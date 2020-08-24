Медицинский центр «Лотос» стал победителем сразу в трех номинациях проекта «Клиника года-2020. Южный Урал»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медицинский центр «Лотос» традиционно занял призовые места в конкурсе народного голосования «Клиника года-2020. Южный Урал», который вот уже пятый год подряд проводит «КП-Челябинск» при поддержке министерства здравоохранения Челябинской области.

Однако в этом году впервые за всю историю существования конкурса частный медицинский центр стал победителем в номинации «Выбор экспертов». Лидеров в этой номинации выбирают представители Министерства здравоохранения Челябинской области. Торжественные награды директору МЦ «Лотос» Елене Коляда вручил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Жители Челябинска и Челябинской области подержали крупнейший медицинский центр сразу в двух номинациях. «Лотос» набрал наибольшее количество голосов как «Лучший многопрофильный медицинский центр» и «Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что за победу в проекте боролись 42 государственных, муниципальных и частных медицинских учреждений Челябинской области в 32 номинациях.

— Победа одержана абсолютно заслуженно. Центр почти 17 лет делает все, чтобы каждый пациент мог получить высококвалифицированную помощь. Открываются новые филиалы, закупается самое современное высокоточное оборудование, расширяется круг доступных исследований, — говорит директор МЦ «Лотос» Елена Коляда.

Особая гордость МЦ «Лотос» — отделение Вспомогательных репродуктивных технологий МЦ «Лотос», которое является одним из самых современных и оснащенных по мировым стандартам отделений ВРТ России. Здесь активно осваивают инновационные методы лечения бесплодия и оперативно внедряют современные технологии в клиническую практику. С 2014 года выполнено более 1000 циклов ЭКО, из них удачных циклов 48% (средний показатель по России 35%).

Только за 2020 год медицинский центр «Лотос» открыл новый круглосуточный травмпункт, первый инфекционный кабинет в частном медицинском центре. Отделение профпатологии начало прием пациентов в отдельном филиале в центре города.

На базе клиники «Лотос» начал работу первый в регионе Центр амбулаторной онкологической помощи, где более 200 тыс. человек прикрепленного населения могут получить онкологическую помощь по полисам ОМС.

Специалисты медицинского центра ведут прием пациентов из удаленных районов области и других городов с помощью телемедицинских технологий, онлайн.

Записаться на прием в МЦ «Лотос» можно по телефону: (351) 220-00-03, онлайн на сайте

или через мобильное приложение (GooglePlay, AppStore)*.

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