуги не поступало, соответственно, скопилась большая задолженность. Ресурсоснабжающая организация подала иск на возврат денежных средств, которые сняли с предыдущего собственника, так как сведений о новом владельце у компании не было.

Вот еще один занимательный случай. Жительнице аварийного дома выдали новую жилплощадь. Куда она благополучно переехала, о смете места жительства в ресурсоснабжающую организацию не сообщила. Ей продолжали насчитывать сначала по среднему, потом по нормативу. Обнаружив квитанцию с большой задолженностью за электроэнергию, она обратилась в ресурсоснабжающую организацию за решением этого вопроса. Предоставила сведение о расселения аварийного дома и ей ликвидировали долг.

Ресурсоснабжающие организации обращают внимание, что покупатель в свою очередь также должен предоставить копии правоустанавливающих документов, копии паспортов всех собственников, справку о количестве зарегистрированных лиц, паспорт установленного прибора учета. На основании этих документов специалисты откроют новый лицевой счет и будут производить начисления за использованные ресурсы в адрес уже нового собственника. Это в том случае, если дом находится на прямых расчетах.

Если сделка на покупку дома или квартиры заключается на вторичном рынке, то рекомендуется запросить у предыдущего владельца справку о об отсутствии задолженности на момент перехода права собственности и расчет по контрольным показаниям за последний период. Это убережет нового владельца от претензий ресурсоснабжающих организаций за неоплаченные тепло и свет.

Обратиться в «Уралэнергосбыт» и «УСТЭК-Челябинск»нужно в ближайшие дни после покупки жилья, чтобы квитанции за электроэнергию приходили на имя нового собственника. Кроме того, после получения лицевого счета можно зарегистрировать личный кабинет — это позволит следить за состоянием счета в режиме онлайн — вовремя передавать показания и оплачивать квитанции.