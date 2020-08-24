Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 25 августа 2020: школьников отправят учиться на улицу, а иностранных студентов закроют на карантин

Школьникам придется привыкнуть к ежедневным замерам температуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус не хочет уходить из Челябинской области. Заболеваемость продолжает держаться на отметке +70 последние несколько недель. Ежедневно умирает из-за COVID-19 в среднем 3-4 человека.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

По данным областного минздрава, на утро 25 августа, в Челябинской области подтверждены 13 тысяч 885 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз поставили еще 70 южноуральцам.

На лечении в больницах области и дома на больничном остаются 2 тысячи 849 человек. Накануне выписали 38 пациентов.

Еще четыре человека с диагнозом «коронавирус» скончались от сопутствующих болезней.

Это:

— 86-летний мужчина с атеросклерозом, кардиосклерозом и хроническим пиелонефритом из Златоуста;

— 79-летняя женщина с гипертонией и сахарным диабетом из Миасса;

— 73-летний мужчина с больными сосудами и сердцем из Челябинска;

— 69-летний мужчина с больным сердцем из Магнитогорска.

Кстати, именно эти города и лидируют в области по количеству зараженных коронавирусом в регионе. На первом месте Челябинск, за ними идут Магнитогорск, Миасс и Златоуст

C начала пандемии в Челябинской области ушли из жизни 339 человек, заразившихся коронавирусом.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Коронавирус в Челябинской области

Челябинская область продолжает подготовку к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса. Недавно минобр региона дал рекомендации по поводу проведения занятий в школах. Как стало известно, в школах в целях безопасности скорректируют расписание уроков, перемен и графики питания в столовых. Также можно будет проводить уроки на улице, если это позволяет погода.

Помимо этого, каждому классу будет отведен отдельный кабинет. В нем будут проводиться уроки по всем предметам. А если в школах недостаточно помещений для реализации такой задумки, то образовательным учреждениям придется вводить вторую смену для занятий.

На плечи учителей лягут дополнительные хлопоты, связанные с соблюдением требований Роспотребнадзора во время пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе продолжается закрытие ковидных баз. В сентябре госпитализацию ковидных больных прекратят горбольница № 1 Копейска, Областной противотуберкулёзный диспансер, а также горбольницы № 2 Миасса и ГБ № 2 Магнитогорска.

Коронавирус в Челябинске

Коронавирус, который подозревался у игроков челябинского «Трактора», официально подтвердился. Само заболевание у «черно-белых» проходит в легкой форме.

— Есть несколько случаев заражения, они все бессимптомные. В общем и целом, команда готовится к началу сезона. Уверен, что всё будет нормально, — цитирует РИА «Новости» вице-президента клуба Бориса Видгофа.

Для иностранных студентов, учащихся в Челябинске, организуют обсерваторы, в которых они должны будут провести две недели. После этого у них возьмут анализы. Если все будет нормально, то иностранных студентов допустят до учебы в университете. Отметим, что такая мера распространяется только на тех, кто во время каникул уехал к себе на родину.

Врачи продолжают рисковать собою, спасая жизни инфицированных пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 25 августа 2020 года.

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