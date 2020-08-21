Вадим Ромасенко, генеральный директор компании «НОВАТЭК»: защита жизни и здоровья людей – одна из главных социальных задач современного бизнеса

Вадим Ромасенко (в центре) и Наталья Котова (на фото – справа) отметили важность такой помощи медучреждениям Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 10 тысяч одноразовых комбинезонов с высшей степенью респираторной защиты, столько же бахил, по две тысячи респираторов и очков, тысячи других средств индивидуальной защиты. Многотонная «фура», загруженная под завязку коробками со столь необходимыми сегодня медицинскими принадлежностями заехала под разгрузку на территорию областной клинической больницы №2. Благотворительный груз был направлен в Челябинскую область компанией «НОВАТЭК»». Все эти средства индивидуальной защиты будут переданы в челябинские областные клинические больницы (№ 2, 8, 9, 11), а также в детскую областную клиническую больницу и детскую городскую клиническую больницу №7.

ЗАЩИТИТЬ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ

– Компания «НОВАТЭК» продолжает долгосрочный проект «Территория здоровья». Такие же полностью загруженные грузовые автомобили едут на Камчатку, в Новый Уренгой, Костромскую область. Последнее время заболеваемость COVID-19 в целом по Челябинской области снижается, но в больницах еще находится много пациентов. Наша главная задача – защитить наших земляков: и лечащих врачей, и тех, кто борется с этой болезнью, –подчеркнул Вадим Ромасенко.

Семь тонн необходимых средств индивидуальной защиты распределены между больницами областного центра. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Глава администрации Челябинска Наталья Котова, напомнила, что хоть показатели заболеваемости коронавирусом и снижаются, но на территории города и области продолжает действовать режим повышенной готовности.

— Все то, что сегодня доставлено компанией «НОВАТЭК» в столицу Южного Урала будет передано в областные и муниципальные медицинские организации, — отметила Наталья Котова. Ежедневный расход таких средств очень значительный и благодаря, в том числе, бизнес-сообществу, меценатам нам удается решать столь важные вопросы защиты от коронавируса. Это большая поддержка, которой мы очень рады. Это действительно реальная помощь.

ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА ВСЕГДА АКТУАЛЬНА

Главный врач областной клинической больницы №2, доктор медицинский наук Светлана Михайлова рассказала, в каком авральном режиме шла подготовка медучреждения к приему первых пациентов с COVID-19, о дефиците средств индивидуальной защиты особенно на первых этапах, о решении всех проблем, в том числе, и за счет спонсорской помощи. К слову, весной первый транш из областного бюджета был направлен именно на приобретение средств индивидуальной защиты и противоковидные лекарства.

— И сегодняшняя помощь от компании «НОВАТЭК» в решении проблем пандемии необходима именно в плане защиты персонала. Можете сами посчитать: в сутки у нас на смену выходят 250 сотрудников, и каждый меняет защитную экипировку по четыре раза в день. В этот комлект входят костюм-комбинезон, защитные очки, шапочка, специальные респираторы, удлиненные бахилы, перчатки. Представьте, какой значительный объем таких СИЗов сегодня необходим медицинским учреждениям каждый день.

Помощь от компании «НОВАТЭК» в решении проблем пандемии необходима именно в плане защиты персонала медицинских учреждений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы стараемся создать комфортные условия для всех больных, которые проходят у нас курс реабилитации и долечиваются от коронавируса , — говорит главный врач детской городской клинической больницы №7, заслуженный врач РФ Елена Пилипенко. Часть средств индивидуальной защиты от компании «НОВАТЭК» пойдет и в наше медучреждение. Кстати, региональное министерство здравоохранения поставило в областную клиническую больницу №2 специализированную лабораторию, и сейчас здесь врачи самостоятельно выполняют диагностику на COVID-19. Кроме того, на недавно приобретенном современном компьютерном томографе оперативно проводятся исследования на коронавирус.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Ванин, заместитель министра здравоохранения Челябинской области:

— Ни одно поколение до нас еще не жило в условиях реальной пандемии. Оценка санитарных потерь, распространенной заболевания по континентам и странам, позволяет говорить именно о пандемии.

По ситуации в Челябинской области, мы говорим очень осторожно о стабилизации и снижении роста заболеваемости. Поэтапно мы начинаем переводить медицинские организации на плановый режим работы.

Хочу отметить и успехи нашей медицинской отрасли. Уже скоро в наши учреждения здравоохранения начнет поступать отечественная вакцина от коронавируса. На первом этапе будут прививаться люди так называемой группы риска. Вакцина, плюс профилактические меры, поддержка спонсоров, меценатов, - все это поможет сдержать развитие заболеваемости.

Отличительная черта нашего народа — объединение перед лицом угрозы. И такие акции, мероприятия со стороны спонсоров, которые проводятся сегодня, это значительная поддержка для всего нашего медперсонала. Отрадно, что бизнес проявляет такую социальную ответственность.