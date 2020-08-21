В конце лета жители Челябинска ушли в кинотеатры и за покупками в онлайн

Индекс цифровой активности жителей Челябинской области показал рост по сравнению с началом лета — наиболее резкий всплеск популярности показали онлайн-кинотеатры, интернет-магазины, мессенджеры и сервисы доставки еды.

По данным аналитиков МТС, количество обращений к цифровым сервисам на 82% превышает значения прошлого года. Резкая смена погоды и затяжные дожди заставили южноуральцев вернуться в онлайн — аналитики компании зафиксировали резкое увеличение количества обращений к интернет-ресурсам. Жители Челябинской области стали учиться и работать онлайн меньше, чем предыдущие месяцы, однако больше общаться в социальных сетях и мессенджерах — на этой неделе их популярность возросла в три раза по сравнению с июньскими показателями. В плохую погоду жители Челябинска и области также стали чаще смотреть фильмы и обращаться к онлайн-кинотеатрам в два раза чаще по сравнению с показателями, которые компания фиксировала в начале лета, а также заказывать готовую еду на дом — количество обращений к сервисам доставки еды выросли в три раза.

В сезон подготовки к новому учебному году южноуральцы показывают высокую активность в интернет-магазинах. Жители региона заказывают не только канцелярию для детей через онлайн-площадки, но и смело выбирают одежду для школы. За время действия ограничений популярность виртуального шопинга на Южном Урале значительно возросла — по сравнению с прошлым годом к нему прибегают почти в три раза чаще.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.