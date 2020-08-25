Челябинск соскучился по концертам и спектаклям

Челябинская публика соскучилась по концертам и спектаклям в привычном очном формате. Фото: министерство культуры Челябинской области.

В Челябинской области ремонтируются здания ДК, открываются новые библиотеки, а зрителей приглашают в виртуальные концертные залы. О том, как в регионе идет национальный проект «Культура» слушателям радио КП-Челябинск рассказал министр культуры Алексей Бетехтин.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Фото: Василий ВОРОНИН

— Национальный проект «Культура», который реализуется в Челябинской области, состоит из трех подпроектов — «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

«Культурная среда» — это то, на что больше всего внимания обращают люди. Ремонты, обеспечение музыкальными инструментами, покупка специализированного автотранспорта. Словом, все, что нас окружает в нашей культурной среде.

В этом году, к слову, в Челябинской области ремонтируется два здания театров — Молодежный и Театр кукол. Это — глобальная реконструкция, в ходе которой меняется все — планшет сцены, зрительный зал, освещение, звук. Большие работы идут в фойе, реконструируются фасады. «Молодежный» откроется в декабре. Театр кукол — в 2022 году. Средства приходят из федерального бюджета, есть и региональная составляющая.

АВТОКЛУБ — ЭТО КИНОТЕАТР И ДИСКОТЕКА

— Мы ремонтируем здания 10 клубов в районах. Для отдаленных райцентров, сел ДК — это не только место сбора по интересам, это средоточие культурно-социальной жизни. Где можно посмотреть кино, побывать на концерте, пообщаться с односельчанами, попеть, потанцевать? Во Дворце культуры, в клубе.

Благодаря нацпроекту мы покупаем 10 автоклубов. Современный автоклуб идет на базе «Газели» и «Урала». Последние предназначены для работы в отдаленных уголках. В прошлом году, например, большим сюрпризом автоклуб стал для жителей Пластовского района. 31 декабря прошлого года Пласт посетил губернатор Алексей Текслер, и лично принял автоклуб в работу.

В поселках, где нет своего клубов, приезд автоклуба всегда превращается в праздник. За три минуты, с пульта, монтируется сцена, звуковое и световое оборудование. Кроме того, автоклубы — это еще и передвижные библиотеки: сельчане обменивают прочитанную литературу.

ВЕРНУТЬ РОДИТЕЛЬСКУЮ ПЛАТУ

— Музыкальные школы Челябинской области сейчас впервые за 30 лет получают новые инструменты: скрипки, фортепиано. Когда в последний раз обновлялась учебная база?

— Лет тридцать назад. Потом покупки были точечные: где-то баян приобретут, где-то — скрипку. Обязанности по обновлению фондов музыкальных школ возложили на муниципалитеты. Ограниченный районный бюджет не позволял исполнять заявки директоров музыкальных школ. Да еще и родительскую плату за обучение отменили. Мы подсчитали, что, если, к примеру, платить за ребенка по 100 рублей в месяц, мы бы имели 43, 5 млн. руб. в год, которые могли бы направить на модернизацию образовательного процесса. Одно из пожеланий министров культуры всей страны — вернуть родительскую плату. Которая была, например, в Советском Союзе. У вопроса есть и воспитательный аспект — дисциплины. Бывает, проучившись два-три года, ученик бросает занятия. Бюджетные средства, на него потраченные, выходит, потрачены зря.

Теперь мы каждый год, пока идет программа нацпроекта, будем покупать музыкальные инструменты.

Федеральный и областной бюджеты вкладывают деньги в покупку инструментов для музыкальных школ Южного Урала. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Творческие люди» — обучение, повышение квалификации профессионалов в нашей отрасли. Ежегодно в Челябинской области мы обучаем и переобучаем 500 специалистов. Для коллег это абсолютно бесплатно.

«Цифровая культура» — это оцифровка наших памятников — редких книг, музейных экспонатов и создание виртуальных концертных залов. Первый концертный зал в нашей области недавно открылся, и, по словам очевидцев, это невообразимые впечатления. «Картинка», звук — все на высшем уровне. Создается полное ощущение присутствия. Очень хорошего качества контент предоставляет нам министерство культуры РФ, и я думаю, южноуральцы оценят новый формат и возможности прикоснуться к прекрасному.

БИБЛИОТЕКА КАК МОДНОЕ МЕСТО

— По нацпроекту регион получает серьезные средства….

— Да, выше в разы. И не только из федерального бюджета средства поступают. В прошлом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил на материальное переоснащение и ремонты учреждений культуры более 300 млн руб. До этого каждый год выделялось не более 25 млн. руб. — на всю культуру, включая нашли театры, муниципальные учреждения культуры. Сейчас стабильно и активно помогают нам меценаты. Настоящая эпоха Возрождения.

Библиотеки нового формата - это модное место. Фото: Челябинская областная универсальная научная библиотека.

На селе сейчас открываются библиотеки нового типа, модельные, совершенно непохожие на те, к которым мы привыкли с детства. Это многофункциональное пространство для чтения, работы на компьютере, уединения или, напротив, встреч с друзьями. Библиотеки становятся модным местом. Плюс, оснащение самой современной техников. Компьютеры подключены к широкополосному интернету. Информацию, вам нужную, вы можете скинуть на носитель, распечатать. Компьютеры подключены к Национальной президентской библиотеке. То есть, в модельной библиотеке вы попадаете в огромный информационный мир. Вы можете взять домой книгу — никакие гаджеты все равно ее не заменит. В малых городах и селах огромным спросом пользуется периодика, журналы. Выписывать на дом журналы накладно. Особым спросом в селах пользуются журналы с кулинарными рецептами.

Кстати, пополнение фондов библиотек внесено сегодня в перечень критериев оценки деятельности глав территорий.

ИНТЕРЕС С ВИРТУАЛЬНЫМ ПЛОЩАДКАМ ПРОХОДИТ

— Как пандемия коронавируса сказалась на реализации нацпроектов?

— В конце марта, когда был введен режим самоизоляции, в ноль упал такой показатель, как количество посетителей. Немного затормозилось строительство, но потом мы догнали графики. Критерий количества посетителей Москва нам подправила с учетом пандемии, но к 2024 году этот показатель мы должны увеличить втрое. К ним, благодаря, кстати, самоизоляции и вынужденным ограничениям, отнесены сейчас виртуальных посетителей. Люди поняли новые технологии, научились ими пользоваться.

Конечно, посещение музея или театра лично — это совершенно иные эмоции и ощущения. Когда шесть тысяч зрителей одновременно смотрят спектакль Камерного театра, зал которого рассчитан на 200 мест, мы понимаем, что труппе нужно год играть в привычном очном формате, чтобы добиться такого показателя.

Но только онлайн форматом живы не будем: люди ждут открытия театрального сезона. И мы ждем. Решением губернатора разрешено проведение массовых мероприятий. Идут репетиции. Директора театров предпринимали меры для того, чтобы сберечь артистов, музыкантов. В театре оперы и балета, например, на служебном входе установили установку для орошения дезсредством входящих. Будем планировать рассадку зрителей с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра, заклеивая кресла пленкой. С другой стороны, есть обращение в правительство РФ со стороны Союза театральных деятелей

Будет обязательный масочный режим. С другой стороны, не рассадишь оркестрантов на полтора метра на сцене: они не будут слышать друг друга. Очень надеемся провести все новогодние мероприятия: у нас большая развлекательна программа подготовлена. Обязательными будут губернаторские рождественские елки, поддержанные епархией.

Мы наблюдаем за «баталиями» в Москве и Петербурге. Если уж мы пользуемся общественным транспортом, если можно летать самолетами, то почему бы не вернуться к практике заполнения залов?

"Зарядье" ждет Челябинский симфонический оркестр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЗАРЯДЬЕ» ЖДЕТ

— У Челябинского симфонического оркестра был очень яркий старт. А потом пришла эпидемия ковида. Как сейчас живет молодой коллектив?

— Губернатор Челябинской области продолжает интересоваться оркестром поддерживать его. Симфонический оркестр — это его проект, мы благодарны Алексею Леонидовичу за политическую волю и живой интерес. С 60х годов у нас не было своего оркестра. И старт Челябинского симфонического был яркий: мы презентовали молодой коллектив в Санкт-Петербурге, на международном культурном форуме, на лучшей площадке. Солировал Денис Мацуев, губернатор Челябинской области представлял оркестр. В зале были лучшие представители культуры и искусства России.

Позже, как образно заметил Денис Мацуев: «Мы «обкатали» оркестр на петербуржцах, теперь представим его челябинцам», мы познакомили с коллективом челябинскую публику. Очень большие планы у оркестра. Например, 19 января 2021 года Челябинский симфонический должен выступать в Зарядье. Чтобы попасть на престижную концертную площадку, нужно выстоять очередь года в три. Но невероятным образом все сложилось, и в этом помог духовный попечитель оркестра Денис Мацуев, который настаивал на создании коллектива в Челябинской области. С Денисом Мацевым в Зарядье запланирован на Крещение большой концерт

Челябинская область давно в культурном плане дружит с Австрией. Мы обменивались гастролями наших Камерных оркестров, делали сводные оркестры, формировали юношеские оркестры. Но я знаю, что завоевать Европу новому и пока неизвестному оркестру из России нелегко. Но, тем не менее, весной 2021 года мы приглашены в Золотой зал Венской оперы. Это и почетно, и очень ответственно. Надеемся, Денис Мацуев к нам присоединится. И это будет европейская презентация оркестра.

А далее, я уверен, Челябинский симфонический оркестр ждут самые лучшие площадки. Я верю в талант руководителя коллектива, Заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Я верю в талант музыкантов оркестра. Кстати, по договоренности с губернатором Алексеем Текслером мы расширяем состав коллектива, эта работа запланирована и в нынешнем году. Запланировано и приобретение музыкальных инструментов под них.

— Еще одна хорошая новость: в Челябинске появится новая Картинная галерея. Этого культурного пространства большому городу очень не хватает. Нынешнее здание не справляется с объемом того, что могло бы быть проведено в его стенах. Из-за узкого тротуара, широкой проезжей части и отдаленной остановки общественного транспорта в галерею не привезешь детские коллективы. Зал им. Александрова на площади Революции тесен. Место рассматривается, но пока не буду его озвучивать, чтобы не сглазить.

В октябре в Челябинск приезжают две выставки из Москвы — из коллекции Музеев Московского Кремля и из Третьяковской галереи. Кремлевскую выставку по традиции разместим в залах Исторического музея Челябинской области. Презентует ее директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Экспозиция из Третьяковки расположится в зале им. Александрова Картинной галереи на площади Революции.

Губернатор Алексей Текслер курирует вопрос возрождения областной детской филармонии. Фото: gubernator74.ru

— В Челябинске строится здание детской филармонии. Именно строится, потому что нынешняя площадка переживает второе рождение. Зимой здание будет готово. А потом?

— В сентябре будущего года откроется первая очередь и стартует строительство второй очереди, пристроя, где будут классы для занятий. Игорь Бутман дал добро на открытие джазовой школы, Юрий Башмет согласился курировать инструментальное направление. Притягиваем звезд для взращивания наших звездочек.