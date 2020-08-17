Сделано в Челябинске: начал работу первый «умный» лифт

Одна из крупнейших IT-компаний Челябинской области «Интерсвязь» продолжает реализацию собственного масштабного проекта «Умный город». В тестовом режиме проводятся испытания первого «умного» лифта.

Непривычная для России технология бесконтактного вызова лифта проходит тестирование в жилом доме на Северо-Западе южноуральской столицы. Для его жильцов возможности, которые раньше можно было наблюдать только в научной фантастике, теперь стали обыденной реальностью.

Логика работы сервиса напрямую сопряжена с повседневными действиями человека. Подходя к подъезду, житель открывает дверь с помощью «Умного домофона» (через мобильное приложение, голосовой командой или «Умным ключом»). Сигнал передается на лифтовое оборудование, в результате кабина автоматически опускается на первый этаж и встречает вошедшего распахнутыми дверьми. В перспективе — настройка технологии в обратную сторону, то есть с возможностью вызвать лифт, находясь в квартире.

— «Умный» лифт — уникальная разработка. Это логическое продолжение реализации нашего проекта «Умный город», часть общей смарт-системы, — комментирует руководитель центра технологий общественной безопасности компании «Интерсвязь» Сергей Соколов. — Очень важно, что наша технология может быть применена в лифтах разных моделей, вне зависимости от завода-производителя. Она универсальна, удобна и безопасна.

— Мы рады и гордимся тем, что в Челябинске мы первая компания, с которой «Интерсвязь» — наш давний партнер — реализовала такой проект. Конечно же, это комфортно: жители, которые принимали участие в тестировании, довольны, — говорит директор управляющей компании «Домоуправ» Артем Клименко, обслуживающей дом с первым «умным» лифтом. — После успешного завершения тестов, мы готовы внедрить систему на всем нашем жилом фонде, который составляет 387 лифтов.

Разработка и запуск технологии «умного» лифта заняла в компании несколько месяцев. Дополнительный стимул к скорейшей реализации проекта придала пандемия коронавируса: по мнению экспертов, лифт является одним из самых загрязненных мест общего пользования в домах и офисных центрах. Например, на кнопках кабины «живет» в 30 раз больше болезнетворных бактерий, чем в уборных аэропортов. Открытие подъезда с помощью «Умного домофона» и последующий бесконтактный вызов лифта сводят соприкосновение человека с небезопасными поверхностями к минимуму.

В дальнейших планах разработчиков внедрение «умного» лифта во всех многоквартирных домах Челябинска и области. Кроме того, технология может быть масштабирована на другие регионы России и ближнее зарубежье. Также ведутся работы по модернизации ключа от «Умного домофона». Уже сейчас тысячи челябинцев используют его как транспортную карту, в скором времени он сможет заменить скидочные карты различных магазинов и даже пропуски на вход в образовательные учреждения и бизнес-центры.

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