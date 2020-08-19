Эксперты рассказали, как челябинцы выбирают и ремонтируют жилье во время пандемии

Мир уже не будет прежним: пандемия затронула почти все сферы нашей жизни. Длительная изоляция и карантин повлияли на сферу жилья и недвижимости: южноуральцы начали переезжать за город, отдавать предпочтение одноэтажным домам и инвестировать в недвижимость в других регионах. О том, как изменился рынок жилья и запросы потребителей, рассказали эксперты в рамках круглого стола, который состоялся в пресс-центре «Комсомольской правды».

Участники круглого стола:

Арсен Унанян — вице-президент «Российской Гильдии риэлторов», руководитель «Компаньон.Недвижимость России»;

Лейла Рудь — директор АН «Стрижи»;

Валентин Корытный — основатель и директор АН «Дан-Инвест», консалтинговой компании «Дан-Ритейл» и компании «Дан-Девелопмент», Полномочный представитель Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов г.Челябинска и Челябинской области;

Игорь Чернядьев — директор АН «Форум»;

Вячеслав Фортыгин — руководитель отдела продаж компании «ЭкоХаус»;

Андрей Рассахацкий — директор компании СК «Уральский зодчий»;

Виталий Сарсенов — коммерческий директор компании «ДомАстрой»;

Азамат Нурманов — технический директор компании «ДомАстрой»;

Семен Корякин — руководитель салона «Люкс-Декор».

ПЕРЕЕЗЖАТЬ СТАЛИ ОСМЫСЛЕННО, А НЕ СПОНТАННО, КАК БЫЛО РАНЕЕ

Пандемия доказала, что многие челябинцы вполне успешно справляются со своей работой дистанционно. А потому люди стали изолироваться там, где удобно. Кто-то уехал к себе на дачу, а кто-то присмотрел жилье в других города.

Лейла Рудь, директор АН «Стрижи». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как отмечают эксперты, отток населения из Челябинска, который был заметен около пяти лет назад, сейчас заметно успокоился. Однако покупка недвижимости и переезд в другие города остаются актуальными для многих. Одни покупают дополнительные квартиры для временного проживания или работы, другие приобретают квадратные метры детям, а третьи и вовсе обзаводятся недвижимостью, чтобы вложить деньги.

— Сейчас люди переезжают осмысленно, а не спонтанно, как было раньше. Они тщательно выбирают города для проживания и готовятся к переезду, — отмечает директор агентства недвижимости «Стрижи» Лейла Рудь. — Среди самых популярных направлений — Москва, кольцо вокруг Москвы и Санкт-Петербург, причем этот город более востребован. Объясняется этой стоимостью квадратных метров. Если в Москве коэффициент 7,8 по отношению к нашим ценам на недвижимость, то в Санкт-Петербурге он составляет 3,4. Также популярны курортные направления- Сочи, Крым, Краснодарский край. Есть южноуральцы, которые переезжают жить в Сибирь и на Дальний Восток, но это единичные случаи, связанные, в основном, с работой.

Лейла Рудь также рассказала, что челябинцы все чаще покупают недвижимость в других городах по интернету, без личного посещения объекта недвижимости. Это касается квартир на первичном рынке, когда на сайте застройщика можно узнать всю интересующую информацию по планировкам, инфраструктуре и срокам сдачи. Однако в большинстве своем эти сделки инвестиционные.

РИЭЛТОР НА СТОРОНЕ ПОКУПАТЕЛЯ

Приобретая квартиры на вторичном рынке, челябинцы часто прибегают к помощи риелтора. Однако и при покупке жилья в новостройке, напрямую от застройщика, помощь специалиста по недвижимости может быть существенной.

— Как и на вторичном рынке, так и на рынке новостроек очень важное звено в качественной и безопасной сделке — это профессиональные риэлторские услуги, — подчеркнул директор агентства недвижимости «Форум» Игорь Чернядьев. — Речь идет о сертифицированных компаниях, сотрудники, которых аттестованы в Гильдии риэлторов. Это услуга важна и, особенно, на рынке новостроек. Что здесь можно порекомендовать покупателям? Первое — нужно правильно определить и выбрать тот объект, который ищет для себя отдельный человек или семья, определяя локацию и примерную стоимость покупки. Второе — правильно и грамотно пройти этап сделки.

Понятно, что каждый застройщик хвалит свое жилье. А риэлтор в этой ситуации находится на стороне покупателя, отстаивая его интересы и защищая его. Именно риэлтор разбирается — так ли все на самом деле, что сообщает застройщик, насколько достоверна информация? Правильный ли выбор сделал наш покупатель? Не исключено, что за эти же деньги или даже за меньшую сумму в этом же районе можно выбрать что-то поинтереснее…

На рынке новостроек давно применяется такая схема — услуги риелтора оплачивает сам застройщик, которому мы находим покупателя.

Повторю: у покупателя сейчас два главных вопроса — выбрать жилье и качественно, безопасно оформить сделку. Кстати, онлайн-формат, который активно использовался минувшей весной в режиме самоизоляции и ряда ограничений, заставил застройщиков, риэлторов, банкиров, государственные структуры все активнее использовать современные технологии, и, в частности, электронное оформление сделок.

И риэлторам в этом смысле важно также быть на пике этих технологий. Для этого у нас есть свои специализированные сервисы, которые призваны помочь покупателям.

Игорь Чернядьев, директор АН «Форум». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Игорь Чернядьев также отметил, что пандемия коронавируса в некотором роде «спрессовала время». У покупателей в целом ряде случаев осмысленный спрос на жилье, тем более что условия на рынке сейчас весьма привлекательные.

В КАКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?

Тема инвестиций в недвижимость по-прежнему остается актуальной для некоторых челябинцев. Деньги можно вложить в покупку жилья, коммерческой недвижимости (офисной, логистической или торговой), либо в приобретение земельных участков, которые можно застроить жилыми или нежилыми объектами с последующей перепродажей.

Однако эксперты сходятся во мнении — в Челябинске инвестировать особо-то и некуда.

— Если говорить про наш славный город, что касается именно жилья как объекта инвестиций, думаю — нет. А коммерческую недвижимость рассмотреть можно. Однако качественных предложений мало, а если они и появляются, то тут же находится покупатель. То есть до рынка продаж такая недвижимость не доходит, — комментирует генеральный директор агентства недвижимости «Дан-Инвест» и директор консалтинговой компании «Дан-Ритейл» Валентин Корытный. — Я говорю сейчас именно о коммерческой недвижимости формата стрит-ритейл в жилых комплексах с высокой плотностью населения, потому что именно этот показатель влияет на потребность в данном объекте как с позиции аренды, так и с позиции инвестирования.

Валентин Корытный также отметил, что пандемия внесет коррективы в проектирование торговых центров — требование о социальном дистанцировании обязательно скажется на площадях и внешнем виде будущих ТРК и ТРЦ, причем, абсолютно во всех городах.

Валентин Корытный, основатель и директор АН «Дан-Инвест», консалтинговой компании «Дан-Ритейл» и компании «Дан-Девелопмент», Полномочный представитель Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов г.Челябинска и Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если тема инвестиций в жилье актуальна, то эксперты советуют обратить внимание на сегмент загородной недвижимости. Забытая еще несколько лет назад, сейчас эта тема вышла на первый план.

— Если лендлорды грамотно подойдут к разработке концепции жилого комплекса в соответствии с требованиями современного потребителя — это все будет продано. В пределах 15-20 километров от Челябинска — будет самый высокий спрос, но если в населенном пункте будет водоем, лес, и это все в 30-40 минут езды от границы с городом, то это тоже будет продано, — добавляет Валентин Корытный. — Другой вопрос — коридор ценовых категорий, выше которого люди не готовы голосовать рублем за малоэтажку. Пока нет большого количества выгодных ипотечных программ, а желающих приобрести недвижимость с привлечение кредитных средств постоянно растет. Но если есть свободные деньги, то инвестировать надо в землю, на месте которой будет построен грамотно задуманный и реализованный жилой комплекс. Такая недвижимость впоследствии принесет деньги.

ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ СРЕДУ ОБЩЕНИЯ, ОБРАЗ ЖИЗНИ

Крупнейшие российские банки отметили резкий рост портфеля ипотечных кредитов на загородное жилье — более 60% в первом полугодии. Согласно опросу «Дом.РФ», проведенному в июне, индивидуальный жилой дом для 39% опрошенных стал более предпочтительным типом жилья.

Как эта тенденция прослеживается в Челябинской области и в других регионах, объяснил вице-президент «Российской гильдии риэлторов», руководитель агентства «Компаньон. Недвижимость России» Арсен Унанян.

— Сразу начну с Москвы. Здесь загородный сегмент очень сильно развит. В Подмосковье довольно много таких объектов, но они, на мой взгляд, уже морально устаревают. Хотя возводится и много новой подобной недвижимости. Особенность Челябинской области в том, что таких загородных объектов очень мало. Это было заметно еще до пандемии, когда был очень высокий спрос на длительную аренду жилья за городом… Банки, говоря о возросшем спросе на 60 процентов, имеют ввиду те ипотечные кредиты, которые они выдали. Если бы банки расширили эти услуги, давая больше займов, то эти цифры на покупку загородной недвижимости стали бы куда выше, — отметил Арсен Гамлетович. — Могу сказать по нашей компании. Если раньше за тот или иной промежуток времени у нас было около двух десятков покупателей на такое жилье, то сейчас уже более 70.

Да, люди сейчас более тщательно выбирают из того, что есть на рынке, соотносят такие критерии, как цена и качество. И практика показывает, что банки сейчас «режут» суммы кредитов. Бывает, что изначально обозначается одна сумма займа, а после оценки дома банки начинают переоценку заемщика (второй кредитный комитет) и сумма кредита начинает опускаться. Из-за этого часть сделок либо срывалась, либо заключились иные формы договоров с продавцом. Считаю, что банковское сообщество сегодня не готово к финансированию загородного домостроения, покупки загородной недвижимости. Многое так и остается на словах. Порог заимствования, как правило, не превышает 5-7 млн. рублей. Все, что дороже, к сожалению, нередко отклоняется.

Арсен Унанян, вице-президент «Российской Гильдии риэлторов», руководитель «Компаньон.Недвижимость России». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также эксперты круглого стола отметили тенденцию к переезду горожан за пределы мегаполисов.

— Да, и Россия и Челябинск ринулись за город. Это видно по работе наших специалистов продаж. Спрос высок. И люди подыскивают, обращаются, выбирают. И можно так сказать — выбирают новый образ жизни. Их интересует такая недвижимость, где есть развитая инфраструктура, есть торговая сеть, в шаговой доступности — озеро, лес, люди выбирают среду общения, — добавляет Арсен Унанян. — Некоторые сейчас стараются продать свое жилье и переехать за город. Но при этом для специалистов характерна такая особенность: цена зависит от психологии самого продавца. И нередко за свое вторичное жилье продавец просит столько денег, чтобы хватило на хорошую загородную недвижимость. Это зачастую нереально. И это нужно понимать. Нужно знать рынок, и в этой ситуации советую работать с надежными агентствами недвижимости, с теми, у кого проверена репутация. Предложения на рынке загородной недвижимости сегодня есть и не мало, и неплохие предложения в самом разном ценовом сегменте.

ЕСЛИ РАНЬШЕ ЧАСТНЫЙ ДОМ СТРОИЛИ НА ЗАВИСТЬ СОСЕДЯМ, ТО СЕЙЧАС — ИЗ РАСЧЕТОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Как отметили участники круглого стола, сегодняшние заказчики загородных домов стремятся к практичности и оптимизации средств.

— Если раньше у нас были заказы на двухэтажные дома с мансардами, то сейчас наблюдается высокий спрос на одноэтажные строения. И я не думаю, что это связано с пандемией: просто люди научились считать деньги, — говорит руководитель отдела продаж компании «ЭкоХаус» Вячеслав Фортыгин. — Я общался с клиентами, которым мы построили двухэтажные дома и которые живут в них несколько лет. Так 80% из них признались, что на второй этаж даже не поднимаются, либо только на ночной сон. А все остальное время это помещение просто впустую отапливается. Стремление к практичности ярко прослеживается именно на примере частного домостроения. Если несколько лет назад строили дома из расчета чем больше, тем лучше, чтоб соседи завидовали, то сейчас идет тенденция к оптимизации средств.

Вячеслав Фортыгин, руководитель отдела продаж компании «ЭкоХаус». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как подчеркнул Вячеслав Фортыгин, те же процессы затронули и выбор участков. Вместо 12-14 соток люди сейчас выбирают территории в 6-7 соток, чтобы организовать на них личное пространство: безопасную площадку для детей, парковку для машины.

— На самом деле так и есть. Вспомните, какие дома строили в конце 90-х — начале 2000-х. В этих четырехэтажных или многоуровневых домах было все: и сауна, и спа-салон, и бильярд, и ресторан — все, что угодно, чтоб жить в этом доме и никуда не выходить, — добавляет директор агентства недвижимости «Стрижи» Лейла Рудь. — Сейчас человек вышел из четырех стен на улицу, он хочет общаться с людьми. И от современных застройщиков требуется создать такое пространство, поселки комфорт-класса, где не будет высоких заборов, а будут клубы общения для людей. Такое жилье раскупят очень быстро.

КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ — БЫСТРО, НАДЕЖНО, НАДОЛГО

Специалисты отрасли отмечают — в России, в Челябинской области сейчас начался своего рода бум на каркасное домостроение. Это быстро, приемлемо по цене и качеству, несколько дешевле привычной каменной постройки. Однако у каркасных домов есть и свои особенности, которые нужно знать.

— В любом строении, любом жилье есть свои плюсы и свои минусы. В каркасном домостроении не лучшее шумоподавление стен, но технически это решается. Здесь необходимо ставить вентиляцию, которая должна соответствовать принципу энергоэффективного дома. Также каждые 7-10 лет необходимо менять утеплитель в стенах в соответствии с техрегламентом производителя. Это не сильно затратно, можно совместить это с ремонтом в доме или отделкой фасада. При этом я бы порекомендовал использовать, скажем, не дешевый виниловый сайдинг «а-ля 80-е годы», когда ваш дом становится похож на садовый, а хорошую, качественную, добротную деревянную отделку. Такой каркасный дом будет служить вам очень долго, — комментирует руководитель компании «Уральский зодчий» Андрей Рассахацкий. -Да, действительно, спрос на каркасное домостроение существенно вырос, но именно на одноэтажные строения. Люди стали осмысленно подходить к своим тратам. В конечном итоге одноэтажный дом дешевле отапливать, тем более, если на территории строительства не проведен газ.

Также Андрей Расскахацкий отметил, что каркасный дом в дальнейшем довольно легко обслуживать. Скажем, не нужно беспокоиться об усадке дома, как в деревянных строениях. Постоянно что-то подделывать, подкручивать пока дом «усаживается».

Андрей Рассахацкий, директор компании СК «Уральский зодчий». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если же говорить непосредственно о строительстве, каркасные дома просты в доставке и сборке, на них не распространяется понятие сезонности строительства.

— В каменных строениях, где применяется, в том числе, и металл есть свои особенности. Связаны они и с так называемой усталостью металла. Кроме того, зимой и бетон, и металл значительно промерзают, что не придает дому тепла, — добавил директор компании СК «Уральский зодчий». — Каркасное домостроение доказало свою эффективность уже давно. Так недавно на границе России и Финляндии разобрали каркасный дом, собранный еще в XIX века. Разобрали и очень удивились — все конструкции едва ли не как новенькие. Ничего не сгнило. И это именно за счет правильной сборки и правильно подобранных материалов. Хотя в те времена такие дома строили из сырого, необработанного дерева. … Я сам долгое время работал на Севере. Видел, что каркасные деревянные дома стоят по 70 и более лет. Так же обстоят дела и в Канаде, где зима также довольно продолжительная и суровая.

В последние годы примерно 80 процентов загородного жилья в Москве и Санкт-Петербурге строится с использованием технологий каркасного домостроения.

Специалисты рынка также особо подчеркнули, что доверять проектирование, изготовление и монтаж каркасного дома как, впрочем, и любого другого лучше профессионалам, известным, надежным, проверенным компаниям.

РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВИСИТ ОТ СОВЕСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Эксперты круглого стола обсудили перспективы развития малоэтажного строительства. И пришли к заключению, что эта отрасль напрямую зависит от представителей, которые в ней работают.

— Когда я готовился к сегодняшней встрече, мне на глаза попалась статья, в которой говорилось, что примерно с 2000-х годов в России началось массовое малоэтажное строительство. И что мы имеем спустя 20 лет? Скажите, кто из вас считает, что состояние рынка на сегодняшний день является хорошим? — обратился к участникам круглого стола коммерческий директор компании «ДомАстрой» Виталий Сарсенов. — На мой взгляд, рынок находится в ужасном состоянии. И виноваты в этом не государство, не банки, не жулики и даже не финансовое положение граждан. В первую очередь, виноваты сами предприниматели, и не важно, какую нишу строительной области они занимают.

Виталий Сарсенов, коммерческий директор компании «ДомАстрой». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Виталий Сарсенов отметил главные ошибки, которые тормозят развитие рынка малоэтажного строительства: жесткий демпинг, некачественные материалы у производителей, гонка за сиюминутной выгодой, пренебрежение репутацией, а также отвратительный клиентский сервис.

— Если мы хотим, чтобы у нас с вами были перспективы развития, то нам необходимо не воевать друг с другом за клиентов, лучшую цену или просто судиться по пустякам там, где можно было договориться. Нам необходимо научиться работать сообща. Я не говорю, что мы должны все обняться и жить дружно — соперничество необходимо для развития рынка. Но соперничество такое, где стороны уважают друг друга и даже готовы помогать. Только так мы можем добиться доверия потребителя и увеличить объем рынка, — добавил он.

— На самом деле, вы читали строительные форумы, и что там пишут люди? Конечно, после таких отзывов они либо идут покупать квартиру, либо приходят к тебе уже с мыслью, что ты их обманешь, — продолжает технический директор компании «ДомАстрой» Азамат Нурманов. — Я уверен, что любой предприниматель, который начинает строить бизнес, не думает только о том, чтобы тупо зарабатывать деньги. Он хочет делать качественный продукт, чтобы гордиться им.

Азамат Нурманов, технический директор компании «ДомАстрой».

Эксперты пришли к выводу: будущее частного домостроения за честными предпринимателями, грамотными маркетологами и развитым клиентским сервисом.

«РЕМОНТНЫЙ БУНТ»: МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТДЕЛКЕ ИНТЕРЬЕРА

Первая половина 2020 года показала: комфортная среда интерьера максимально важна для каждого человека. Во время вынужденной самоизоляции мы испытали свои квартиры в режиме 24/7. И если раньше на какие-то недостатки жилища мы закрывали глаза, то постоянное пребывание дома сделало эти изъяны просто невыносимыми. Недаром весна и лето 2020 ознаменовались бумом ремонта жилья. И, кстати, многие, набив шишек на оклейке стен обоями, перешли на декоративную штукатурку, чему несказанно рады. Какие еще новинки есть на рынке, рассказал наш эксперт.

— Наша компания с 2012 года занимается производством и реализацией материалов для отделки. И если ранее бытовало мнение, что декоративная штукатурка стоит дорого, ее используют только элиты, то пандемия и бум ремонтов ускорили процесс понимания, что этот материал выгоден, доступен и надежен, — комментирует руководитель салона «Люкс-Декор» Семен Корякин. — Все наши клиенты, кто хоть раз попробовал декоративную штукатурку, больше не возвращались к обоям. Причем, декоративная штукатурка может использоваться и при внутренних, и при наружных работах: материалы для отделки наружных поверхностей содержат специальные ингредиенты, стойкие к воздействию агрессивных сред. Однако важно выбирать отделочные материалы у проверенного производителя.

Эксперт объяснил, что некоторые недобросовестные продавцы для отделки стен предлагают использовать сухие строительные смеси. Однако эти материалы предназначены лишь для выравнивания стен, а не для их финишного декорирования. В итоге через два-три года такие стены просто начнут сыпаться.

Также Семен Корякин отметил, что пандемия помогла компании в развитии.

— Мы решили развиваться и запустили собственное производство интерьерных красок, которые в кратчайшие сроки получают свою износостойкость. Если в среднем у производителей красок этот срок составлял 14 дней, то наши краски приобретают свою износостойкость в течение двух дней. Гарантия на краски составляет 10 лет, — объяснил он. — Понимаете, мы живем в достаточно экологически неблагоприятном, где много пыли, и эту пыль на руках, одежде, обуви мы приносим домой, где она оседает на стенах. Помыть обои или поверхности, обработанные старыми красками, не представляется возможности. Поэтому за новыми интерьерными красками мы видим будущее.

Семен Корякин, руководитель салона «Люкс-Декор».

Руководитель компании «Люкс-Декор» объяснил, что многие декоративные покрытия не требуют особой подготовки: справиться с декоративной штукатуркой и краской могут даже люди, неопытные в области ремонта и отделки. Кроме того, у компании есть собственная бригада опытных отделочников, которые выполнят работы профессионально, в срок и с гарантией.

Что касается модных трендов в отделке, на пике популярности — насыщенные, глубокие, сложные цвета, которые меняют оттенки в разное время суток и при разном освещении. Их используют в окраске молдингов и рамок для создания четких геометрических линий.

— Добавлю, что после производства любого покрытия, мы проводим собственные испытания в наших салонах (в Челябинске и Магнитогорске). И только когда мы сами опробуем новую краску или декоративную штукатурку, она появляется в наших торговых точках, — подчеркнул эксперт. — А пандемия и стремление людей улучшить вид своего жилья помогли нам открыть филиалы в десяти городах, и этот список продолжает расти!

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