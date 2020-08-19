Южноуральцев приглашают на конкурс «Микрофон для Бориса Рыжего»

Поэтический турнир «Микрофон для Бориса Рыжего» пройдет 26 сентября в рамках Всероссийского литературного форума #РыжийФест в Челябинске. Участники прочитают стихи, исполнят рэп и покажут мини-спектакли, посвященные творчеству Бориса Рыжего.

Борис Рыжий — один из самых известных и любимых поэтов нашего времени. Несколько лет назад в Челябинске на доме по адресу ул. Свободы, 149, где жил автор, была открыта памятная доска, а этим летом ее дополнило красочное граффити.

Идею провести турнир «Микрофон для Бориса Рыжего» предложил поэт Олег Дозморов: «Борис любил Челябинск, но никогда не был там как поэт».

Этот конкурс объединит поклонников творчества Рыжего разных поколений. Его правила просты: каждый участник, подавший заявку, получит три минуты у микрофона, чтобы сказать несколько слов и прочесть стихи Бориса Рыжего.

Любимые строки можно будет просто выразительно прочитать, а можно — спеть под гитару, начитать в стиле рэп, показать языком танца или пантомимы, разыграть в виде мини-спектакля или перформанса: форма подачи ограничена только фантазией исполнителя. Главное условие — любое прочтение должно стать частью рассказа о том, почему вы любите этого поэта.

По итогам будут определены по три победителя в четырех номинациях: «Актер», «Поэт», «Читатель» и «Перформер». В номинации «Актер» будут оценены выступления профессиональных артистов, отдельно жюри выберет лучшего среди поэтов — они любят и умеют читать чужие стихи; «Перформер» — общая номинация для всех, кто захочет прочесть рэп, спеть или показать что-то особенное; «Читатель» — номинация для любителей поэзии, которые не видят себя ни в одной из трех предыдущих. У зрителей также будет возможность проголосовать за лучшего участника турнира.

Победители получат дипломы и памятные призы от партнеров Всероссийского литературного форума #РыжийФест.

Жюри турнира:

• лауреат «Русской премии» поэт Олег Дозморов (он будет вести конкурс онлайн из Лондона);

• автор романа «Дни Савелия», актер «Студии театрального искусства» Сергея Женовача Григорий Служитель (Москва);

• челябинский поэт Янис Грантс;

• поэтесса, лауреат премии «Неистовый Виссарион» Юлия Подлубнова (Екатеринбург);

• сотрудник Публичной библиотеки Инесса Ягодина.

Ведущий — поэт и драматург Константин Рубинский (Санкт-Петербург).

Поэтический турнир «Микрофон для Бориса Рыжего» пройдет на площадке Всероссийского литературного форума #РыжийФест 26 сентября. Его организаторы — Союз журналистов Челябинской области, при поддержке Фонда президентских грантов и Публичной библиотеки.

Напоминаем, что в это же время и на том же месте — в Центре международной торговли в Челябинске (пр. Ленина, 35) — состоится традиционная Южноуральская книжная ярмарка.

Подать заявку на участие в поэтическом турнире «Микрофон для Бориса Рыжего» вы можете по ссылке до 10 сентября.