Первоклассникам Южного Урала подарили первоклассные ранцы

600 ребят из Кыштыма, Карабаша, Варны и поселка Томинского получили подарки к Дню знаний: Благотворительный фонд РМК закупил для них новые ранцы и комплекты канцелярских принадлежностей. Обновки достались первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей.

В фонде отмечают, что ранцы для «первашей» сшиты по специальному заказу, с соблюдением всех норм и рекомендаций медиков. Портфели имеют жесткие ортопедические спинки, правильно распределить нагрузку помогают эргономичные лямки. Корпуса всех ранцев снабжены светоотражающими элементами для безопасности школьников на дорогах.

В комплекты канцелярских принадлежностей вошли пеналы, тетради, дневники, ручки, карандаши, наборы для творчества. А первоклассникам Кыштыма достались еще и 125 детских энциклопедий.

Отметим, Благотворительный фонд РМК уже более десяти лет помогает собирать в школу первоклассников из многодетных и малообеспеченных семей. К грядущему учебному году на это выделено больше 1,6 миллиона рублей.

СПРАВКА КП

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году по инициативе основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги. За прошедшие годы организация оказала помощь 267 тысячам человек, финансирование всех проектов составило почти два миллиарда рублей. Основная специализация фонда — помощь детям с онкологическими заболеваниями и нарушениями слуха. Кроме того, на постоянной основе реализуются разнообразные медицинские, социальные, культурные, спортивные и образовательные программы.