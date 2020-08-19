Поборы в школах Челябинска: сколько стоит поступить в первый класс

Школа влетает взрослым в копеечку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В большинстве школ Челябинска уже прошли собрания для родителей будущих учеников. Им озвучили суммы вступительного взноса в первый класс. В одних учебных заведениях деньги собирают на ремонты, в других исключительно на нужды класса. «Комсомольская правда» узнала, сколько стоит поступить в первый класс в Челябинске в 2020 году

Каждое лето родители возмущенно обсуждают поборы в школах. В этом году нервы сдают даже у педагогов: два молодых учителя уволились из школы № 148. Их принуждали собирать деньги, а за отказ обвинили в профнепригодности. Чиновники и администрации школ просят говорить не поборы, а добровольные пожертвования, которые якобы родители могут вносить по желанию. Самым сомнительным из поборов родители называют вступительный взнос, который просят со всех первоклашек.

«90 ТЫСЯЧ — И ТЫ В ШКОЛЕ»

Мы составил небольшой рейтинг школ по размеру вступительных взносов. Информацию брали из родительских чатов и из разговоров с родителями будущих школьников.

Итак:

— лицей № 11 лицей — 75-90 тыс. рублей (школа одна из самых престижных и успешных в Челябинске, где учатся дети многих чиновников и бизнесменов; имеет статус опорной школы Российской академии наук);

— гимназия № 10 — 50 тыс. рублей (школа находится в самом центре Челябинска, здесь сильные педагоги и мощное дополнительное обучение по музыке и хореографии);

— школа № 104 — 40 тыс. рублей (ценится, так как имеет статус школы ЮНЕСКО);

— лицей № 97 — от 35 тыс. рублей;

— лицей № 142 — от 30 тыс. рублей;

— лицей № 86 — 30-35 тыс. рублей;

— гимназия № 48 — 30 тыс. рублей (была престижной еще в советские годы, так как здесь изучали французский язык; по словам педагогов, весь вступительный взнос потратят на самих ребятишек - в течение года их будут водить в походы, театр, на экскурсии; если денег не сдать, ученика никуда не возьмут);

— лицей № 77 — 12 тыс. рублей (одна из лучших школ Ленинского района, с недавних пор опорная школа РАН, вступительный взнос идет на развитие школы);

— гимназия № 67 — 10 тыс. рублей (расположена по соседству с педуниверситетом, здесь идет углубленное изучение отдельных предметов; если родители работают рядом, то стараются отдать ребенка сюда);

— школа № 148 — 10 тыс. рублей;

— школа № 55 — 5 тыс. рублей;

— школа № 6 — 5 тыс. рублей.

Еще мы очень хотели узнать, какие суммы сдают родители первоклашек в престижную языковую гимназию № 1 и в гимназию № 80, куда в прошлом году пошел учиться сын губернатора. Но все причастные к этим школам отвечали уклончиво: сдаем по-разному.

Интересно узнать, как сколько нужно платить при поступлении в 31-й лицей (набор здесь, правда, ведется только с пятого класса). Но родители будущей физмат-элиты, как один утверждают, что вступительных взносов нет.

По словам родителей учеников, нет вступительных взносов и в обычной школе под номером 45. Не просят денег в лицее № 102.

— Какие могут быть взносы, особенно в пандемию? Родителям просто бы детей в школу собрать, — призналась КП-Челябинск директор 102-го лицея Марина Оксенчук.

А В МОСКВЕ НЕ БЕРУТ?

Что такое поборы, не знают и те челябинцы, кто переехал жить в Подмосковье.

— Мои дочери учились в обычной школе Одинцово. Денег с нас никто не просил. Однажды, правда, мы скинулись сами на линолеум в классе. Но тогда вышло меньше тысячи с человека. В этом году моя младшая дочь поступила в престижный московский лицей, он работает в связке с вузами. Директор предупредила, что придется доплачивать за дополнительные уроки с преподавателями университета. О вступительных взносах, о взносах на ремонт или охрану — ни слова, — рассказала бывшая челябинка Ирина Вербицкая.

Но женщина замечает, что такая идиллия не везде. Есть в Одинцово одна гимназия, куда привозят детей с Рублевки. До недавних пор там учились или очень богатые, или одаренные дети. С недавних пор туда принимают детей по прописке. Друзьям Вербицких поступление обошлось в 30 тысяч рублей — родителей попросили купить мебель для школы.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОБОРЫ

После нескольких показательных порок со стороны прокуратуры, требовать деньги в Челябинске стали более осторожно.

— У нас в лицее директор сказала: можете не платить. Помогите руками, транспортом — кто чем может. Но квитанции на добровольные взносы подсовывали весь год. Просили скинуться то на одно, то на другое, — рассказывает одна мама.

Обработкой родителей во многих школах занялись члены родительских комитетов. Упирали на то, что обязанность платить взносы записана в уставе школы.

И снова прокуратура напомнила: по Конституции образование у нас бесплатное. Устав школы не может быть выше Основного закона России. Тыкать носом в устав никого нельзя.

В канун учебного года прокуратура опять собирает жалобы горожан. Рассказать о поборах можно по телефону горячей линии (351) 239-21-07 с 9.00 до 18.00. Каждое обращение обещают проверить. А если будет за что наказать — непременно накажут.

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Родители школьников из лицея № 148 рассказали, что их заставляют собирать деньги на рециркуляторы, которые очищают воздух от вирусов и микробов. Причем до этого школы уже объявила тендер на покупку таких аппаратов за свои деньги.

А зимой житель Челябинска заявил о поборах при записи в первый класс этого же лицея. Школу проверила прокуратура. Директору запретили обращаться к родителям с просьбами о добровольных пожертвованиях до конца приемной кампании, то есть до 5 сентября.

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