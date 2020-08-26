Школы сами будут решать, в каком формате проводить День знаний. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Опасения южноуральцев не подтвердились, 1 сентября все учебные заведения откроются в привычном, очном, формате. Но есть и ряд изменений, к которым предстоит привыкнуть и детям, и учителям, и родителям.

ГРАДУСНИК У ВХОДА

Главное требование к школам — разведение потоков учеников и проведение санитарных мероприятий — обеззараживание воздуха, проветривание. Для заведений уже закупили рециркуляторы, санитайзеры, термометры для ежедневного измерения температуры. Школам также рекомендовали открыть все входы, чтобы ученики заходили в разные двери и меньше контактировали друг с другом.

ПЕРЕМЕНЫ В РАСПИСАНИИ

Во временном порядке организации образовательного процесса, который будет действовать до 1 января 2021 года, рекомендовано изменить график звонков, чтобы учебный день не у всех начинался одновременно. Не разрешается сокращение перемен, чтобы кабинеты успели проветрить.

ЖДИТЕ УЧИТЕЛЯ

В условиях пандемии каждый класс будет находиться в своем кабинете. Учителя-предметники будут приходить к ученикам сами. Переходов потребуют только уроки, для которых требуется специальное оборудование — информатика, химия, физика, биология.

УРОКИ ДОМА И НА УЛИЦЕ

При большой численности детей Роспотребнадзор рекомендовал сочетать очное и дистанционное обучения. Исключение сделано для начальных классов. При хорошей погоде школы попросили предусмотреть проведение уроков на свежем воздухе, и речь идет не только о физкультуре.

КАК ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В этом году Минпросвещения России рекомендовало провести тематический классный час в День Знаний. Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1 сентября, чтобы избежать скопления людей, линейки пройдут в усеченном формате. Некоторые школы могут организовать их и вовсе только для первоклассников и выпускников.

— При проведении праздничных мероприятий исключить участие гостей, родителей. Кроме родителей первоклассников с обязательным использованием ими средств индивидуальной защиты, — говорится в требованиях.

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