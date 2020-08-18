Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 19 августа 2020: надежда на снятие ограничений и неутешительная статистика

Многие челябинцы продолжают игнорировать масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область оказалась в аутсайдерах среди регионов УрФО по количеству выздоровевших от коронавируса в сравнении со средним показателем по России. Об этом говорят данные информационного центра. Но южноуральцы живут надеждой, что на этой неделе губернатор объявит о очередном ослаблении режима.

В четырех уральских регионах — Тюменской и Курганской областях, а также в ХМАО и ЯНАО — процент выздоровевших на сегодняшний день превышает общий показатель по УФО. Практически во всех регионах Урала показатель выздоровевших от COVID-19 превышает средний процент по России. Исключение составляет Челябинская область.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 19 августа зарегистрировали 74 новых случая. Всего 13448 южноуральцев заразились COVID-19, 3355 из них находятся под присмотром врачей.

За день 210 человек выписали из больниц. За время пандемии в Челябинской области 9736 пациентов переболели коронавирусом.

За минувшие сутки скончались четверо зараженных. У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 70 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертрофия миокарда;

— пациент, 90 лет: хронический пиелонефрит;

— пациентка, 57 лет: сахарный диабет, ретинопатия;

— пациентка, 75 лет: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Товарищеский матч, в котором должны принять участие челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» может не состояться. Причиной этому послужила эпидемиологическая обстановка, которая установилась в столице Среднего Урала.

— В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решение о проведении товарищеского матча между “Автомобилистом” и “Трактором” 20 августа руководителями обоих клубов будет принято непосредственно накануне запланированной даты, — сообщила пресс-служба ХК «Автомобилист».

Но на этом новости КХЛ, связанные с COVID-19, не заканчиваются. У 11 хоккеистов и членов тренерского штаба ХК «Сибирь» обнаружили коронавирус по результатам тестирования. Как сообщили в пресс-службе новосибирского клуба, команда сдала анализы после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана.

— В связи с данными обстоятельствами, ХК «Сибирь» вынужден отказаться от участия в Турнире на Кубок Губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа 2020 г. в г. Челябинске, — сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».

Команда заняла первое место на турнире, однако отпраздновать свою победу полноценно не получиться. Фото: ХК «Сибирь»

Коронавирус в Челябинске

Челябинский зоопарк возобновил работу всех своих помещений. Теперь для посетителей стали доступны такие экспозиции как «Экзотеррариум», «Тропический мир» и «Экзотические животные». Правда, находиться там разрешено, соблюдая все требования Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса. Желающим поглядеть на животных придется надеть маски и соблюдать безопасную дистанцию.

В больницы Челябинска поступил благотворительный груз с медицинскими масками, костюмами, перчатками и бахилами. Они будут использоваться во время борьбы с пандемией коронавируса. Как сообщили в Минздраве по региону, всего компанией «Новатэк», ставшей меценатом, было доставлено 7 тонн индивидуальной защиты. Более подробно читайте в репортаже «Комсомольской правды».

Врачи с марта ведут борьбу с пандемией коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк;

— парки и аттракционы;

— музеи;

— организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;

— спортивные секции.

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