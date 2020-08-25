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Челябинск соскучился по концертам и спектаклям

Гостем программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» стал министр культуры региона Алексей Бетехтин
Ольга АнтоноваОльга АнтоноваОльгаАнтонова
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Челябинская публика соскучилась по концертам и спектаклям в привычном очном формате. Фото: министерство культуры Челябинской области.

Челябинская публика соскучилась по концертам и спектаклям в привычном очном формате. Фото: министерство культуры Челябинской области.

В Челябинской области ремонтируются здания ДК, открываются новые библиотеки, а зрителей приглашают в виртуальные концертные залы. О том, как в регионе идет национальный проект «Культура» слушателям радио КП-Челябинск рассказал министр культуры Алексей Бетехтин.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Фото: Василий ВОРОНИН

— Национальный проект «Культура», который реализуется в Челябинской области, состоит из трех подпроектов — «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

«Культурная среда» — это то, на что больше всего внимания обращают люди. Ремонты, обеспечение музыкальными инструментами, покупка специализированного автотранспорта. Словом, все, что нас окружает в нашей культурной среде.

В этом году, к слову, в Челябинской области ремонтируется два здания театров — Молодежный и Театр кукол. Это — глобальная реконструкция, в ходе которой меняется все — планшет сцены, зрительный зал, освещение, звук. Большие работы идут в фойе, реконструируются фасады. «Молодежный» откроется в декабре. Театр кукол — в 2022 году. Средства приходят из федерального бюджета, есть и региональная составляющая.

АВТОКЛУБ — ЭТО КИНОТЕАТР И ДИСКОТЕКА

— Мы ремонтируем здания 10 клубов в районах. Для отдаленных райцентров, сел ДК — это не только место сбора по интересам, это средоточие культурно-социальной жизни. Где можно посмотреть кино, побывать на концерте, пообщаться с односельчанами, попеть, потанцевать? Во Дворце культуры, в клубе.

Благодаря нацпроекту мы покупаем 10 автоклубов. Современный автоклуб идет на базе «Газели» и «Урала». Последние предназначены для работы в отдаленных уголках. В прошлом году, например, большим сюрпризом автоклуб стал для жителей Пластовского района. 31 декабря прошлого года Пласт посетил губернатор Алексей Текслер, и лично принял автоклуб в работу.

В поселках, где нет своего клубов, приезд автоклуба всегда превращается в праздник. За три минуты, с пульта, монтируется сцена, звуковое и световое оборудование. Кроме того, автоклубы — это еще и передвижные библиотеки: сельчане обменивают прочитанную литературу.

ВЕРНУТЬ РОДИТЕЛЬСКУЮ ПЛАТУ

— Музыкальные школы Челябинской области сейчас впервые за 30 лет получают новые инструменты: скрипки, фортепиано. Когда в последний раз обновлялась учебная база?

— Лет тридцать назад. Потом покупки были точечные: где-то баян приобретут, где-то — скрипку. Обязанности по обновлению фондов музыкальных школ возложили на муниципалитеты. Ограниченный районный бюджет не позволял исполнять заявки директоров музыкальных школ. Да еще и родительскую плату за обучение отменили. Мы подсчитали, что, если, к примеру, платить за ребенка по 100 рублей в месяц, мы бы имели 43, 5 млн. руб. в год, которые могли бы направить на модернизацию образовательного процесса. Одно из пожеланий министров культуры всей страны — вернуть родительскую плату. Которая была, например, в Советском Союзе. У вопроса есть и воспитательный аспект — дисциплины. Бывает, проучившись два-три года, ученик бросает занятия. Бюджетные средства, на него потраченные, выходит, потрачены зря.

Теперь мы каждый год, пока идет программа нацпроекта, будем покупать музыкальные инструменты.

Федеральный и областной бюджеты вкладывают деньги в покупку инструментов для музыкальных школ Южного Урала.

Федеральный и областной бюджеты вкладывают деньги в покупку инструментов для музыкальных школ Южного Урала.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Творческие люди» — обучение, повышение квалификации профессионалов в нашей отрасли. Ежегодно в Челябинской области мы обучаем и переобучаем 500 специалистов. Для коллег это абсолютно бесплатно.

«Цифровая культура» — это оцифровка наших памятников — редких книг, музейных экспонатов и создание виртуальных концертных залов. Первый концертный зал в нашей области недавно открылся, и, по словам очевидцев, это невообразимые впечатления. «Картинка», звук — все на высшем уровне. Создается полное ощущение присутствия. Очень хорошего качества контент предоставляет нам министерство культуры РФ, и я думаю, южноуральцы оценят новый формат и возможности прикоснуться к прекрасному.

БИБЛИОТЕКА КАК МОДНОЕ МЕСТО

— По нацпроекту регион получает серьезные средства….

— Да, выше в разы. И не только из федерального бюджета средства поступают. В прошлом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил на материальное переоснащение и ремонты учреждений культуры более 300 млн руб. До этого каждый год выделялось не более 25 млн. руб. — на всю культуру, включая нашли театры, муниципальные учреждения культуры. Сейчас стабильно и активно помогают нам меценаты. Настоящая эпоха Возрождения.

Библиотеки нового формата - это модное место. Фото: Челябинская областная универсальная научная библиотека.

Библиотеки нового формата - это модное место. Фото: Челябинская областная универсальная научная библиотека.

На селе сейчас открываются библиотеки нового типа, модельные, совершенно непохожие на те, к которым мы привыкли с детства. Это многофункциональное пространство для чтения, работы на компьютере, уединения или, напротив, встреч с друзьями. Библиотеки становятся модным местом. Плюс, оснащение самой современной техников. Компьютеры подключены к широкополосному интернету. Информацию, вам нужную, вы можете скинуть на носитель, распечатать. Компьютеры подключены к Национальной президентской библиотеке. То есть, в модельной библиотеке вы попадаете в огромный информационный мир. Вы можете взять домой книгу — никакие гаджеты все равно ее не заменит. В малых городах и селах огромным спросом пользуется периодика, журналы. Выписывать на дом журналы накладно. Особым спросом в селах пользуются журналы с кулинарными рецептами.

Кстати, пополнение фондов библиотек внесено сегодня в перечень критериев оценки деятельности глав территорий.

ИНТЕРЕС С ВИРТУАЛЬНЫМ ПЛОЩАДКАМ ПРОХОДИТ

— Как пандемия коронавируса сказалась на реализации нацпроектов?

— В конце марта, когда был введен режим самоизоляции, в ноль упал такой показатель, как количество посетителей. Немного затормозилось строительство, но потом мы догнали графики. Критерий количества посетителей Москва нам подправила с учетом пандемии, но к 2024 году этот показатель мы должны увеличить втрое. К ним, благодаря, кстати, самоизоляции и вынужденным ограничениям, отнесены сейчас виртуальных посетителей. Люди поняли новые технологии, научились ими пользоваться.

Конечно, посещение музея или театра лично — это совершенно иные эмоции и ощущения. Когда шесть тысяч зрителей одновременно смотрят спектакль Камерного театра, зал которого рассчитан на 200 мест, мы понимаем, что труппе нужно год играть в привычном очном формате, чтобы добиться такого показателя.

Но только онлайн форматом живы не будем: люди ждут открытия театрального сезона. И мы ждем. Решением губернатора разрешено проведение массовых мероприятий. Идут репетиции. Директора театров предпринимали меры для того, чтобы сберечь артистов, музыкантов. В театре оперы и балета, например, на служебном входе установили установку для орошения дезсредством входящих. Будем планировать рассадку зрителей с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра, заклеивая кресла пленкой. С другой стороны, есть обращение в правительство РФ со стороны Союза театральных деятелей

Будет обязательный масочный режим. С другой стороны, не рассадишь оркестрантов на полтора метра на сцене: они не будут слышать друг друга. Очень надеемся провести все новогодние мероприятия: у нас большая развлекательна программа подготовлена. Обязательными будут губернаторские рождественские елки, поддержанные епархией.

Мы наблюдаем за «баталиями» в Москве и Петербурге. Если уж мы пользуемся общественным транспортом, если можно летать самолетами, то почему бы не вернуться к практике заполнения залов?

"Зарядье" ждет Челябинский симфонический оркестр.

"Зарядье" ждет Челябинский симфонический оркестр.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЗАРЯДЬЕ» ЖДЕТ

— У Челябинского симфонического оркестра был очень яркий старт. А потом пришла эпидемия ковида. Как сейчас живет молодой коллектив?

— Губернатор Челябинской области продолжает интересоваться оркестром поддерживать его. Симфонический оркестр — это его проект, мы благодарны Алексею Леонидовичу за политическую волю и живой интерес. С 60х годов у нас не было своего оркестра. И старт Челябинского симфонического был яркий: мы презентовали молодой коллектив в Санкт-Петербурге, на международном культурном форуме, на лучшей площадке. Солировал Денис Мацуев, губернатор Челябинской области представлял оркестр. В зале были лучшие представители культуры и искусства России.

Позже, как образно заметил Денис Мацуев: «Мы «обкатали» оркестр на петербуржцах, теперь представим его челябинцам», мы познакомили с коллективом челябинскую публику. Очень большие планы у оркестра. Например, 19 января 2021 года Челябинский симфонический должен выступать в Зарядье. Чтобы попасть на престижную концертную площадку, нужно выстоять очередь года в три. Но невероятным образом все сложилось, и в этом помог духовный попечитель оркестра Денис Мацуев, который настаивал на создании коллектива в Челябинской области. С Денисом Мацевым в Зарядье запланирован на Крещение большой концерт

Челябинская область давно в культурном плане дружит с Австрией. Мы обменивались гастролями наших Камерных оркестров, делали сводные оркестры, формировали юношеские оркестры. Но я знаю, что завоевать Европу новому и пока неизвестному оркестру из России нелегко. Но, тем не менее, весной 2021 года мы приглашены в Золотой зал Венской оперы. Это и почетно, и очень ответственно. Надеемся, Денис Мацуев к нам присоединится. И это будет европейская презентация оркестра.

А далее, я уверен, Челябинский симфонический оркестр ждут самые лучшие площадки. Я верю в талант руководителя коллектива, Заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Я верю в талант музыкантов оркестра. Кстати, по договоренности с губернатором Алексеем Текслером мы расширяем состав коллектива, эта работа запланирована и в нынешнем году. Запланировано и приобретение музыкальных инструментов под них.

— Еще одна хорошая новость: в Челябинске появится новая Картинная галерея. Этого культурного пространства большому городу очень не хватает. Нынешнее здание не справляется с объемом того, что могло бы быть проведено в его стенах. Из-за узкого тротуара, широкой проезжей части и отдаленной остановки общественного транспорта в галерею не привезешь детские коллективы. Зал им. Александрова на площади Революции тесен. Место рассматривается, но пока не буду его озвучивать, чтобы не сглазить.

В октябре в Челябинск приезжают две выставки из Москвы — из коллекции Музеев Московского Кремля и из Третьяковской галереи. Кремлевскую выставку по традиции разместим в залах Исторического музея Челябинской области. Презентует ее директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Экспозиция из Третьяковки расположится в зале им. Александрова Картинной галереи на площади Революции.

Губернатор Алексей Текслер курирует вопрос возрождения областной детской филармонии. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер курирует вопрос возрождения областной детской филармонии. Фото: gubernator74.ru

— В Челябинске строится здание детской филармонии. Именно строится, потому что нынешняя площадка переживает второе рождение. Зимой здание будет готово. А потом?

— В сентябре будущего года откроется первая очередь и стартует строительство второй очереди, пристроя, где будут классы для занятий. Игорь Бутман дал добро на открытие джазовой школы, Юрий Башмет согласился курировать инструментальное направление. Притягиваем звезд для взращивания наших звездочек.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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