Анастасия ЛЮБИМЦЕВА: создание комфортных условий для жизни горожан — наша главная задача

Выстраивание отношений между управляющей компанией и собственниками жилья — процесс непростой, требующий грамотного подхода, эффективного решения тех или иных поставленных задач. Один из примеров такого профессионального подхода — работа управляющих компаний Златоуста.

Ситуация, когда меняется обслуживающая организация, пожалуй, еще более сложна. Новой управляющей компании необходимо показать свою состоятельность, вернуть утраченное доверие горожан. Это большой труд, сопряженный с умением профессионально подойти к своему делу. В коммунальной сфере это особенно важно. И многое здесь зависит именно от руководителя. Экономически грамотного, адекватного, готового к открытому диалогу с жителями. Эти и другие профессиональные, человеческие качества — залог положительного результата такого сотрудничества.

В начале лета три златоустовские компании — ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3» и ООО «Жилсервис-1» возглавила Анастасия Любимцева. Хозяйство хлопотное — более сотни многоквартирных домов. Но для Анастасии Анатольевны, по ее признанию, нет задач, которые невозможно было бы решить.

Анастасия Любимцева

Уже первые месяцы ее работы показали уверенные, просчитанные, экономически обоснованные действия на этом посту. Это действительно показательный пример грамотного подхода.

СПРАВКА КП

Анастасия Анатольевна Любимцева. Имеет два высших образования — в сфере экономики и управления. Считает, что эффективная работа управляющей компании в первую очередь зависит от грамотного планирования и четкого экономического расчета. Лидерские качества: коммуникабельность, ориентированность на результат, стрессоустойчивость, постоянное саморазвитие, ответственность за свои действия и продуманное делегирование полномочий.

Подробнее о работе управляющих компаний, изменениях, планах и перспективах, решении стоящих задач, выстраивании эффективного диалога с собственниками жилья, состоянии жилого фонда, подготовке к отопительному сезону — в беседе с руководителем обслуживающих организаций Анастасией Анатольевной Любимцевой.

Всегда открыты к диалогу

— Расскажите о ближайших планах работы компании. С чего начали деятельность на этой должности?

— Первое — это, конечно же, знакомство с собственниками, со старшими всех многоквартирных домов. Это крайне необходимо, поскольку они фактически посредники между жильцами и управляющей компанией. Именно старшие по дому, по подъезду знают все «болевые точки» своих многоквартирников. Они наша правая рука: на информацию, предоставленную старшими домов, мы ориентируемся и планируем дельнейшую работу.

Надо отметить, что все управляющие компании — ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3» и ООО «Жилсервис-1» — работают на рынке более десяти лет и давно зарекомендовали себя как коммунальные организации, работающие в тесном контакте с собственниками, как надежные партнеры. К ним привыкли, им доверяют, их специалистов ценят и уважают за профессионализм и ответственное отношение к своей работе. Поэтому сегодня мы продолжаем двигаться в этом же направлении: ремонтируем и обслуживаем общедомовое имущество, следим за чистотой подъездов и дворов, продолжаем работы в рамках текущего и капитального ремонта. Осталась и добрая традиция — проведение среди жителей летних и зимних конкурсов на благоустройство.

— Как планируете развивать работу со старшими по дому?

— В определенные дни мы ведем личный прием, как старших домов, так и всех собственников. Обращаются с самыми разными вопросами. Инженеры, юристы, экономисты выслушают, помогут и советом, и делом. Мы всегда открыты к диалогу и готовы помочь в любой ситуации, конечно, в меру своей компетенции. Если же вопрос требует безотлагательного решения, никогда не откажем в помощи, независимо от того, приемный это день или нет.

Очень радует, что собственники сегодня заняли активную жизненную позицию. Видно, что людям небезразлично, в каком состоянии находится их дом, двор, подъезд. Очень организованно и целенаправленно они подходят к решению таких вопросов. А мы готовы поддержать любую инициативу. Старшие домов отстаивают интересы жильцов, и сразу видно, какой именно дом можно назвать большой крепкой семьей!

Сотрудники управляющих компаний развивают инфраструктуру жилого фонда, вместе с жителями стараются следить за чистотой и порядком во дворах, украшать, благоустраивать территории

«Умный дом»

— Анастасия Анатольевна, как оцениваете состояние жилого фонда, инженерных коммуникаций?

— Я бы оценила состояние жилого фонда на твердую тройку. Дома 50 — 60-х годов постройки. Коммуникации изношены, их нужно ремонтировать, менять, обновлять. Это касается и водоотведения, и горячего-холодного водоснабжения. Здесь приходится сталкиваться с недоработками бывшего руководства. Мы все понимаем, что коммунальная сфера достаточно сложная, я бы даже сказала, непредсказуемая, поэтому мы готовы к любому повороту событий. Всегда должны быть, как говорят, начеку.

— Что нового планируете привнести в работу управляющей компании?

— Совместно с партнерами запускаем пилотный проект на базе одного из домов по улице Траковой. Речь здесь идет об установке автоматических датчиков по распределению тепловой энергии в равных долях, вне зависимости от удаленности теплового пункта. Обслуживающие организации, практикующие современный подход, идущие в ногу со временем, давно активно используют в своей работе систему «Умный дом». Поэтому опробовав эту систему на подаче тепловой энергии, будем внедрять ее в структуру энерго- и водоснабжения.

Коронавирус добавил работы

— Сейчас у вас горячая пора — подготовка к отопительному сезону. Много работы?

— В этом направлении мы вышли на финишную прямую. Работы всегда хватает: ремонт кровли, входных групп, замена ветхих окон на современные пластиковые стеклопакеты. Почти везде проведены работы по промывке и опрессовке бойлеров. В общем, все идет по плану.

— Как оцениваете уровень платежей населения? Какие проблемные точки выявили и какие определили пути решения?

— Примерно 20 процентов от общего числа собственников недобросовестно относятся к платежам. Это факт. Мы стараемся войти в положение каждого неплательщика. Беседуем с ними, ищем пути решения со старшими домов. Всегда можно договориться, если человек сам идет на диалог. Ведь кроме крайней меры — подачи иска в суд — есть и другие возможности рассчитаться с долгами. Например, реструктуризация долга или рассрочка. Но тут уже подход индивидуальный, ведь есть люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию и не смогли платить по счетам, а есть и злостные неплательщики.

— Говоря о форс-мажорных ситуациях, нельзя ни вспомнить о пандемии коронавируса. Как она повлияла на работу вашей обслуживающей организации?

— Могу сказать, что работы стало больше. Чаще стали проводить уборку в подъездах, обрабатывать дезинфицирующими средствами. Чтобы охватить весь жилой фонд, дополнительно нанимаем рабочих.

Увеличилось и количество аварийных ситуаций, засоров. Люди пока находились на самоизоляции, стали больше обращать внимание на состояние инженерных сетей в многоквартирных домах, соответственно, возникло много вопросов к управляющей компании: что делать, менять или чинить, сколько это будет стоить? Собственники стали задумываться о комфорте своего жилья, стали бережнее относиться к общедомовому имуществу, содержание которого они оплачивают из своего кармана.

Обеспечить качество жизни

— Как сегодня формируется оплата коммунальных платежей в Златоусте, в вашей компании?

— Оплата формируется в зависимости от тарифа. В каждом регионе России свои климатические условия, степень развитости инфраструктуры, численность населения, поэтому тарифы на коммунальные услуги различаются.

Региональный тарифный комитет — Единый тарифный орган Челябинской области производит полный контроль за тарифами за электричество, отопление, водоснабжение и водоотведение, следит за ценами на природный газ и уголь. А также за коммунальными услугами и тарифами региона. Регулирование цен осуществляется на базе ряда нормативно-правовых актов.

Все мы понимаем, что качество услуг напрямую зависит от тарифа. Чтобы улучшить качество обслуживания, в некоторых случаях можно увеличить тариф, а где это невозможно, соответственно, будем обсуждать возможности улучшения жилищных условий в рамках действующего тарифа.

Жители сегодня уже не довольствуется одними лишь квадратными метрами. Ценность жилья определяется другими вещами — чистотой и уютом в подъезде, благоустройством двора, возможностью удобно парковаться и спокойно гулять с ребенком, безопасностью, в конце концов… И мы считаем своей прямой обязанностью обеспечить собственникам комфортные условия для жизни. Для этого есть необходимая техника и надежные партнеры-подрядчики, а, главное, люди — высококлассные специалисты, профессионалы своего дела.

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