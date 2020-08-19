Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 20 августа 2020: снятие режима ограничений и смерть детского врача

Челябинцы наконец-то дождались очередного снятия режима ограничений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область продолжает возвращаться к состоянию, в котором она была до пандемии коронавируса. Так, с 1 сентября в школах больше не будет действовать дистанционное образование. Дети начнут учиться в прежнем режиме. Как стало известно, медицинские маски можно будет надевать по желанию.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 20 августа подтверждены 73 новых случая коронавируса и сначала пандемии количество зараженных достигло 13 521.

— За прошедшие сутки из больниц Челябинской области выписаны 199 человек, — уточнили в региональном Минздраве. — Всего за период пандемии выздоровели 9935 пациентов. Больных COVID-19 на сегодняшний день — 3225.

За прошедшие сутки умерло четыре пациента. Коронавирус был у них сопутствующим заболеванием. Так, 91-летний мужчина скончался от легочного кандидоза, гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца. 73-летняя женщина — от хронического лимфолейкоза. Атеросклеротическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь стали причиной смерти 67-летнего пациента, а для 61-летнего — сахарный диабет с множественными осложнениями и постинфарктный кардиосклероз.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал 19 августа постановление об ослаблении режима ограничений в Челябинской области по коронавирусу. Теперь разрешены массовые мероприятия. А это значит, что можно ходить на концерты, соревнования и в ночные клубы. Помимо этого, свою работу возобновляют кинотеатры, школы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

Однако на проведение зрелищных массовых событий действует ограничение по зрителям. С учетом социального дистанцирования разрешено присутствие не более трети посетителей от расчетной вместимости помещения.

Теперь молодежь сможет ходить в клубы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот для желающих заключить брак во время пандемии коронавируса есть приятные новости. Прежние ограничения по числу приглашенных в ЗАГС гостей наконец-то сняли. Однако при регистрации нужно будет учитывать социальную дистанцию. Поэтому слишком большую толпу позвать не получится.

В Челябинской области cкончался 56-летний врач-оториноларинголог из Магнитогорска. Как сообщили сегодня в пресс-службе регионального Минздрава, его сопутствующее заболевание серьезно осложнила ковидная пневмония, что и стало причиной смерти.

— Вся его профессиональная жизнь была связана с детской больницей, оказанием экстренной и плановой медицинской помощи маленьким пациентам, — рассказали в Миндзраве. — Он работал в Центре охраны медицины и детства с 1989 года. В учреждение устроился сразу после окончания Челябинского государственного медицинского университета.

Врачи продолжают бороться с заболеванием Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинске

Товарищеский матч, в котором должны были принять участие челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист», все-таки отменили. Причиной этому послужила эпидемиологическая обстановка, которая установилась в столице Среднего Урала.

— Запланированный на 20 августа в Екатеринбурге товарищеский матч между «Автомобилистом» и «Трактором» не состоится. Решение об отмене было принято руководителями обоих клубов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — говорится в сообщение пресс-службы ХК «Трактор».

Игроки «Трактора» сохраняют улыбку, несмотря на проблемы с пандемией Фото: пресс служба ХК «Трактор»

Известный актер и уроженец Челябинска Стас Ярушин вылечился от коронавируса и вышел с карантина. Судя по видео в Instagram, популярный шоумен из Челябинска чувствует себя отлично.

— Вот и закончился мой карантин, поэтому я могу смело сказать, что я на свободе. Пока в легком каматозе, не понимаю, что происходит. Если мимо вас будет проезжать человек, который просто брызжет антителами, знайте, что это я! — рассказал подписчикам Стас Ярушин.

Напомним, известный актер заразился коронавирусом 1 августа. Об этом он сообщил в соцсетях на прошлой неделе.

Ярушин чувствует себя гораздо лучше. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 20 августа 2020 года.

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