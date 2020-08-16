Встретивший медведей житель Миасса объяснил, почему вместо бегства достал видеокамеру

Алексей и 15-летний Роман возвращались из леса на велосипедах. Медведи встретились им на грунтовой дорожке. Фото: Алексей Барсуков.

Небольшая река Куштумга под Миассом в эти дни шумная, полноводная — сказались летние ливни. Это, видимо, и спасло художника из Миасса от фатального исхода встречи с медведицей, переходившей водоем с малышами.

— Мы возвращались из велопохода на Таганай. Я немного замешкался на дороге, остановился. А сын Роман обогнал меня и на скорости ехал под горку. И тут я вижу, что на дорогу выходят два медвежонка. Это значит, что где-то за ними медведица. Я испугался, что Роман вот-вот столкнется с ней носом к носу, — рассказал КП-Челябинск Алексей Барсуков.

В поход отец и сын отправились не в первый раз. Фото: из архива семьи.

Но до выхода зверя он успел окрикнуть сына и отвести его на безопасное расстояние. Из-за шумной реки медведи не обратили внимание на крик человека.

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

К медведям у Барсукова особое отношение. Еще учась в Академии художеств в Питере, Алексей написал много пейзажей уральской природы.

— Многие рисовали виды Санкт-Петербурга, а я — уральские горы, леса и реки. Моей дипломной работой стали офорты (разновидность графики — ред.) с изображением диких зверей. На одном из них как раз бурый медведь. Этот зверь мой любимый. Я считаю его царем леса. Он вызывает трепет и уважение. Вот поэтому и не мог убежать, — говорит Алексей.

Вместо бегства от бурых художник включил зеркальную камеру и, пока косолапые не ушли, попытался снять на их видео.

— Знаю, что рисковал, что так делать нельзя. Но я просто не мог по-другому, — кается Барсуков.

«ПРИРОДА СЛОВНО ПРОСНУЛАСЬ»

Зрение у медведей не слишком хорошее. Но медведица все же почуяла чужаков. Сначала лапой она загнала своих деток в кусты, а потом привстала и стала прислушиваться к окружающим звукам.

— В этом момент я уже не снимал, а кричал что есть мочи. И она ушла в заросли следом за малышами, — рассказывает Алексей.

Один из дипломных офортов художника в академии - царь уральских лесов.

Отец и сын не рискнули продолжить путь сразу — выждали минут 20, чтобы медведи ушли подальше. А потом поехали в город, отпугивая зверей криками и звонками велосипеда.

— Я, конечно, знал, что медведи водятся на Таганае. Но не думал, что звери подойдут настолько близко к деревне Михеевка. Видно, год в лесу благодатный. Природа словно проснулась. За день до этого мы увидели в лесу лося. Правда, снять его не успели — сохатый сразу же убежал. Зато на камеру попало пение стаи сов. Мы встречали белок и рябчиков. Столько живности раньше нам не попадалось, хотя в походы мы ходим часто, — говорит Алексей.

Эту вылазку отец и сын уже не забудут.

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