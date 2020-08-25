От листопада до звездопада - таким бывает сентябрь в Челябинской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жара на Южном Урале нынешним летом измучила всех. Но и холодный август не радует. Мы отвыкли носить сто одежек, путь даже без застежек. КП-Челябинск узнала, каким будет сентябрь 2020 в Челябинске после аномально жаркого лета.

БАБЬЕ ЛЕТО НА ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Сентябрь на Южном Урале довольно теплый и солнечный месяц. В этом году он начнется с бабьего лета. Температура в Челябинске уже стала расти, а во второй половине этой недели в городе потеплеет до +26…+28 градусов.

Кстати, вы знали, что бабье лето бывает молодое и старое? Первое начинается в последних числах августа. Старое — во второй декаде сентября.

— Есть вероятность, что теплые массы задержатся на начало следующей недели. Тогда День знаний в Челябинске также будет по-летнему теплым, — рассказала КП-Челябинск ведущий синоптик Челябинского гидрометцентра Татьяна Ильина.

Правда, синоптики из Москвы говорят, что уже в воскресенье, 30 августа, все же начнется постепенное понижение температуры и вернутся дожди.

РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ НЕ ЖДИТЕ

Норма для сентября: ночная температура в пределах +8…+13 градусов, дневная температура в пределах +13…+18 градусов. В Гидрометцентре России считают: сентябрь 2020 в Челябинске будет чуть теплее нормы.

По крайне мере, начало месяца не предвещает сильных температурных качелей.

НЕ АНОМАЛЬНОЕ, НО ВСЕ ЖЕ ТЕПЛО

Несмотря на теплые обещания, именно в сентябре можно ждать первые заморозки на почве и в воздухе. Если осень холодная, то уже в сентябре на Южном Урале могут закружить снежинки, а в горах — лечь первый снег.

Однако более вероятно месяц удивит поздними грозами с градом. После жаркого лета даже синоптики ждут в Челябинске теплый и комфортный сентябрь.

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