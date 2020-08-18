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Общество

Компания «Экостар»: чистота и порядок на улицах и во дворах в режиме онлайн

О развитии современной инфраструктуры ЖКХ на примере работы одного из лидеров коммунальной отрасли
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Транспортировка, размещение, сортировка и переработка твердых коммунальных отходов (ТКО) — эта тема сегодня особенно актуальна. Специалисты отрасли не раз подчеркивали, что полигоны складирования и утилизации ТКО решают важнейшие экологические задачи. Различного мусора — отходов человеческой деятельности — в наших городах, населенных пунктах скапливается все больше и больше. На переднем крае борьбы с мусором стоят региональные операторы, работающие в тандеме со специализированными предприятиями, которые должным образом обеспечивают транспортировку, размещение и переработку мусора.

Компания «ЭкоСтар» — это штат высококвалифицированных сотрудников, обширный парк различной спецтехники

Компания «ЭкоСтар» — это штат высококвалифицированных сотрудников, обширный парк различной спецтехники

ОПЫТ — БОЛЬШОЕ ПОДСПОРЬЕ

Одно из лучших, наиболее эффективных, динамично развивающихся предприятий Южного Урала, как показывает практика, результаты работы — компания «ЭкоСтар», которая сегодня обслуживает не только территорию Златоустовского городского округа, но и другие районы, входящие в состав Карабашского кластера Челябинской области. Предприятие уже давно работает в этой важнейшей коммунальной отрасли. Зарекомендовало себя как надежный партнер и гарант оказания специализированной услуги. Большой опыт стал хорошим подспорьем и в деятельности в рамках новых правил обращения с ТКО.

Для справки: с 1 января 2019 года в России введена новая система обращения с ТКО. Изменения коснулись: заключения договора, утилизации и безопасности захоронения, порядка транспортировки. Этими вопросами занимаются региональные операторы, выбранные на конкурсной основе, совместно со специализированными транспортными компаниями. Регулировкой тарифов занимаются областные власти. Региональный оператор — организация, которая отвечает за транспортирование, сортировку, мусора и перемещение его на полигон по захоронению. Органы местного самоуправления и управляющие компании наделяются полномочиями по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, схем их размещения.

В Челябинской области согласно указанной территориальной схеме образовано пять кластеров: Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, Горный и Карабашский. В каждом кластере выбран региональный оператор по обращению с отходами.

Руководитель компании «ЭкоСтар» Артем Медведев

Руководитель компании «ЭкоСтар» Артем Медведев

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Специалисты коммунальной отрасли справедливо отмечают, что таким тонким вопросом, как вывоз ТКО, должны заниматься компании, имеющие достаточный опыт работы в этом направлении. В этой сфере очень много особенностей, деталей. Мелочей здесь не бывает. И именно грамотная организация сбора, перевозки способна обеспечить чистоту, порядок, комфортную среду в муниципальных образованиях.

Работа компании «ЭкоСтар» является своего рода примером деятельности профильных предприятий. Сегодня в арсенале «ЭкоСтара» десятки единиц спецтехники, 90 процентов из которых — новые многотонные грузовые автомобили (в том числе, и марки «Мерседес»), удобные в эксплуатации именно в городской черте, в спальных, густонаселенных районах.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Руководитель предприятия Артем Медведев рассказал, что после введения новых правил обращения с ТКО и заключения договора на транспортирование ТКО «Экостар» переформатировал деятельность согласно новым условиям. Так, к примеру, штат пополнился специалистами, отвечающими за транспортную логистику. Запущено новое программное обеспечение, которое помогает организовать и отслеживать ежедневную работу всей спецтехники в каждой точке погрузки-разгрузки. Это позволяет эффективно выстраивать маршруты движения и всю цепочку трудоемкого процесса. Так, только один автомобиль сегодня обслуживает порядка 30 — 40 контейнерных локаций (площадок)! Это существенный результат, который опирается, в том числе, и на грамотно организованную логистику. Более того, специалисты компании через современные системы коммуникаций в режиме онлайн видят и контролируют маршруты движения, следят за качеством обслуживания контейнерных площадок. Отметим, что на каждой локации экипаж делает своего рода фотоотчет, фиксируя как стартовый этап, так и завершение работы: загружает в программу (общую информационную базу) картинку и краткое описание объекта с указанием даты и времени. Если, к примеру, в процессе уборки объекта либо транспортировки ТКО машина выходит из строя, ей на замену в течение часа приходит другой экипаж. Бригады также следят и за состоянием самих контейнеров. При необходимости они ремонтируются или заменяются.

Коллеги отмечают, что молодость и одновременно опыт работы Артема Медведева в коммунальной сфере позволяют добиваться хороших результатов, уверенно смотреть в будущее, работать на перспективу.

Вместе с тем, Артем Викторович сумел создать команду высококвалифицированных сотрудников, где каждый грамотно и ответственно исполняет свои обязанности. Коллектив профессионалов — это также один из факторов успешной деятельности компании «ЭкоСтар».

БЕСПОРЯДОК НЕ КРАСИТ ГОРОДА

— Стараемся делать так, чтобы за одну смену наша спецтехника обслуживала, как можно больше площадок согласно разработанному графику. А сам график вывоза ТКО размещен на сайте регионального оператора. Жители многоквартирных домов, частного сектора, поселков могут узнать календарь такой работы в органах местного самоуправления. В частный сектор, поселковые территории, где нередко есть свои особенности рельефа, как правило, выезжает малотоннажная техника, приспособленная для боковой загрузки… Безусловно, есть свои проблемы, вопросы, касающиеся обслуживания контейнерных площадок с металлическими и пластиковыми контейнерами. Некоторые нерадивые горожане оставляют мусор около контейнеров. Как итог — обертки, упаковка от продуктов питания разлетаются по округе. Муниципальным, обслуживающим организациям это добавляет работы и явно не делает города, населенные пункты чище. Беспорядок, согласитесь, не красит наши города, — отмечает Артем Медведев.

Напомним, территория обслуживания компании «ЭкоСтар» сегодня — Карабашский кластер, в состав которого входят семь муниципальных районов и городских округов, включая Златоустовский городской округ. Руководители предприятия, зарекомендовавшего себя на рынке коммунальных услуг, нацелены на развитие и качественное оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО. Большой опыт и оснащенный автопарк спецтехники позволит компании «ЭкоСтар» проводить специализированные работы на любых иных специфичных участках (кластерах). К примеру, обслуживая территории территориально близкого Горного кластера, другие объекты этой сферы в Челябинской области.

Известно, что минэкологии региона прекращает сотрудничество с нынешним регоператором, обслуживающим Горный кластер (в территориях есть ряд проблем со своевременным вывозом ТКО, с закрытием городских свалок). Опыт работы таких специализированных предприятий, как «ЭкоСтар», именно в гористой местности со сложным рельефом, с увеличением технического ресурса, безусловно, может быть актуальным и полезным.

Сегодня в стране выстраивается институт региональных операторов по обращению с ТКО. Эти изменения структурируют деятельность отрасли, подбирают наиболее эффективных исполнителей. Направляют работу на создание современных систем коммунальной инфраструктуры, отвечающих всем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Кроме того, немаловажной задачей института региональных операторов является выведение отрасли из тени, посредством организации прозрачных механизмов контроля и мониторинга их деятельности.

КСТАТИ

По словам руководителей компании «ЭкоСтар», в острый период пандемии коронавируса, режима ограничений и самоизоляции количество ТКО на контейнерных площадках возросло в среднем на 20 процентов. В связи с этим была скорректирована работа спецтранспорта по вывозу ТКО. Введены дополнительные смены, увеличено число экипажей. В тот же период приобретены девять дополнительных единиц транспорта. Не было допущено сбоев с вывозом мусора из подконтрольных территорий.

ДЛЯ СПРАВКИ

• Региональный оператор на основании федерального законодательства заключает договоры с собственниками ТКО на организацию сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

• «Экостар» располагает обширным парком спецтехники — более 40 единиц.

• Обслуживает порядка 1500 контейнерных площадок (выгрузка ТКО из более чем 3000 контейнеров).

• Располагает собственным парком контейнеров — более 300 штук.

Новости компаний.

бизнес-пресс

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