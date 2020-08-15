Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 16 августа 2020: запасаемся масками и выбиваем бесплатную путевку в лагерь

Отдохнуть летом не получилось - лагеря и санатории будут ждать детей круглый год. Фото: Евгения ГУСЕВА

Южноуральцы с интересом следят, как сокращаются цифры по зараженным. Накануне в Челябинской области коронавирус нашли у 79-ти человек. Зато выписали за сутки 246 пациентов.

На лечении остаются 3416 южноуральцев.

Инфографика: коронавирус74.рф

Пока не радуют данные по погибшим. Жертвами ковид стали еще четыре пациента из Челябинска и Магнитогорска. Это 83-летний мужчина и 85-летняя женщина с больным сердцем и 63-летний мужчина с сахарным диабетом.

От коронавируса также скончался 47-летний мужчина, у которого не было сопутствующих заболеваний. Это еще одно напоминание о коварстве нового вируса.

Инфографика: Яндекс.

ЗАПАСАЕМСЯ МАСКАМИ НА ГРЯДУЩИЙ СЕЗОН ОРВИ И ГРИППА

Несмотря на, казалось бы, позитивные новости из больниц, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт призвала земляков не отказываться от масок. Особенно во время сезонного подъема ОРВИ и гриппа.

— Маска — это важно! Собственная безопасность должна быть превыше всего. Использование средств индивидуальнои защиты в период пандемии жизненно необходимо, — замечает Ирина Гехт в Instagram.

Особенно щепетильно к вопросам самозащиты относятся в Магнитогорске. Здесь продолжаются рейды по магазинам. Продавцам и посетителям торговых точек, которые попадаются ревизорам без масок, выписывают штрафы. А фотографии нарушителей выкладывают в социальные сети.

Рейды в магазинах Магнитогорска. Фото: пресс-служба администрации города.

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Областной центр лидирует по числу зараженных.

— За минувшие сутки в городе подтверждены 42 случая заражения новой инфекцией, — сообщает пресс-служба мэрии.

Продолжают лечение 1,5 тысячи человек. И только пятая часть, то есть 269 человек — в больницах. Все остальные глотают таблетки дома и не должны покидать пределов своей квартиры. Власти города также призывают людей соблюдать меры предосторожности.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ПУТЕВКИ

Из-за коронавируса многие дети не смогли полноценно отдохнуть летом. Даже не каждый взрослый решился провести отпуск за пределами региона. Сегодня органы соцзащиты предлагают бесплатно детские путевки в санатории и оздоровительные лагеря. Сюда можно поехать в течение учебного года.

Сразу оговоримся: положены путевки не каждому, а только тем, кто стоит на диспансерном учете у докторов или попал в сложную жизненную ситуацию, например, относится к малоимущим.

Путевки для детей со слабым здоровьем выдают в санатории: «Лесная сказка» в Чебаркуле, «Металлург» в Златоусте и «Синегорье» в Миассе.

Путевки для ребят в трудной жизненной ситуации раздают в лагеря: «Ильмены» в Миассе, «Лесная сказка» в Златоусте и «Карагайский» в Верхнеуральском районе.

Подать заявку на бесплатную путевку можно через gosuslugi74.ru, а также обратившись лично в УСЗН по месту жительства или в МФЦ.

В лагерях и санаториях будут работать учителя, так что от класса школьники не отстанут.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 16 августа 2020 года.

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