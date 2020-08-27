Кому в Челябинской области положена материальная помощь к 1 сентября и как ее получить

Соборы в школу влетают в копеечку, так что любая помощь не лишняя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября школы области возвращаются к обычному режиму работы. А это значит, что сэкономить на школьной форме, на обуви и на покупке рюкзака не получится. А сборы в школу могут влететь в копеечку. Из-за этого многие семьи подписали петицию о третьей выплате десяти тысяч на детей в возрасте от 7 до 16 лет. Но она до сих пор под вопросом.

Мы расскажем вам о реальной возможности получить материальную помощь на сборы ребенка в школу.

1,5 ТЫСЯЧИ ОТ СОЦЗАЩИТЫ…

Каждый год органы социальной защиты выдают единовременное пособие на сборы в школу — по 1,5 тысячи на ребенка.

Но рассчитывать на них могут не все, а только семьи в трудной жизненной ситуации:

— малоимущие многодетные,

— малоимущие с ребенком-инвалидом.

Заявление на такое пособие можно подать в органы соцзашиты по интернету до 10 ноября. Деньги перечислят на лицевой счет родителя в банке или в почтовое отделение в первых числах сентября.

— От родителей требуется одно заявление. Остальные документы сотрудники соцзащиты соберут сами, запросив необходимые данные в других ведомствах, — рассказали в минсоце.

…ИЛИ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ОТ БОССА

Еще один вариант — попросить денег у начальника на работе. Не тет-а-тет, а вполне официально.

— На многих предприятиях существуют коллективные договоры. А в них прописаны случаи, когда работнику выдают материальную помощь. Например, на погребение, на свадьбу, на юбилей. Здесь же могут быть предусмотрены выплаты на сборы ребенка в школе. Перечень ситуаций на разных предприятиях свой, это плод переговоров начальства и профсоюза. Если выплаты предусмотрены, то просить будет легче, — рассказали КП-Челябинск на горячей линии Трудовой инспекции региона.

Если пунктик о школе в договор не включен, можно попытать счастья в личном порядке.

— В этом случае работодатель не обязан выплачивать материальную помощь. Но, если ему позволяет финансовое положение, если начальник готов поощрить хорошего работника, он может выписать деньги, — говорят в Трудовой инспекции региона.

Чтобы получить помощь, работник должен написать заявление и приложить к нему документ, подтверждающий, что ребенок — школьник. Также в двух словах следует рассказать, почему вы находитесь в трудной жизненной ситуации.

Если решение принято в вашу пользу, издается приказ о выделении материальной помощи. В приказе будет указана сумма и сроки, в которые вам перечислят материальную помощь.

Ранее заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова рассказала, как будет организован учебный процесс после 1 сентября, а Роспотребнадзор - как будут закрывать школы в случае выявлении коронавируса среди учащихся.

Синоптики также дали прогноз погоды на День знаний.

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