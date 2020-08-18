Компания «Экостар»: чистота и порядок на улицах и во дворах в режиме онлайн

Транспортировка, размещение, сортировка и переработка твердых коммунальных отходов (ТКО) — эта тема сегодня особенно актуальна. Специалисты отрасли не раз подчеркивали, что полигоны складирования и утилизации ТКО решают важнейшие экологические задачи. Различного мусора — отходов человеческой деятельности — в наших городах, населенных пунктах скапливается все больше и больше. На переднем крае борьбы с мусором стоят региональные операторы, работающие в тандеме со специализированными предприятиями, которые должным образом обеспечивают транспортировку, размещение и переработку мусора.

Компания «ЭкоСтар» — это штат высококвалифицированных сотрудников, обширный парк различной спецтехники

ОПЫТ — БОЛЬШОЕ ПОДСПОРЬЕ

Одно из лучших, наиболее эффективных, динамично развивающихся предприятий Южного Урала, как показывает практика, результаты работы — компания «ЭкоСтар», которая сегодня обслуживает не только территорию Златоустовского городского округа, но и другие районы, входящие в состав Карабашского кластера Челябинской области. Предприятие уже давно работает в этой важнейшей коммунальной отрасли. Зарекомендовало себя как надежный партнер и гарант оказания специализированной услуги. Большой опыт стал хорошим подспорьем и в деятельности в рамках новых правил обращения с ТКО.

Для справки: с 1 января 2019 года в России введена новая система обращения с ТКО. Изменения коснулись: заключения договора, утилизации и безопасности захоронения, порядка транспортировки. Этими вопросами занимаются региональные операторы, выбранные на конкурсной основе, совместно со специализированными транспортными компаниями. Регулировкой тарифов занимаются областные власти. Региональный оператор — организация, которая отвечает за транспортирование, сортировку, мусора и перемещение его на полигон по захоронению. Органы местного самоуправления и управляющие компании наделяются полномочиями по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, схем их размещения.

В Челябинской области согласно указанной территориальной схеме образовано пять кластеров: Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, Горный и Карабашский. В каждом кластере выбран региональный оператор по обращению с отходами.

Руководитель компании «ЭкоСтар» Артем Медведев

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Специалисты коммунальной отрасли справедливо отмечают, что таким тонким вопросом, как вывоз ТКО, должны заниматься компании, имеющие достаточный опыт работы в этом направлении. В этой сфере очень много особенностей, деталей. Мелочей здесь не бывает. И именно грамотная организация сбора, перевозки способна обеспечить чистоту, порядок, комфортную среду в муниципальных образованиях.

Работа компании «ЭкоСтар» является своего рода примером деятельности профильных предприятий. Сегодня в арсенале «ЭкоСтара» десятки единиц спецтехники, 90 процентов из которых — новые многотонные грузовые автомобили (в том числе, и марки «Мерседес»), удобные в эксплуатации именно в городской черте, в спальных, густонаселенных районах.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Руководитель предприятия Артем Медведев рассказал, что после введения новых правил обращения с ТКО и заключения договора на транспортирование ТКО «Экостар» переформатировал деятельность согласно новым условиям. Так, к примеру, штат пополнился специалистами, отвечающими за транспортную логистику. Запущено новое программное обеспечение, которое помогает организовать и отслеживать ежедневную работу всей спецтехники в каждой точке погрузки-разгрузки. Это позволяет эффективно выстраивать маршруты движения и всю цепочку трудоемкого процесса. Так, только один автомобиль сегодня обслуживает порядка 30 — 40 контейнерных локаций (площадок)! Это существенный результат, который опирается, в том числе, и на грамотно организованную логистику. Более того, специалисты компании через современные системы коммуникаций в режиме онлайн видят и контролируют маршруты движения, следят за качеством обслуживания контейнерных площадок. Отметим, что на каждой локации экипаж делает своего рода фотоотчет, фиксируя как стартовый этап, так и завершение работы: загружает в программу (общую информационную базу) картинку и краткое описание объекта с указанием даты и времени. Если, к примеру, в процессе уборки объекта либо транспортировки ТКО машина выходит из строя, ей на замену в течение часа приходит другой экипаж. Бригады также следят и за состоянием самих контейнеров. При необходимости они ремонтируются или заменяются.

Коллеги отмечают, что молодость и одновременно опыт работы Артема Медведева в коммунальной сфере позволяют добиваться хороших результатов, уверенно смотреть в будущее, работать на перспективу.

Вместе с тем, Артем Викторович сумел создать команду высококвалифицированных сотрудников, где каждый грамотно и ответственно исполняет свои обязанности. Коллектив профессионалов — это также один из факторов успешной деятельности компании «ЭкоСтар».

БЕСПОРЯДОК НЕ КРАСИТ ГОРОДА

— Стараемся делать так, чтобы за одну смену наша спецтехника обслуживала, как можно больше площадок согласно разработанному графику. А сам график вывоза ТКО размещен на сайте регионального оператора. Жители многоквартирных домов, частного сектора, поселков могут узнать календарь такой работы в органах местного самоуправления. В частный сектор, поселковые территории, где нередко есть свои особенности рельефа, как правило, выезжает малотоннажная техника, приспособленная для боковой загрузки… Безусловно, есть свои проблемы, вопросы, касающиеся обслуживания контейнерных площадок с металлическими и пластиковыми контейнерами. Некоторые нерадивые горожане оставляют мусор около контейнеров. Как итог — обертки, упаковка от продуктов питания разлетаются по округе. Муниципальным, обслуживающим организациям это добавляет работы и явно не делает города, населенные пункты чище. Беспорядок, согласитесь, не красит наши города, — отмечает Артем Медведев.

Напомним, территория обслуживания компании «ЭкоСтар» сегодня — Карабашский кластер, в состав которого входят семь муниципальных районов и городских округов, включая Златоустовский городской округ. Руководители предприятия, зарекомендовавшего себя на рынке коммунальных услуг, нацелены на развитие и качественное оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО. Большой опыт и оснащенный автопарк спецтехники позволит компании «ЭкоСтар» проводить специализированные работы на любых иных специфичных участках (кластерах). К примеру, обслуживая территории территориально близкого Горного кластера, другие объекты этой сферы в Челябинской области.

Известно, что минэкологии региона прекращает сотрудничество с нынешним регоператором, обслуживающим Горный кластер (в территориях есть ряд проблем со своевременным вывозом ТКО, с закрытием городских свалок). Опыт работы таких специализированных предприятий, как «ЭкоСтар», именно в гористой местности со сложным рельефом, с увеличением технического ресурса, безусловно, может быть актуальным и полезным.

Сегодня в стране выстраивается институт региональных операторов по обращению с ТКО. Эти изменения структурируют деятельность отрасли, подбирают наиболее эффективных исполнителей. Направляют работу на создание современных систем коммунальной инфраструктуры, отвечающих всем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Кроме того, немаловажной задачей института региональных операторов является выведение отрасли из тени, посредством организации прозрачных механизмов контроля и мониторинга их деятельности.

КСТАТИ

По словам руководителей компании «ЭкоСтар», в острый период пандемии коронавируса, режима ограничений и самоизоляции количество ТКО на контейнерных площадках возросло в среднем на 20 процентов. В связи с этим была скорректирована работа спецтранспорта по вывозу ТКО. Введены дополнительные смены, увеличено число экипажей. В тот же период приобретены девять дополнительных единиц транспорта. Не было допущено сбоев с вывозом мусора из подконтрольных территорий.

ДЛЯ СПРАВКИ

• Региональный оператор на основании федерального законодательства заключает договоры с собственниками ТКО на организацию сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

• «Экостар» располагает обширным парком спецтехники — более 40 единиц.

• Обслуживает порядка 1500 контейнерных площадок (выгрузка ТКО из более чем 3000 контейнеров).

• Располагает собственным парком контейнеров — более 300 штук.

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