Сергей Антипов: Курчатовский район имеет огромный потенциал для развития

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самый молодой район Челябинска — Курчатовский — отметил юбилей. 35 лет назад, 15 августа 1985 года, на карте города появилось новое административное образование, получившее название в честь земляка-ученого с мировым именем Игоря Васильевича Курчатова. С какими достижениями район встречает свой юбилей и каковы планы дальнейшего развития и благоустройства? Об этом «КП-Челябинск» рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Рабочий стол Сергея Васильевича занимают несколько массивных документов с проектами преображения отдельных территорий Курчатовского района. Он показывает, какими станут прогулочные зоны, и сетует на недобросовестных подрядчиков, из-за которых зачастую затягиваются сроки работ по благоустройству.

Сергей Антипов подробно рассказал о том, каким район увидят жители в ближайшее время.

СОЗДАНИЕ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Преображение территории за Лыжной базой началось еще в прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На площади в 62 гектара появились пешеходная зона (получившая среди жителей название «тропа здоровья»), лавочки и урны, современные уличные фонари и клумбы. Некогда пустовавшая территория стала излюбленным местом притяжения не только для жителей северо-запада, но и челябинцев из других районов города.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам Сергея Антипова, в планах организовать здесь парк культуры и отдыха, но это возможно сделать только с привлечением инвесторов на условиях частно-государственного партнерства.

Кстати, рядом с улицей Захаренко имеется еще одна зеленая зона площадью около 100 гектаров, где запрещено любое капитальное строительство. Она разделяет Курчатовский район и микрорайон Парковый и нуждается в сохранении и благоустройстве.

На реализацию проекта потребуется порядка 200 миллионов рублей, и развивать эту территорию планируется вместе с участниками крупного и среднего бизнеса.

— В свою очередь, мы готовы предоставить предпринимателям землю для открытия торговых точек. Но ни о каких киосках, летних кафе и шашлычных речи не идет! Максимум — точки по продаже воды, мороженого и кофе для отдыхающих, — подчеркивает Сергей Антипов. — Развлекательные зоны тоже будут предусмотрены, но мы сейчас не говорим об установке аттракционов. Наша задача — сохранить ухоженную пешеходную территорию.

СКВЕР ВМЕСТО ПУСТЫРЯ

Прошедший год для Курчатовского района ознаменовался благоустройством сквера на улице Красного Урала. Когда-то жители района отстояли пустырь от капитальной застройки, теперь его преображение оценил лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вымощенные дорожки, удобные скамьи под деревьями, огромная клумба сортовых растений, а также площадки для малышей — это общественное пространство полюбили и взрослые, и дети.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БУЛЬВАРЫ ДЛЯ ПРОГУЛОК И ПРОБЕЖЕК

Рассказал Сергей Антипов и о том, как будут выглядеть благоустроенные прогулочные бульвары по проспекту Победы (от ул. Молодогвардейцев до ул. Чичерина) и «четной» стороне Комсомольского проспекта (от ул. Красного Урала до ул. 40 лет Победы).

Проектно-сметная документация по благоустройству Комсомольского проспекта была закончена только в марте этого года, а вот территория по проспекту Победы уже начала свое преображение.

— В этом году по проспекту Победы будет благоустроен участок от Молодогвардейцев до Ворошилова, дальше появится пешеходный бульвар от Солнечной до 40 лет Победы,— говорит Сергей Антипов.

Прогулочные бульвары предполагают наличие тропиночной сети, выложенной разноцветной плиткой, лавочки разных форм. Не забыли и про дополнительное озеленение: вдоль пешеходных зон появятся многолетние кустарники и цветы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СКВЕРОМ ПО МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ ЗАНЯЛАСЬ «ПЛОТИНКА»

В планах на будущий год— благоустроить сквер по улице Молодогвардейцев. Проектировать преображение известного пространства у гостиницы «Виктория» будет архитектурное бюро из Екатеринбурга «Плотинка». Оно выиграло конкурс, проводимый Агентством инвестиционного развития. Команда талантливых архитекторов уже «перегружала» общественные пространства и парки в городах Свердловской области, районные Дома Культуры, разрабатывала концепции набережных, районных и природных парков. А их проект инфраструктурной и культурной реактивации города Туринск отметили на всероссийском конкурсе минстроя РФ.

— У этих талантливых архитекторов не просто красивые проекты на бумаге — у них большой процент их реализации и воплощения в жизнь, а это очень важно, — подчеркивает Сергей Антипов. — Одно дело — разработать проект, а другое — сделать так, чтобы подрядчики смогли его выполнить.

В июле этого года архитекторы из «Плотинки» прогулялись по будущему скверу и пообщались с местными жителями, узнав их пожелания к новому общественному пространству. Совместная работа архитекторов и местных властей уже запланирована.

— Нужно ускориться, чтобы уже в апреле следующего года начать работы по благоустройству. Именно поэтому сейчас нужно определить этапность, чтобы успеть реализовать все проекты, — подчеркивает Сергей Антипов. — Что касается текущих работ по благоустройству, ни карантин, ни пандемия не нарушили наших планов. При поддержке губернатора в этом году были добавлены средства на благоустройство общественных пространств и дворов, и до конца года они будут освоены в полном объеме.

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» — КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ

В рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске» в Курчатовском районе идет комплексное благоустройство дворов и ремонтируется асфальтовое покрытие внутри кварталов.

По итогам благоустройства три двора были признаны образцово-показательными: по Комсомольскому проспекту, 72; улице Красного Урала,12 и проспекту Победы, 312.

— Работа в этом направлении ведется активная: в этом году произведено асфальтирование проездов к домам и социальным объектам более чем по 40 адресам. Совместно с районными депутатами мы составили список адресов, где будет запланирован ремонт, сметы по работам также готовы. План работ составлен на три года. Возможно, потребуются дополнительные средства, но позиция губернатора и главы города здесь четкая — помогать районам и увеличивать статью расходов по благоустройству, — добавляет Сергей Антипов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще одна программа — «Реальные дела» — подразумевает и текущее содержание района: санитарную обрезку деревьев, кошение травы, цветочное оформление района, установку урн, ликвидацию несанкционированных свалок.

— За 2 года в районе установлено порядка двухсот новых урн, с каждым годом их количество увеличивается. Признаться честно, я сначала не слишком верил, что установка урны приведет к чистоте. К счастью, был неправ, — признается глава района. — Территория чистая там, где имеется урна. Подчеркну: урна, за которой следят и регулярно очищают от мусора.

Также на территории Курчатовского района находятся девять поселков, где проводится санитарная уборка улиц, работы по выравниванию грунтовых дорог.

Сергей Антипов особенно подчеркнул, что в Курчатовском районе ведется ежедневная активная работа по борьбе с незаконными киосками: постоянно проводятся рейды, торговые павильоны демонтируются, а на их владельцев составляются протоколы об административных нарушениях.

ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ БЫТЬ!

В настоящее время идет реконструкция единственной не только в городе, но и в области детской филармонии — филиала «Челябинской государственной филармонии». Когда-то здесь раскрывали свои таланты юные дарования, проводились концерты и выступления артистов, но в 90-х годах из-за недостатка финансирование здание обветшало, а затем работа была остановлена.

В 2017 году было принято решение реконструировать детскую филармонию. Ход работ контролирует губернатор области Алексей Текслер.

Филармонию планируют открыть в 2021 году.

ЦИФРА

62 кв.км — площадь Курчатовского района;

Более 220 тысяч жителей насчитывается в районе;

В районе функционирует 871 предприятие розничной торговли, 144 организации общественного питания открытой сети, 378 предприятий бытового обслуживания.

Жилищный фонд района — более 3,8 млн м².

На территории района находится 976 многоквартирных жилых домов, которые обслуживают 90 жилищных организаций.