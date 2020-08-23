Как пройдет День города в Челябинске, остается тайной. Фото: Егор Ивлев

В Челябинской области продолжает действовать режим ограничений, но на обычной жизни южноуральцев это уже не сказывается. Все развлекательные комплексы работают, за исключением театров и кинозалов. Тем не менее, открытым остается вопрос празднования 13 сентября Дня города. Рассказываем, как сейчас складывается обстановка с коронавирусом в Челябинской области и публикуем последние новости на 24 августа 2020.

Статистика заболеваемости

По данным Минздрава на раннее утро 24 августа, в регионе зарегистрировано 13 815 случаев заражения. В последние дни прирост заболевших составляет менее ста человек в сутки. В этот раз диагноз поставлен 71 пациенту. Всего на данный момент с заболеванием борются 2821 человек.

Не останавливается рост смертности больных, подхвативших коронавирус. За прошедшие сутки умерли четыре человека, женщины 69, 70 и 80 лет, и один 90-летний мужчина. У всех ковид был сопутствующим заболеванием.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Коронавирус в Челябинской области

В минздраве напоминают, что в регионе продолжает действовать масочный режим и необходимость соблюдения дистанции. Вместе с похолоданием начался сезон простуд. «Комсомольская правда» узнала, каким будет грипп в Челябинске 2020: как подготовиться, какие прививки ставить, чтобы избежать опасных осложнений и будет ли вторая волна коронавируса.

Грядущий сезон простуд обещать быть особенно сложным. Как минимум, по двум причинам. Во-первых, по всему миру все еще продолжается пандемия коронавируса. Осенью медики ожидают вторую волну. Организм может не выдержать двойной атаки. Во-вторых, в нашу страну идут новые штаммы гриппа, к котором у россиян не сформирован иммунитет.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции, вирус гриппа не выявляется, что делает август очень благоприятным месяцем для вакцинации против гриппа.

Коронавирус в Челябинске

В области разрешены массовые мероприятия, в том числе на свежем воздухе. Горожане надеются, что это позволит провести День города, который отмечается 13 сентября. Но до сих нет афиши.

— План мероприятий обсуждается. Информация будет позже, — заявили КП-Челябинск в управлении культуры.

Челябинцы опасаются, что День города пройдет так же как в Кургане, 22 августа. Власти опубликовали график перекрытия дорог, объявили, что фейерверк все-таки будет, но больше никакой информации не дали.

В такой ситуации челябинцы уже были, когда городские власти устроили лазерное шоу и фейерверк в честь присвоения Челябинску звания города трудовой доблести. О праздновании объявили за полчаса, а потом отчитались, как было красиво.

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