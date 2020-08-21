Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 22 августа 2020: продление режима повышенной готовности и чем ознаменовался приезд полпреда Цуканова

Челябинск продолжает приходить в себя после снятия режима ограничений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область продолжает постепенно справляться с пандемией коронавируса. Число пациентов, которые переболели болезнью, неуклонно растет с каждой неделей. Однако ничего хорошего нельзя сказать по статистике, связанной со смертностью. Ежедневно из-за COVID-19 в регионе умирает по 3-4 человека.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 22 августа, зафиксировано 13 669 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 73 человека. 154 пациента успешно прошли лечение и покинули больничные палаты, 3 095 южноуральцев все еще находятся под присмотром врачей. Всего за время пандемии коронавирус перебороли 10 205 человек.

За прошедшие сутки погибло четыре пациента, у которых был диагностирован COVID-19. 34-летняя женщина умерла от самого вируса, а у остальных коронавирус был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— гипертоническая болезнь с поражением сердца, прогрессирующая сердечная недостаточность — женщина, 63 года;

— гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническия сердечная недостаточность — женщина, 88 лет;

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — женщина, 84 года.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 августа продлил режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение с его подписью было опубликовано на официальном сайте правительства региона. Жителям Южного Урала придется потерпеть до 6 сентября.

— Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории, — говорится в документе на сайте правительства Челябинской области.

Челябинская область продолжает готовиться к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса. Специально для этого из бюджета будет выделено 650 млн. руб. на покупку рециркуляторов для обеззараживания воздуха, санитайзеров, бесконтактных термометров и средств индивидуальной защиты. Об стало известно 21 августа на заседании совета по социальной политике, который провел в Челябинске полпред в УрФО Николай Цуканов.

В новом учебном году школьники могут носить маски по своему усмотрению Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

Под Челябинском началось строительство новой инфекционной больницы. Ход работ решил проверить полпред в УрФО Николай Цуканов, который специально приехал в регион по этому случаю. Вместе с ним также присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что новая многопрофильная больница поможет бороться с любыми типами инфекций. Она будет оснащена самым современным оборудованием.

— Своевременное решение, у нас нет такого крупного инфекционного медучреждения в регионе. Мы поставим камеры на стройплощадке, буду курировать стройку лично, чтобы в определенный срок больница открылась, — сказал Текслер.

Цуканов вместе с Текслером смотрят на план строительства новой инфекционной больницы. Фото: официальный сайт полпреда в УрФО

Российских туристов, которые застряли заграницей во время пандемии, продолжают вывозить на родину. Так, 21 августа из Еревана в Челябинск прибыл чартерный рейс, в котором находились 97 человек.

— В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 5120 человек. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается, — прокомментировало ситуацию Посольство России в Армении.

Отметим, что вернувшемся российским туристам не нужно будет находиться на двухнедельном карантине. Ведь последние снятые ограничения отменили такую процедуру.

Недавно скончался экс-начальник челябинского «Трактора» Константин Исаков. Он курировал клуб в сезоне 2018-2019. О его смерти сообщила пресс-служба «черно-белых» в пятницу, 21 августа. По неподтвержденным данным, у Исакова был обнаружен коронавирус.

В регионе продолжают сворачивают работу ковидных отделений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 22 августа 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru