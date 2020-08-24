«Парад первоклассников» — в ногу со временем: главный праздник осени пройдет в новом формате

Девятый год подряд компания «Интерсвязь» выступает инициатором и организатором масштабного социального проекта, цель которого — дать возможность первоклассникам определиться с выбором будущей профессии и сделать обучение в школе максимально полезным и эффективным. В этом году, несмотря на «особую» обстановку, традиция нарушена не будет: акция пройдет в современном онлайн-формате.

Вот уже почти десятилетие подряд для самых маленьких учеников уральских школ 1 сентября это не только старт новой, взрослой жизни, но и грандиозный праздник, которого с нетерпением ждут ученики, родители и учителя. 2020 год не станет исключением, однако проект переместится в Интернет-пространство.

Основная идея и социальная миссия акции остаются прежними: наполнить максимальным смыслом весь период обучения в школе, помочь ребенку принять взвешенное решение в выборе профессии и сделать первые шаги ей навстречу.

Для этого командой разработчиков создан специальный сайт парадпервоклассников.рф. Здесь ребенок — самостоятельно или с помощью взрослых — сможет в интерактивном формате пройти своеобразный тест на профориентацию. Занимательный квест состоит из нескольких вопросов, помогающих определить любимое занятие. Ответы будут проанализированы автоматически, система найдет предрасположенность ученика к той или иной сфере деятельности и предложит выбрать соответствующую специальность.

После этого каждый ребенок получит ценный совет от профессионала своего дела, познакомится с интересными фактами о выдающихся представителях выбранной специальности. В завершении квеста первоклассник получит свой личный талисман — виртуального супергероя, который будет сопровождать его на протяжении всего учебного года, вдохновлять на свершения и поддерживать.

Сайт проекта начнет работу уже 28 августа. Яркой точкой «Парада первоклассников-2020» станет специальный телемарафон на телеканале ОТВ. 5 сентября с 10:00 до 12:00 дети, их родители и учителя смогут в прямом эфире увидеть ТОП-лист самых популярных профессий, выбранных первоклассниками этого года; познакомиться с нюансами и тонкостями самых интересных и необычных из них благодаря приглашенным в студию гостям; узнать, кем хотели стать известные люди региона, когда были маленькими, и многое другое.

— Для нас «Парад первоклассников» — это не просто проект. Это уже традиция, праздник, без которого невозможно представить социальную и культурную сферу многих городов Урала. Мало кто из первоклассников понимает зачем учить те или иные школьные предметы, а когда человек осознает кем он хочет стать в будущем, обучение математике или любой другой дисциплине приобретает фундаментальный смысл. Каждый год мы модернизируем акцию вносим что-то новое, — комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — В этом году можно смело утверждать: «Парад первоклассников» — по-настоящему трендовое, суперсовременное и актуальное событие. Меняются дети: они становятся все более технически подкованными, свободно ориентирующимися в онлайн-пространстве. Вместе с ними меняется и растет наш проект: это очень закономерный и интересный процесс.

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