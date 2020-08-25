В Курганской области разрешили работать театрам и досуговым заведениям

У зауральцев пополнился список мест, доступных для отдыха и развлечения. Фото: Эдуард Фадюшин

В Курганской области, начиная с 26 августа, вновь заработают детские игровые комнаты, развлекательные и досуговые заведения. Помимо этого, с 1 сентября для жителей региона также будут доступны для посещения театры и концерты. Решение о снятии таких ограничений приняли в областном оперативном штабе.

— Решением штаба также смягчены требования к работе предприятий общественного питания. Теперь не нужна предварительная запись для их посещения и сняты ограничения по времени их работы, — сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Хотя развлекательным и досуговым учреждения разрешили свою работу, однако функционировать они должны согласно всем требованиям норм Роспотребнадзора. Так, в театрах и на концертах будет предусмотрен допуск зрителей в залы не менее чем за 30 минут до начала мероприятия. Также разрешена рассадка посетителей в шахматном порядке через два кресла. Отметим, что масочный режим в заведениях нужно соблюдать обязательно.

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