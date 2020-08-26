Как собрать школьника и не разориться: рассказываем, где проходит выгодная акция

«С новым в школу!», — таков девиз «Школьного базара», который каждый год проходит в федеральной франчайзинговой сети «Галамарт» в преддверии 1 сентября. Товаров здесь столько, что с пустыми руками уйти просто нереально: удобные вместительные рюкзаки (детские и подростковые), новые коллекции для мальчиков и девочек — BrightKitty и UrbanRoute, разнообразные товары для творчества…

И абсолютный хит «Галамарта», который не сдает своих позиций год от года: забавная канцелярия, которая раз и навсегда покорила детские сердца. Пеналы в виде пачки печенья и записные книжки с запахом шоколада, ручки-шпаргалки и ручки-мялки с антистрессовым эффектом, гибкие калькуляторы и ластики-единороги -все это и многое другое ждет вас в «Галамарте».

И бонус: по 31 августа при заказе на сайте на рюкзаки действует скидка — 50%, а при покупке в розничных магазинах — 30%.

Тел.: 8 800 25 000 25;

galamart.ru.

*Акция «Скидка — 50% на рюкзаки» действует при оформлении заказа на сайте с 5 по 31 августа 2020 г. При покупке в розничном магазине действует скидка 30%. Подробности на официальном сайте «Галамарт».

*Акция действительна только при условии наличия акционных товаров.

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