Продление режима повышенной готовности в Челябинске 2020: пенсионерам рекомендуют оставаться дома

В Челябинске продлен режим повышенной готовности по коронавирусу. И сняты все ограничения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности по коронавирусу до 6 сентября. Распоряжение об этом губернатор Алексей Текслер подписал сегодня, 21 августа.

В центре документа, прежде всего, пожилые южноуральцы возрастом старше 65 лет. Иммунная система пенсионеров некрепкая, у многих есть хронические заболевания. Уважаемые земляки входят в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Власти рекомендуют им соблюдать и далее самоизоляцию: избегать массовых мероприятий, в общественных местах, включая транспорт, носить маску. А решение губернатора, поясняют в пресс-службе главы региона, дает возможность продления больничных листов пенсионеров. Это важно тем, кто продолжает работать.

Напомним, сейчас в Челябинской области отменены практически все ограничения, введенные из-за режима самоизоляции. Работают кафе, рестораны, бары, ТРК. Разрешена работа учреждений дополнительного образования, спортивных школ. Сняты запреты на проведение массовых мероприятий, концертов, спектаклей. Правда, в зале должна находиться треть от привычного количества людей. То же ограничение касается кинотеатров. Они возобновят работу 1 сентября.

В День знаний распахнут двери детсады, школы, техникумы, колледжи, вузы: учебный год в регионе начнется в привычном очном формате. С соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора. Важно не допустить распространение коронавирусной инфекции.

В Челябинской области сохраняется масочный режим.

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