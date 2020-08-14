Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 15 августа 2020: вторая волна заболевания и недоверие к новой вакцине

Лето подходит к концу, а пандемия коронавируса все еще остается с челябинцами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области продолжает слабеть с каждым днем. Недавно объявили о создании вакцины от этой болезни. Правда, больше половины жителей Южного Урала не хотят прививаться, так как сомневаются в безопасности препарата. Это стало известно из соцопроса, который провели в РАНХиГС.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

По данным областного минздрава, на утро 15 августа зафиксировано 13 142 случая заражения коронавирусом. Количество заболевших за прошедшие сутки составило 82 человека. При этом 154 пациента излечились и покинули стены больницы. С начала пандемии выздоровели 9 214 южноуральцев. Еще 3587 человек остаются под наблюдением врачей.

За прошедшие сутки не обошлось и без смертей — умерло четыре человека, у которых был диагностирован COVID-19. У всех погибших коронавирус был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь — пациент, 70 лет;

— болезнь Паркинсона — пациент, 68 лет;

— гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность — пациентка, 92 года;

— гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность — пациентка, 70 лет.

Статистика; yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В резиденции губернатора Челябинской области прошло совещание под руководством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. В повестке поднимались вопросы касательно проведения выборов в условиях пандемии коронавируса. Главы других регионов округа участвовали в формате видеоконференцсвязи.

Во время совещания Цуканов подчеркнул, что нельзя исключать вторую волну заболевания. Поэтому он попросил глав регионов провести будущие выборы с условием соблюдения всех норм Роспотребнадзора. Так, избирательные участки снабдят санитайзерами, масками и одноразовыми шариковыми ручками.

У правительства уже есть опыт проведения голосований в период пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роспотребнадзор Челябинской области все-таки дал добро на проведение чемпионата России по легкой атлетике. Как сообщает Минспорт региона, для старта турнира осталось лишь дождаться разрешения губернатора.

— Роспотребнадзор дал разрешение проводить соревнования, — рассказал пресс-секретарь Министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин. — Мы ждем решения губернатора. Как только он подпишет распоряжение, сможем все запустить.

Экзамены для выпускников школ России выдались нелегкими. Помимо обычных проверок и требований добавились еще и ковидные. Накануне стало известно, сколько в Челябинской области набралось стобалльников по результатам ЕГЭ.

— В этом году 100 баллов набрали 168 выпускников, — рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. — По 200 баллов набрали одиннадцать человек. В Челябинске это — три ученика лицея №31 и один из школы № 68.

Прошедший учебный год выдался нелегким для выпускников школ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

Лето в Челябинске уже подходит к концу, а вместе с ней и жара. Но есть и такие, кто не отказывает себе в удовольствии позагорать на песочке. Местный блогер Колек выложил в своем инстаграме видео, где решил прилечь и отдохнуть на остановке, ведь подрядчики любезно там оставили кучу песка: загорай — не хочу!

Фото: кадр из видео instagram.com/qylek

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк;

— парки и аттракционы;

— музеи;

— организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;

— спортивные секции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 15 августа 2020 года.

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