Чем заняться за городом: пять советов для челябинцев, которые проводят время на даче

После пандемии города реально опустели. Кто-то перешел на удаленку, где-то пока сохраняются ограничения, и люди не выходят на работу. Уехать на отдых за границу невозможно. Но лето никто не отменял: начали оживать деревни, которые казались уже заброшенными. О своих родовых гнездах и загородных фазендах вспомнили практически все наследники и дачники. Даже те, кто по несколько лет не выезжал в свои поместья, предпочитая отдыхать за рубежом. Только вот размеренная дачная жизнь для многих оказалась непривычной. Даем советы, как ее сделать приятней и веселей.

1. Распорядок дня.

Определите себе четкое расписание на неделю и на день и старайтесь его придерживаться. Делу — время, потехе час. Не забывайте про отдых. Если вы никогда не работали в саду или на огороде, не стоит тратить последние силы на грядки. Либо освоите постепенно, либо без них обойдетесь. Все умеренно и в разумных количествах.

2. Организация пространства и украшение усадьбы

Если в городе дом — это, собственно, только квартира, то за городом пространство заметно расширяется. Нужно уже не только вымыть пол, пропылесосить мебель и вытереть пыль на всех поверхностях. Нужно вовремя постричь газон, вырвать сорняки и создать уют вокруг дома: посадить цветы, оформить пространство. Воспринимайте это не как неизбежную участь, а как новую возможность для творчества: сочетать цветы и кусты, камни и садовые украшения — это целое искусство. Купите семена и рассаду. Распланируйте зоны отдыха.

3. Привычный досуг

Если вы выбрались за город, не значит, что нужно поменять все свои привычки и из любителя посмотреть сериал вечерком превратиться в огородное пугало. Установите многоканальное телевидение или смотрите кино через интернет. Отличное решение — мобильный доступ. А у МТС сейчас есть выгодное предложение: конвергентное решение, позволяющее подключить одновременно Спутниковое телевидение и мобильный интернет. На телевидении — больше 200 каналов, в том числе, с модными сериалами, а интернет и для работы пригодится. Оба сервиса — всего 590 рублей в месяц.

4. Поддерживайте форму

Занимайтесь спортом, благо, природа к этому располагает. И занятия на свежем воздухе куда полезней. Можно купить простой инвентарь для спортивных игр: мячи, скакалки, бадминтон, ракетки для тенниса или стол для пинг-понга. Если семья большая или дружите с соседями — отличное занятие на вечер турнир по волейболу или футболу.

5. Читайте

Все великие, кто жил в уединении в глуши, — много читали. Вспомните Пушкина, Толстого, Чехова. Возможно, в доме сохранилась старая библиотека с никогда не стареющей классикой. Но если нет — сейчас это не проблема, онлайн-библиотеки помогут найти почти любую книгу, в том числе только что написанную. Например, в мобильной библиотеке МТС их сотни тысяч.