Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 августа 2020: смерть супругов и отмена Кубка губернатора

В конце лета количество заражений заметно снизилось Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области заметно снижается прирост заболевших. 21 августа в регионе ждут полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Он осмотрит место для строительства новой инфекционной больницы.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 21 августа, в Челябинской области подтверждены 13 тысяч 596 случаев коронавируса. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 75 человек.

За прошедшие сутки в области умерли еще четыре пациента с коронавирусом.

Самому молодому — парню из Миасса — было 26 лет. По данным минздрава области, у молодого человека из Миасса были врожденные заболевания. Видимо, из-за них организм и не справился с новой инфекцией.

От сопутствующих болезней скончались:

— 63-летняя женщина с больным сердцем из Магнитогорска;

— 56-летний мужчина из Златоуста, ранее перенесший инфаркт;

— 85-летний мужчина из Нагайбакского района с хронической обструктивной болезнью легких и эмфиземой.

Всего с начала пандемии инфекция унесла жизнь 323 южноуральцев.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Плохие новости для любителей хоккея: Кубок губернатора Челябинской области, назначенный на конец августа, отменили из-за коронавируса. Такое решение было принято, потому что несколько команд отказались приехать на состязания из-за проблем с пандемией. Помимо этого, у части игроков ХК «Трактор» пришли положительные тесты на COVID-19.

Жительница Миасса Златислава Мурдасова не захотела надевать маску в общественном месте. За это суд оштрафовал ее на 15 тыс. рублей. Кстати, на заседания она снова пришла без маски, за что ее выставили из зала суда и составили новый протокол. Такой поворот событий нарушительницу режима не устроил. Она планирует обжаловать постановление в Челябинском областном суде.

Многие жители Челябинска не соблюдают масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжают закрываться ковидные базы. Недавно стало известно о приостановлении госпитализации пациентов с коронавирусом в Ашинскую и Саткинскую районные больниц. Соответствующие приказы об этом опубликованы на официальном сайте регионального Минздрава.

Напомним, ковидные госпитали в регионе начали закрываться еще с 10 августа. Такое решение приняли по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Так, в обычный режим работы уже вернулись центр охраны материнства и детства Магнитогорска, городские больницы Челябинска №2 и №11, областной перинатальный центр.

На Южном Урале погибли муж и жена с разницей в несколько дней. По словам сына, их очень долго лечили от обычной простуды и, несмотря на специфические симптомы, не направляли делать КТ и не брали тест на ковид. В конце концов, мужчина сам повез свою супругу на компьютерную томографию. Просидев в очереди три часа, женщина скончалась у него на руках. А через несколько дней в больнице Магнитогорска от коронавируса умер и сам отец семейства.

Случившемся заинтересовалась вице-губернатор Ирина Гехт. Она сообщила, что возглавит комиссию по выяснению всех обстоятельств смерти погибшей супружеской пары.

Ирина Гехт пообещала информировать общественность о ходе расследования смерти супружеской пары Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

Известный актер и уроженец Челябинска Стас Ярушин, недавно переболевший коронавирусом, заявил, что от него стали «шарахаться» знакомые. В своем Instagram он опубликовал эмоциональный пост и высказался в поддержку тех, кто также вылечился от ковида и оказался в похожей ситуации.

— Вчера от меня стали шарахаться из серии: а ты точно не заразный!? Постоянно поступают тупейшие вопросы от них же! Я понимаю, что люди паникуют и перестраховываются! Но, не до такой же степени! — написал он.

Шоумен подчеркнул, что он — ответственный человек и не стал бы выходить на улицу, будучи больным.

Эксперты не исключают, что осенью может начаться вторая волна заболеваний Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 21 августа 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru