Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 августа 2020: безработных отправляют на курсы, а школы пересматривают расписание

Большая часть молодежи Челябинска не соблюдает масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться с каждым днем. За прошедшие сутки число выздоровевших почти в четыре раза превысило количество инфицированных. Однако расслабляться не стоит. Ведь эксперты не исключают начало второй волны заболеваний.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 23 августа зафиксировано 13 744 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 75 человек. В настоящий момент 277 пациентов успешно прошли лечение и покинули больницы, а 2 889 жителей Южного Урала все еще находятся под присмотром врачей. Всего за время пандемии коронавирусом перебороли 10 482 человек.

За прошедшие сутки умерли четыре пациента. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— атеросклеротическая болезнь сердца, сердечная недостаточность — женщина, 76 лет;

— острый инфаркт миокарда, атеросклероз, гипертоническая болезнь — мужчина, 73 года;

— сахарный диабет, нефропатия, хроническая почечная недостаточность) — мужчина, 62 года;

— атеросклеротическая болезнь сердца, диффузный мелкоочаговый атеросклероз — мужчина, 78 лет.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Есть хорошие новости для людей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса. Они смогут пройти бесплатное обучение с возможностью трудоустройства. Специально на эти цели из федерального бюджета было выделено почти 3 млрд рублей, которые будут распределены между регионами. Отметим, что принять участие в обучении можно будет до 10 декабря.

Отметим, что принять участие в новой программе могут не только безработные, но и люди, находящиеся на грани увольнения (в организации введён неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают). Не забыли также про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти практику из-за пандемии. Для них будут предусмотрены стажировки.

Обучение пройдет в очной форме на подходящих для этого площадках. Однако дистанционный формат также не исключается. Он будет введен в том случае, если это предусмотрено определенной программой. После сдачи итогового экзамена выпускники получат документы о квалификации и паспорт профессиональных компетенций.

Челябинская область продолжает готовиться к началу учебного года в школах региона. Для общеобразовательных учреждений начинается покупка рециркуляторов для обеззараживания воздуха, санитайзеров, бесконтактных термометров и средств индивидуальной защиты. Также стало известно, что медицинские маски во время посещения школы будут необязательны. Их можно надевать по желанию.

Некоторые общеобразовательные учреждения готовы в целях безопасности скорректировать расписание уроков. К примеру, в челябинском академическом лицее №95 ребята будут приходить на учёбу в разное время, группы детей постараются отделить друг от друга. Часть уроков, возможно, начнут проводить вне классов, если позволит погода.

Отвечать за соблюдение всех норм Роспотребнадзора в школах предстоит учителям и уборщикам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно в ВОЗ рассказали, сколько еще миру примерно предстоит бороться с пандемией коронавируса. Прогнозы неутешительны. По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса, это произойдет через два года.

— В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить, — сказал он.

Врачи каждый день рискуют своими жизнями, чтобы помочь инфицированным пациентам Фото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 23 августа 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru