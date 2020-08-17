Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 августа 2020: 45 дней в ковидном роддоме и как актер из «Универа» заразился опасной болезнью

Лето в Челябинске подходит к концу, а пандемия коронавируса все также остается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область все ближе к победе над COBID-19. Об этом говорят последние новости о коронавирусе в регионе. Число заражений медленно, но верно снижается с каждым днем. А количество выздоровевших продолжает свой рост.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 18 августа зарегистрировали 75 новых случаев. Всего 13374 южноуральца заразились COVID-19, 3495 из них находятся под присмотром врачей.

За день 32 человека выписали из больниц. За время пандемии в Челябинской области 9526 пациентов переболели коронаврусом.

За минувшие сутки скончались четверо зараженных. 65-летний пациент умер от COVID-19, у остальных новый вирус был сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 69 лет: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, сахарный диабет;

— пациент, 80 лет: злокачественное новообразование;

— пациентка, 56 лет: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хроническая болезнь почек.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Популярный актер и уроженец Челябинска Станислав Ярушин подхватил коронавирус. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram:

— Не особо я хотел делиться этой информацией, но все же решил. Кто-то хайпует на короновирусе, кто-то делает из этого информационный повод в 14 дней и рассказывает свои наблюдения. Все к этому относятся по разному. Короче я молчал. С 1 августа я заболел этим популярным вирусом 21-ого века.

По словам Стаса Ярушина, болезнь у него протекает в легкой форме: первую неделю держалась температура 37,6, КТ показала минимальное поражение легких, вкусы и запахи он чувствует.

Сейчас Стас Ярушин находится на самоизоляции. Фото: instagram.com/yarushinstanislav

Футбольный матч, запланированный между клубами «Челябинск» и «Носта», отменили. Как сообщили в пресс-службе клуба столицы Южного Урала, причиной срыва послужил коронавирус.

— Решением Российского футбольного союза матч 1/128 финала Бетсити-Кубка России между футбольными клубами «Челябинск» и «Носта» (Новотроицк), который должен был пройти 19 августа, не состоится в связи с тем, что новотроицкая команда находится на карантине, — сообщила пресс-служба ФК «Челябинск».

А ведь фанаты надеялись, что челябинский клуб сможет закрыть свое последнее поражение у себя дома.

А тем временем болельщики миасского «Торпедо» смотрят на игру своей команды за пределами стадиона. Фото: vk.com / «ВЫЕЗД ЗА КОПЕЙКУ»

Челябинский трубопрокатный завод решил отдать другому собственнику санаторий «Изумруд», где во время пандемии коронавируса работал обсерватор. Но на предприятии уверяют, что программа для реабилитации и отдыха заводчан останется прежней.

Подвиги можно совершать не только на войне. Жительница Челябинска заболела коронавирусом во время беременности. У нее практически полностью были поражены легкие. Но он сделала все, чтобы выжить. А в этом ей помогли врачи, которые сутками боролись за жизнь своей пациентки. Трогательную историю о днях, проведенных в роддоме, читайте в нашем материале.

Больным коронавирусом приходится употреблять много лекарств, чтобы выздороветь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк;

— парки и аттракционы;

— музеи;

— организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;

— спортивные секции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 18 августа 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru