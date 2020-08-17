Политические новости Челябинской области: пиар на баннерах, чиновники в отставке и зачем чистомена позвали в политику

Выборы в депутаты Законодательного Собрания пройдут в том же формате, что и голосования по поправкам в Конституцию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До начала выборов в депутаты Законодательного собрания остаются считанные недели. Политические партии уже во всю силу развернули кампании по продвижению своих кандидатов. Но фамилии некоторых избиратели узнают только из скандалов. «Комсомольская правда-Челябинск» собрала самые интересные события за неделю.

Борьба между кандидатами набирает обороты – в ход идут грязные приемы

Недавно в соцсетях появились фотографии с рекламным щитом партии «За правду». Казалось бы, ничего интересного, да вот только само содержимое баннера вызывало массу вопросов. Он располагался за баннером губернатора Алексея Текслера и стал ответов на и пародировал известный лозунг: «Кто, если не мы?».

Изображение с баннером получилось немного смазанным. Фото: соцсети

Вскоре выяснилось, что баннера «заправдинцев» не существует – это был фотошоп. Мы съездили на место и проверили — сейчас там находится рекламный щит партии ЛДПР.

А вот так баннеры выглядят в действительности Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Среди знающих политическую обстановку Челябинской области вызвали обсуждения агитброшюры с изображением губернатора Текслера, в которых говорилось о том, кто из известных политиков подал в отставку при его правлении. Причем данные подавались с серьезными ошибками. Так, замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников неожиданно стал Виктором, а часть некоторых отставок и вовсе не была никак связана с деятельностью главы региона.

Та самая брошюра, которая вызвала вопросы у челябинцев Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Кандидаты в депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Григорчик и Роман Никитин провели субботник — убирали мусор, оставленный на улице Александра Шмакова. Такую работу на общественных началах жители Челябинска, конечно, оценят. Но вид мужчин в брюках и рубашках, конечно, вызвал вопросы. Сразу вспоминается тушение пожаров, которым занимались бывший вице-губернатор Руслан Гаттаров и депутат Госдумы Владимир Бурматов десять лет назад, показывая на камеру активную работу.

Именно так проводят субботники многие челябинские кандидаты в депутаты. Фото: vk.com / депутат Григорчик Дмитрий Петрович

Проверка кандидатом работы таксистов обернулась скандалом

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Сергей Смышляев на прошлой неделе решил проверить, в каких условиях работают водители «Яндекс.Такси». Он зарегистрировался в известном агрегаторе маршрутных перевозок и начал выполнять там заказы.

Журналисты КП-Челябинск решили проверить предвыборную деятельность кандидата в депутаты Заксобрания. Выяснилось, что никаких проверочных поездок Смышляев официально не выполнял. Как сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси», никаких автомобилей на его имя зарегистрировано не было.

В «опровержении» Смышляева говорится, что заказы на развозку пассажиров поступали не на его личный автомобиль Lexus, а на машину другого человека. По его словам получается, что только так можно было бы добиться нужной проверки.

— Если бы я зарегистрировал Лексус, я бы попал в категорию «бизнес» или «комфорт», а для проверки нам нужен был именно «эконом». Поэтому был зарегистрирован наш активист и его Лада Xray Cross, который и принимал заказы, — написал Смышляев в соцсетях.

Смышляев даже предоставил логи поездок, которые по факту мало что дают. Фото: Партия «Родина»

Журналисты КП-Челябинск не поленились и снова провели небольшое расследование. Для этого они обратились уже не к самому Яндексу, а к его водителям. Оказывается, создание каких-либо хитрых способов по обману системы были абсолютно лишними.

— Даже если у тебя премиальный автомобиль, то ты можешь легко перейти в «эконом». Правилами такое не запрещено, — рассказал челябинец Владимир Лебедев, который два года работает с Яндекс.Такси.

В любом случае политическим партиям необходимо тщательно продумывать свои акции.

Рабочий визит Цуканова в Челябинск. Он обратил внимание на кандидатов с судимостью

Полпред в УрФО Николай Цуканов провел рабочее совещание ,14 августа, в резиденции губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Главы других регионов присутствовали на нем в формате видеосвязи. В повестке были затронуты вопросы, связанные с предстоящими выборами. Как стало известно, они пройдут с условием соблюдения всех трубований Роспотребнадзора — нужно будет надевать медицинские маски, а сами участки снабдят одноразовыми шариковыми ручками и сантитайзерами.

Но на этом все не закончилось. Цуканов обратил внимание, что среди зарегистрированных кандидатов есть люди с «нечистым» прошлым.

— В числе кандидатов по округу зафиксированы кандидаты с судимостью. Всего около 70 человек. Прошу правоохранителей обратить на этот вопрос особое внимание, — заявил Цуканов в начале совещания.

Не исключено, что после такого замечания начнется проверка кандидатов в депутаты. После нее ряды желающих стать народным избранником могут заметно сократиться.

Чистомена зовут в политику

Челябинский активист Чистомен, известный всей России по уборке мусора, пожаловался на челябинских кандидатов в депутаты. В соцсетях он написал, что в последнее время многие из них хотят сделать пиар на его имени. Однако сам он категорически против проведения подобного рода предвыборных акций.

Обращение Чистомэна к кандидатам в депутаты. Фото: vk.com / Чистомэн

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