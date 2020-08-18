Никас Сафронов приглашает присоединиться ко Всероссийской акции«Крылья ангела»

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«Крылья ангела» — одна из самых красивых и масштабных акций, проводимых РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция проходит в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия», который направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни, создает социальные лифты и дает равные возможности для всех детей из многодетных семей России раскрыть свой потенциал во Всероссийских фестивалях и конкурсах проекта.

Всероссийская акция «Крылья ангела» приурочена к одному из самых трогательных праздников в году, Дню матери, где дети рисуют своего Ангела-хранителя, каким они его представляют. И часто его воплощением является мама как олицетворение доброты, любви, защиты и спасения.

В единый день 27 ноября, в преддверии Дня матери, состоится акция «Крылья ангела»— дети по всей России в храмах, студиях творчества и школах художеств будут рисовать своего ангела-хранителя, каким они его представляют. Акция неслучайно приурочена ко Дню матери. Как известно, ангелы — это олицетворение доброты, любви, защиты и спасения — так же, как и мама.

Традиционно акция в Москве проходит в Храме Христа Спасителя по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Начиная с 2015 года к столице стали присоединяться другие города. В 2019 году в акции участвовали уже более 40 000 человек.

Амбассадором Всероссийской акции «Крылья ангела» является один из лучших современных художников России, заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств, профессор Ульяновского государственного университета, Никас Сафронов.

Дорогие папы, мамы, бабушки, дедушки, девочки и мальчики!

В рамках акции «Крылья ангела» проходит всероссийский конкурс «Крылья ангела», в котором каждый ребенок может принять участие и выиграть ценные призы.

Для того, чтобы стать участником конкурса необходимо до 1 октября 2020 года нарисовать своего ангела-хранителя, выложить фото рисунка в социальные сети — Instagram, Facebook, ВКонтакте, YouTube, TikTok — с хештегом #Крыльяангела2020, заполнить заявку, прикрепив к ней ссылку на пост, на сайте.

Авторы лучших работ получат ценные призы, попадут на художественные выставки по всей стране,а также в памятную книгу-альбом «Крылья ангела» и получат именной сертификат от Никаса Сафронова.

Никас Сафронов: «Неважно, умеешь ли ты рисовать… Желаю тебе наполниться благодарностью и любовью к своему ангелу и своей маме, и показать все свои чувства на холсте с помощью красок и карандашей. Нарисуйте вашего ангела-хранителя и вашу маму в самых светлых ярких сочных красках, чтобы отразить весь ее свет и любовь, которые она вам дает, ваших ангелов-хранителей, которые ежесекундно оберегают вас своими крыльями и заботой».

Условия конкурса на сайте.

Основная цель акции — привлечение внимания общества к вопросам материнства и детства, жизни детей, формирование ценностных ориентаций у детей на добро и мир.

Это грандиозный повод выразить свои нежные чувства главной женщине вашей жизни — маме — символу сохранения мира во всем мире!

Обращение Никаса Сафронова «Крылья ангела».