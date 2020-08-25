Челябинцы уже устали от пандемии коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус не думает уходить из Челябинской области. Ежедневно болезнь поражает в среднем 70 человек.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 26 августа зафиксировано 13 957 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 72 человека. В настоящий момент 121 пациентов успешно прошли лечение и покинули больницы. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 10 776 человек.

За прошедшие сутки умерли пятеро пациентов. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— болезнь Паркинсона, гипертоническая болезнь — мужчина, 69 лет;

— дилятационная кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность - мужчина, 55 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, мелкоочаговый кардиосклероз —женщина, 84 года;

— постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь — женщина, 82 года;

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — женщина, 78 лет.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Медицинское сообщество Южного Урала ждет вакцину от коронавируса. Сроки поступления в наш регион пока неизвестны. И хотя специалисты еще не видели даже инструкцию к новому препарату, главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик готова привиться одной из первых.

— Да, новая вакцина еще не прошла масштабных испытаний, но она дает хороший иммунный ответ. Бояться ее не нужно, так как в ее состав не входит живой вирус ковид. Заболеть после введения этой прививки нельзя, — заявила Рафия Бабик.

По словам медика, первая российская вакцина от коронавируса является векторной. В качестве ее основы выступает вектор аденовируса. Этот вирус никогда не вызывает тяжелых болезней и призван доставить антиген коронавируса в организм здорового человека. Заболеть после введения антигена нельзя. Поэтому в целом препарат безопасен. Правда, в будущем все же придется учитывать противопоказания к препарату — подойдет он не всем.

Что нужно делать, если вы контактировали с больным коронавирусом? Редакция КП-Челябинск обратилась с этим вопросом в Роспотребнадзор. Нам дали список рекомендаций, как нужно вести себя после случаев контакта с ковидными больными. Подробности в нашем материале.

Коронавирус в Челябинске

В челябинской больнице № 6 четыре операционные медсестры, работающие в хирургическом отделении, ушли на больничный с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

— На момент появления у сотрудниц клинической картины ОРВИ пациентов с коронавирусной инфекцией в операционном блоке не было. Вероятнее всего, имеет место внебольничное инфицирование сотрудниц с последующей передачей контактно-бытовым путем, — рассказали в больнице. — Все сотрудники оперблока обследованы на коронавирусную инфекцию, результаты анализов у всех отрицательные.

В больнице также добавили, что ночью проводятся только экстренные операции, для чего используется одна операционная. Необходимость работы двух операционных одновременно возникает редко.

Врачи вынуждены проходить дезинфекцию после работы в ковидном отделении Фото: Валентина ВАГАНОВА

В связи с коронавирусом, в новом сезоне трибуны на арене «Трактор» будут заполнять только на 50%. То есть 3750 мест из 7500. Зрители на трибунах должны будут рассаживаться два через два, чтобы соблюдалась социальная дистанция в 1,5 метра. Причем вход на матчи будет возможен только в маске и перчатках.

— На каждом входе у болельщиков проверят температуру, и если показатель (после контрольного измерения температуры ртутным градусником) будет 37+, то попасть на матч не удастся, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Однако есть и хорошие новости, связанные с хоккеем в период пандемии коронавируса. Теперь билеты на матчи подешевеют на 30%.

В ближайшее время такого наплыва зрителей ожидать не стоит Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 26 августа 2020 года.

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